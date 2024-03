Shakira 'vỡ mộng' về tình yêu sau khi chia tay Piqué

Sau đổ vỡ tình cảm, Shakira đề cao tình bạn hơn tình yêu AFP

Theo Fox News, trong cuộc phỏng vấn mới nhất với Zane Lowe, Shakira chia sẻ sau khi kết thúc mối tình với Piqué, cô đang ưu tiên các mối quan hệ tình bạn trong tương lai. Giọng ca Hips Don't Lie giải thích: "Tôi nghĩ tình bạn bền lâu hơn tình yêu. Dù vậy, tôi vẫn nghĩ đến trải nghiệm về tình yêu, đắm chìm trọn vẹn trong đó với mọi thăng trầm, nó rất cần thiết với cuộc sống con người". Cô tiếp tục: "Tôi yêu tình yêu nhưng tôi nghĩ mình thậm chí còn yêu tình bạn hơn. Bởi tôi đã nghĩ tình yêu sẽ mãi mãi ở bên tôi nhưng nó khiến tôi vỡ mộng, bạn biết đấy. Tôi không biết liệu tôi có muốn tìm lại tình yêu không, có lẽ là không. Tôi cũng không biết nữa. Nhưng tôi có tình bạn".



Ngôi sao sinh năm 1977 nói thêm rằng trước đây cô không phải lúc nào cũng coi trọng tình bạn và đặt tình bạn lên hàng đầu."Tôi không phải là một trong những người coi trọng tình bạn nhiều. Tôi luôn coi trọng gia đình và việc có một người bạn đời, tạo thành một đôi. Tôi luôn ở trong mối quan hệ kiểu đó", cô giải thích. Chủ nhân hit Waka Waka nói thêm: "Nhưng rồi khi mối quan hệ đó không còn nữa, khi tôi mất đi những người đàn ông của mình, khi tôi phải đối mặt với những khoảnh khắc đen tối và khó khăn nhất trong cuộc đời, bạn bè đã ở đó, giữ tôi lại. Họ đã cho tôi thấy ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Tôi có thể không già đi với bạn đời, nhưng tôi sẽ già đi bên cạnh những người bạn tốt".

Shakira và Piqué công khai hẹn hò từ năm 2011, họ chung sống hạnh phúc hơn chục năm và có hai con trai trước khi xác nhận chia tay vào giữa năm 2022. Trong quá khứ, nữ ca sĩ từng tin rằng chỉ có cái chết mới chia lìa tình yêu này AFP

Cũng trong cuộc phỏng vấn, Shakira đề cập đến album mới Las Mujeres Ya No Lloran (Women No Longer Cry) đồng thời cho biết ca khúc Última trong đó sẽ là bài hát cuối cùng cô nhắc đến tình cũ Piqué. "Tôi tự nhủ mình phải có một bài hát ở đây, giống như việc tôi vứt bỏ mọi thứ hoặc nếu không thể, tôi sẽ nghẹt thở. Tôi cần giải thoát", giọng ca Whenever, Wherever bày tỏ.

Bên cạnh việc tập trung cho album phòng thu mới nhất, Shakira dành nhiều thời gian nuôi dạy hai con trai Milan (11 tuổi) và Sasha (9 tuổi). Ngôi sao 47 tuổi cho biết khi định hướng trở thành một bà mẹ đơn thân, cô đã chọn cách thành thật với các con về những cảm xúc đi kèm với việc đó.

Bà mẹ hai con nêu quan điểm: "Xã hội dạy chúng ta che giấu cảm xúc của mình trước mặt con cái. Nhưng tôi nghĩ đó là một sai lầm, bởi vì chúng hiểu rõ hơn, nhìn nhận mọi thứ theo nhiều cách khác nhau và chúng có thể biết khi nào người lớn đang nói dối chúng… Nếu bạn đủ can đảm để nói về mọi thứ với các con để hiểu cách chúng nhìn nhận thực tế, hãy mở ra một cuộc đối thoại nơi bọn trẻ cũng có thể đưa ra ý kiến của mình".

Shakira bận rộn với việc nuôi dạy hai con và phát hành album mới INSTAGRAM NV

Đây không phải lần hiếm hoi Shakira nhắc đến chuyện tình cũ và cuộc sống hậu chia tay. Trong cuộc phỏng vấn với The Sunday Times cách đây ít lâu, giọng ca sinh năm 1977 cũng thẳng thắn chia sẻ rằng cô đã hy sinh sự nghiệp để ở bên Gerard Piqué. "Trong một thời gian dài, tôi đã tạm dừng sự nghiệp của mình để ở bên cạnh Gerard, để anh ấy có thể chơi bóng. Có rất nhiều sự hy sinh cho tình yêu này", ngôi sao người Colombia tâm sự. Những năm ở bên cầu thủ Tây Ban Nha, nữ ca sĩ đã dành phần lớn thời gian để nuôi dạy hai con trai của họ ở Barcelona. Sau khi "đường ai nấy đi", người đẹp đưa hai con đến Miami (Mỹ) sống.