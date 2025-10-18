SHARP trình làng nồi cơm điện cao cấp mới: Khi thẩm mỹ song hành cùng đa dụng

Đồng hành và lắng nghe mong muốn của người tiêu dùng ngày nay, SHARP – thương hiệu điện tử Nhật Bản mang đến giải pháp cho gia đình Việt – đã cho ra mắt hai dòng nồi cơm điện mới, nâng tầm nồi cơm chuẩn hiện đại: vừa thẩm mỹ, vừa thông minh, vừa đa dụng.

2 “trợ thủ” nồi cơm điện mới từ SHARP – thẩm mỹ, thông minh, đa dụng

KS-IH18IX-WH: Tinh hoa công nghệ cao tần trong vẻ ngoài tối giản

KS-IH18IX-WH với thiết kế tối giản, thanh lịch và sang trọng

Thu hút ngay ánh nhìn đầu tiên, KS-IH18IX-WH gây ấn tượng bởi vẻ ngoài sang trọng, tối giản với gam trắng chủ đạo – một thiết bị vừa hiện đại, vừa mang tính thẩm mỹ cao, tạo điểm nhấn cho không gian bếp.

Ẩn sau vẻ ngoài thanh lịch là công nghệ cao tần (Induction Heating) đỉnh cao, hoạt động dựa trên nguyên lý cảm ứng điện từ, cho phép làm nóng trực tiếp lòng nồi mà không cần thông qua mâm nhiệt. Kết hợp với công suất mạnh mẽ lên đến 1300W, nhiệt lượng được phân bổ tức thì, đồng đều giúp hạt cơm nở đều, dẻo thơm, vẫn giữ được vị ngọt.

Công nghệ cao tần với cảm biến nhiệt kép – bí quyết cho hạt cơm chín đều, dẻo thơm

Sự ưu việt của công nghệ này được nâng tầm nhờ bộ đôi cảm biến nhiệt thông minh, liên tục điều chỉnh và duy trì nhiệt độ lý tưởng, giúp cơm chín đều, dẻo thơm và giữ trọn dinh dưỡng dù nấu ít hay nhiều.

Lòng nồi dày 3mm, cấu tạo từ hợp kim nhôm và thép không gỉ, giúp dẫn và giữ nhiệt tối ưu, đồng thời bền bỉ theo thời gian. Dung tích 1.8L phù hợp cho cả bữa cơm gia đình ấm cúng hay những buổi tụ họp bạn bè.

Không chỉ nấu cơm, 10 chế độ nấu đa dạng được cài đặt sẵn - từ nấu cháo, súp, đến hấp thực phẩm - biến KS-IH18IX-WH trở thành một trợ thủ đắc lực, khơi nguồn cảm hứng sáng tạo cho vô vàn món ngon chỉ với một nút chạm.

Giá trị thiết kế còn thể hiện ở tính thực tiễn. Thiết kế nắp trong và van thoát hơi chống tràn tháo rời là một chi tiết thông minh giúp vệ sinh dễ dàng, loại bỏ dầu mỡ ở mọi ngóc ngách, giữ nồi luôn sạch sẽ. Các bộ phận này đều được chế tác từ vật liệu an toàn thực phẩm, một cam kết vững chắc cho sức khỏe của cả gia đình.

KS-COM1893CIB-BK: "trợ lý" thông minh với ngôn ngữ màu sắc độc đáo

Nếu KS-IH18IX-WH ghi dấu ấn với đỉnh cao hiệu năng, thì Nồi cơm điện tử KS-COM1893CIB-BK lại mở ra một trải nghiệm công nghệ mới mẻ và khác biệt cho người dùng với át chủ bài mang tên COLOR COOK TECHNOLOGY.

KS-COM1893CIB-BK: COLOR COOK TECHNOLOGY biến việc nấu ăn thành trải nghiệm trực quan, sinh động

Đây là cải tiến đáng chú ý, biến việc nấu nướng trở nên trực quan và sinh động hơn bao giờ hết. Thay vì những màn hình hiển thị đơn sắc nhàm chán, model KS-COM1893CIB-BK giao tiếp với người dùng qua một hệ thống màu sắc thông minh, thay đổi theo từng giai đoạn nấu.

Trải nghiệm thị giác độc đáo này không chỉ mang tính thẩm mỹ, nó còn vô cùng thực tiễn. Dù bạn đang không ở cạnh nồi hay trong điều kiện ánh sáng kém, chỉ cần nhìn qua, bạn sẽ ngay lập tức biết được trạng thái của nồi. Đi kèm với đó là bảng điều khiển COLOR TOUCH với màn hình cảm ứng màu sắc nét, giúp mọi thao tác lựa chọn trở nên dễ dàng và thú vị.

Không chỉ đẹp, chiếc nồi này còn "thông minh hóa" việc nấu ăn. Với 18 chế độ nấu tự động được lập trình sẵn – từ cơm gạo lứt, cháo dinh dưỡng, món hầm, đến bánh… – mọi công thức phức tạp đều được đơn giản hóa. Dù bạn là người mới vào bếp hay người sành nấu nướng, đều có thể tự tin tạo nên bữa ăn hoàn hảo.

Đặc biệt, chế độ "Thủ công" cho phép tự điều chỉnh thời gian và nhiệt độ – mở rộng không gian sáng tạo, giúp bạn thử nghiệm và tạo ra công thức mang dấu ấn cá nhân.

Các chi tiết thiết kế cũng được chăm chút tỉ mỉ:

Lòng nồi dày 2mm , phủ chống dính cao cấp cho tuổi thọ lâu dài.

, phủ cho tuổi thọ lâu dài. Tay cầm cách nhiệt , vạch chia nước rõ ràng, nắp trong tháo rời dễ vệ sinh.

, vạch chia nước rõ ràng, Khay hứng nước thông minh , ngăn đọng nước ở viền nồi – chi tiết nhỏ nhưng thể hiện sự tinh tế và hiểu người dùng.

, ngăn đọng nước ở viền nồi – chi tiết nhỏ nhưng thể hiện sự tinh tế và hiểu người dùng. Chế độ ghi nhớ khi mất điện lên đến 20 phút – tự động tiếp tục nấu khi có điện lại, đảm bảo món ăn trọn vẹn mà không cần cài đặt lại.

Từ thẩm mỹ đến đa dụng, SHARP đồng hành cùng hàng triệu căn bếp châu Á

Sự ra mắt của 2 "trợ thủ" KS-IH18IX-WH và KS-COM1893CIB-BK không đơn thuần là việc bổ sung thêm hai sản phẩm mới vào danh mục. Đây còn là bước đi chiến lược của SHARP trên hành trình định hình tương lai của thiết bị nhà bếp: nơi mà công nghệ hiện đại, thẩm mỹ tinh tế và sự đa dụng thông minh hội tụ. Hai sản phẩm này được kỳ vọng sẽ làm phong phú thêm và nâng tầm đẳng cấp căn bếp châu Á.

Trong thời đại mà gian bếp ngày càng trở thành trung tâm của tổ ấm, SHARP đã gửi đi một thông điệp rõ ràng: Không gì là không thể khi nồi cơm điện giờ đây hoàn toàn có thể là điểm nhấn thẩm mỹ, là "mini kitchen" đa dụng của triệu gia đình Việt, là trải nghiệm độc đáo, đẹp đẽ và đầy cảm hứng.