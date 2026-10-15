Shark Thủy đưa hối lộ 20 tỉ cho 1 nữ giám đốc ở TP.HCM

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup, bị Viện KSND tối cao truy tố về hành vi chiếm đoạt gần 8.500 tỉ đồng của nhà đầu tư.

Ngoài ra, bị can còn bị xác định đưa hối lộ lên tới hàng chục tỉ đồng. Người nhận là bà Tống Thị Kim Liên, Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Nhất Trần (Công ty Nhất Trần).

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup ẢNH: T.N

Chi hối lộ chục tỉ để "chạy" dòng tiền cho Egroup

Theo cáo trạng, năm 2016, để tạo hình ảnh Egroup thành một tập đoàn có doanh thu lớn, lợi nhuận cao để thu hút nhà đầu tư, ông Thủy chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú, Giám đốc tài chính Egroup, tìm cách tạo doanh thu khống.

Biết Công ty Nhất Trần là đơn vị kinh doanh thẻ điện thoại có "số má" tại TP.HCM (doanh thu khoảng 2.000 tỉ đồng/năm), ông Thủy cùng ông Phú tìm đến bà Liên, thống nhất về việc hai bên lập các hợp đồng mua bán thẻ điện thoại không có thật.

Đổi lại, Egroup phải trả phí dịch vụ tương đương 2% doanh thu khống mỗi năm, hoàn trả khoản chênh lệch khi mua bán thẻ điện thoại, cùng các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Từ tháng 12.2016 đến tháng 9.2021, Egroup đã ký 12 hợp đồng mua bán thẻ điện thoại với 6 công ty, tổng giá trị hàng hóa mua vào hơn 2.347 tỉ đồng, giá trị bán ra gần 2.328 tỉ đồng.

Egroup chỉ đóng vai trò trung gian, tham gia đặt hàng, ký hợp đồng, chuyển khoản thanh toán và xuất hóa đơn theo chỉ định của bà Liên; không trực tiếp giao nhận thẻ điện thoại, cũng không phải bỏ vốn kinh doanh.

Để dòng tiền chạy qua tài khoản của Egroup, bà Liên chỉ định đơn vị mua hàng chuyển tiền trước cho Egroup, sau đó Egroup chuyển lại cho đơn vị bán hàng.

Với chiêu trò trên, giai đoạn 2016 - 2021, Egroup ghi nhận gần 2.328 tỉ đồng doanh thu từ hoạt động mua bán thẻ điện thoại, chiếm 70% tổng doanh thu trên báo cáo tài chính các năm.

Và theo đúng thỏa thuận, ông Thủy phải trả cho bà Liên hơn 46,5 tỉ đồng, nhưng thực tế mới chuyển được gần 32 tỉ đồng. Việc thanh toán bằng tiền mặt, hoặc chuyển khoản vào tài khoản cá nhân do bà Liên chỉ định.

Vì sao nữ giám đốc bị truy tố tội nhận hối lộ?

Cáo trạng ghi nhận Công ty Nhất Trần được Sở KH-ĐT TP.HCM cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu năm 2014; ngành nghề đăng ký kinh doanh: mua bán thẻ điện thoại, sim điện thoại của các nhà mạng di động, vật liệu xây dựng, nông sản...

Nhiều người đặt vấn đề một giám đốc công ty cổ phần, không phải cán bộ có chức quyền, vì sao lại bị truy tố tội nhận hối lộ.

Điều này xuất phát từ quy định của bộ luật Hình sự năm 2015, khi mở rộng phạm vi tội danh nhận hối lộ, không chỉ với người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức Nhà nước, mà còn áp dụng với người có chức vụ, quyền hạn trong các doanh nghiệp, tổ chức ngoài Nhà nước.

Viện KSND tối cao xác định, với vai trò là giám đốc điều hành Công ty Nhất Trần, bà Liên đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong quản lý doanh nghiệp, nhận gần 32 tỉ đồng từ ông Thủy như đã nêu.

Song, bộ luật Hình sự năm 2015 có hiệu lực thi hành từ 1.1.2018, nên cơ quan công tố chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với nữ giám đốc về số tiền đã nhận là hơn 20 tỉ đồng.

Ông Thủy bị xác định chủ mưu, chỉ đạo thực hiện hành vi phạm tội, chịu trách nhiệm chính về số tiền gần 8.500 tỉ đồng đã lừa đảo chiếm đoạt của các nhà đầu tư; đồng thời bị truy cứu tội đưa hối lộ.

Cùng vụ án, ông Phú bị truy tố 2 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ. 26 bị can khác là những người làm công tác kế toán, quản lý kinh doanh tại Công ty Egame bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.