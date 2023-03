Sharon Stone mất quyền nuôi con sau vai diễn phim 'Bản năng gốc’

Sharon Stone đang nhìn lại những cảm xúc mà vai diễn trong phim Bản năng gốc (Basic Instinct) đã gây ra cho cuộc đời làm mẹ của cô.

Nữ diễn viên (64 tuổi) xuất hiện trong tập podcast tuần này của Table for Two with Bruce Bozzi do iHeartMedia và Air Mail trình bày, nơi cô trải lòng về hậu quả của bộ phim ra rạp năm 1992, bao gồm việc mất quyền nuôi con trai.

Ngôi sao Sharon Stone nay đã bước sang tuổi 64 People

"Tôi mất quyền nuôi con", cô chia sẻ. "Khi thẩm phán hỏi cậu con trai bé bỏng của tôi, 'Con có biết mẹ đóng phim sex không?'. Đây là sai lầm mang tính hệ thống, rằng tôi được coi là loại cha mẹ như thế nào mới đóng bộ phim đó".

"Bây giờ diễn viên đi lại mà không hề mặc quần áo trên TV và bạn có thể thấy tôi khỏa thân trong phim chỉ một thoáng nhưng cũng đủ để tôi mất quyền nuôi con", cô nói tiếp.

Sharon Stone có ba con Quinn (16 tuổi), Laird (17 tuổi) và Roan (22 tuổi) cho biết thêm cô đã "tan nát cõi lòng" khi mất quyền nuôi con.

Sharon Stone thật gợi cảm trong phim Basic Instinct IMDb

Cô tiết lộ: "Tôi đã đến bệnh viện do tăng nhịp tim. Mọi chuyện làm tan nát trái tim tôi".

Đây không phải là lần đầu tiên nữ diễn viên lên tiếng về những khó khăn khi thực hiện Basic Instinct. Sharon Stone đã nói chuyện này với The New Yorker trong một cuộc phỏng vấn vào năm ngoái, khi cô nhớ lại việc làm bộ phim "đã gây tổn hại cho mọi người như thế nào".

"Đạo diễn Paul Verhoeven phải nhập viện do xoang bị vỡ và anh ấy không ngừng chảy máu mũi", Stone nói. "Có một áp lực khủng khiếp trên bộ phim đó".

Basic Instinct xoay quanh nhân vật thám tử Nick Curran (Michael Douglas đóng) phụ trách điều tra về một vụ giết người man rợ mà nạn nhân là một ca sĩ giàu có. Nữ văn sĩ quyến rũ giàu sang tên là Catherine Tramell (Sharon Stone) liên quan đến vụ án vì là người cuối cùng nhìn thấy nam ca sĩ trước khi chết.

Michael Douglas và Sharon Stone trong phim IMDb

Ngay từ khi công chiếu, Basic Instinct đã tạo dư luận mạnh mẽ liên quan đến các cảnh nóng và hình ảnh bạo lực đẫm máu trong phim. Nó còn đặc biệt bị chỉ trích bởi các tổ chức ủng hộ người đồng tính vì có nội dung liên quan đến quan hệ tình dục đồng tính cũng như sự tham gia của phụ nữ đồng tính đóng vai trò mắt xích trong chuỗi sự kiện giết người.

Mặc dù chịu nhiều chỉ trích nhưng phim gặt hái thành công vang dội về doanh thu với 352 triệu USD toàn cầu.

Sharon Stone nhận định: "Bây giờ mọi người đi khắp nơi để khoe "hàng" trên Netflix, nhưng ngày xưa, những gì chúng tôi làm là rất mới. Đây là một tác phẩm điện ảnh của một hãng phim lớn và chúng tôi có cảnh khỏa thân, tình dục, đồng tính luyến ái, tất cả những thứ này - những thứ mà trong thời của tôi đã phá vỡ các chuẩn mực".