Shaquille O'Neal tỏ thái độ khi Miami Heat treo áo có số Michael Jordan

Michael Jordan là một trong những huyền thoại của NBA và được nhiều đội bóng của giải lưu giữ số áo đấu số 23 (con số quen thuộc của Jordan) như là một sự trân trọng vì những cống hiến của huyền thoại này cho sự nghiệp bóng rổ. Nhưng việc làm này cũng vấp phải sự phản đối của một số ngôi sao tại giải trong đó có Shaquille O'Neal.

Huyền thoại Jordan thi đấu trong màu áo Chicago Bulls NBA

Chia sẻ với chương trình The Big Podcast with Shaq, cựu ngôi sao Miami Heat đồng thời là một huyền thoại tại NBA đã lên tiếng: "Tôi không muốn bày tỏ sự thiếu tôn trọng với bất kỳ ai. Nhưng công bằng mà nói những gì Miami Heat có là một phần do tập thể chúng tôi xây dựng. Michael Jordan hay Bill Russel chưa bao giờ chơi cho Heat. Hai tên tuổi này đã xây dựng thành tích với Chicago Bulls và Boston Celtics. Với tư cách là một trong những cầu thủ thế hệ đầu đã cùng Miami Heat vô địch, tôi không thích điều này.”

Với danh tiếng của mình, Jordan đã trở thành một nhân vật nổi tiếng trên toàn cầu và sự vĩ đại của anh vẫn được tôn trọng cho đến ngày nay. Jordan được nhiều người coi là cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử NBA và Bulls đã treo số áo của ông như một sự tôn vinh. Không chỉ đội bóng Bulls, số áo đấu của Jordan cũng nằm trong phòng danh dự của đội Miami Heat.

Huyền thoại NBA Shaquille O'Neal NBA

Miami Heat cũng bày tỏ sự tôn trọng Jordan đến mức muốn rút số áo của ông để không có cầu thủ nào được quyền sở hữu nó. Tuy nhiên, một số cầu thủ không đồng tình với động thái này. Theo O'Neal, nếu bạn chưa từng chơi và thi đấu cho đội thì việc treo một chiếc áo đấu của một cầu thủ ngoài đội là chuyện không thể chấp nhận được.