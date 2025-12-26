SGK tiếng Anh theo chương trình GDPT 2018: Dạy và học hướng đến năng lực thực tiễn

Phát triển từ gốc theo Chương trình GDPT 2018

Sách giáo khoa tiếng Anh i-Learn Smart Start & Smart World được biên soạn ngay từ đầu theo khung Chương trình GDPT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2018. Cách tiếp cận này giúp bộ sách bám sát mục tiêu, yêu cầu cần đạt của từng cấp, đồng thời đảm bảo tính nhất quán về phương pháp giảng dạy. Nội dung giáo án được thiết kế phù hợp với tâm lý lứa tuổi, đặc trưng lớp học cũng như điều kiện dạy học thực tế tại Việt Nam.

Bộ sách giáo khoa i-Learn Smart Start và i-Learn Smart World 12 cấp độ đáp ứng khung chương trình GDPT 2018 và Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung châu Âu (CEFR)

Bộ sách được phát triển bởi Tập đoàn Giáo dục Đại Trường Phát phối hợp cùng Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP.HCM với sự đồng hành của đội ngũ giáo viên tiếng Anh tại các cấp và chuyên gia quốc tế giàu kinh nghiệm. Sự kết hợp này cho phép bộ sách vừa tiếp cận chuẩn mực quốc tế, vừa giữ được tính thực tiễn cần thiết trong triển khai.

Định hướng giao tiếp thực tiễn - Học để dùng được

Bộ SGK i-Learn Smart Start (Tiểu học) và i-Learn Smart World (THCS - THPT) chú trọng phát triển năng lực giao tiếp thực tế cho học sinh. Nội dung không chỉ tập trung vào từ vựng hay cấu trúc ngữ pháp, mà được tổ chức xoay quanh các tình huống quen thuộc trong học tập, đời sống và xã hội.

i-Learn Smart Start & Smart World kết hợp SGK với hệ sinh thái học tập và học liệu số, phù hợp thực tế giảng dạy tại Việt Nam

Bộ sách phát triển đồng đều bốn kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết, trong đó Nghe và Nói được đặt ở vị trí trung tâm. Các chủ đề, chủ điểm được thiết kế phù hợp với tâm lý lứa tuổi, kết hợp đa dạng hình thức hoạt động như bài hát, bài vè, truyện kể, trò chơi, làm việc nhóm hay thuyết trình. Cách tiếp cận này giúp học sinh tăng hứng thú và hình thành thói quen sử dụng tiếng Anh một cách tự nhiên.

Song song đó, bộ sách còn lồng ghép nội dung giáo dục giá trị và kiến thức liên môn (CLIL), giúp học sinh làm quen với các khái niệm Toán học, Khoa học, Địa lý… bằng tiếng Anh, đồng thời tăng cường hiểu biết về văn hóa - xã hội Việt Nam thông qua các bài học về giá trị đạo đức và kỹ năng sống.

SGK gắn với hệ sinh thái học tập toàn diện

Một điểm nổi bật khác của i-Learn Smart Start & Smart World là cách bộ sách được đặt trong hệ sinh thái học tập liên thông 12 cấp độ. Nơi sách giáo khoa không tồn tại độc lập mà kết nối chặt chẽ với các công cụ và học liệu hỗ trợ dạy - học.

Học liệu số DTP cung cấp ngân hàng học liệu điện tử, sách giáo khoa và ứng dụng tương tác trực tuyến bám sát chương trình chính khóa

Hệ sinh thái i-Learn cho phép đánh giá đầu vào, tổ chức học tập linh hoạt thông qua sự kết hợp giữa sách in và học liệu số, đồng thời hỗ trợ kiểm tra, đánh giá đầu ra theo chuẩn Chương trình GDPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nguồn tài nguyên điện tử phong phú giúp giáo viên thuận tiện trong triển khai bài dạy, đồng thời hỗ trợ học sinh theo dõi tiến bộ và nâng cao năng lực một cách có hệ thống.

SGK tiếng Anh Việt Nam trên hành trình hội nhập quốc tế

Không chỉ dừng lại ở phạm vi trong nước, bộ sách còn được giới thiệu tại nhiều sự kiện giáo dục lớn trên thế giới như Frankfurt Book Fair, và đã được triển khai tại một số quốc gia như: Nhật Bản, Morocco, Thái Lan… Điều này cho thấy i-Learn không chỉ đáp ứng yêu cầu của chương trình Việt Nam mà còn có khả năng thích ứng trong các bối cảnh giáo dục khác nhau.

Sự hiện diện của i-Learn tại nhiều thị trường quốc tế và các sự kiện xuất bản lớn cho thấy nỗ lực tiên phong của doanh nghiệp Việt Nam trong việc đưa SGK tiếng Anh vươn ra khu vực và thế giới. Độ phủ rộng, khả năng thích ứng với nhiều môi trường giáo dục và sự đồng bộ từ chương trình tới học liệu số là những yếu tố tạo nên lợi thế cho SGK i-Learn trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay.