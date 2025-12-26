Shaun Phạm - Khi một người Việt định hình câu chuyện truyền thông Đông Nam Á

Anh là Founder & CEO của Spotlight Asia, một agency truyền thông đa quốc gia hoạt động tại Thái Lan, Việt Nam, Singapore và Philippines, Shaun đại diện cho thế hệ lãnh đạo mới: mang bản sắc Việt Nam, nhưng tư duy toàn cầu.

Một người Việt làm truyền thông giữa trung tâm khu vực Đông Nam Á

Shaun Phạm đã sống và làm việc tại Bangkok hơn 17 năm, đủ lâu để hiểu rằng Đông Nam Á không phải là một thị trường đồng nhất.

"Bạn không thể dùng cùng một câu chuyện để nói với người Thái, người Việt hay người Philippines. Văn hóa quyết định cách người ta cảm nhận thương hiệu", anh chia sẻ.

Chính trải nghiệm sống sâu trong nhiều nền văn hóa giúp Shaun hình thành năng lực mà anh gọi là "cultural fluency", sự nhạy cảm và hiểu biết đủ sâu để không chỉ dịch ngôn ngữ, mà dịch cả bối cảnh và cảm xúc.

Hành trình nghề nghiệp trước khi khởi nghiệp

Trước khi thành lập Spotlight Asia, Shaun từng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo khu vực về PR/Communications tại nhiều tập đoàn đa quốc gia lớn như Uber và Netflix.

Những năm tháng làm việc trong môi trường quốc tế đã tôi rèn cho anh tư duy chuẩn mực, kỷ luật nghề nghiệp và khả năng xử lý truyền thông nhạy bén đáp ứng nhu cầu của đa quốc gia, nơi chỉ một sai lệch nhỏ cũng có thể gây khủng hoảng đa thị trường.

Spotlight Asia: câu trả lời cho bài toán Đông Nam Á

Năm 2020, Shaun quyết định thành lập trụ sở công ty Spotlight Asia tại Bangkok. "Tôi nhận ra rất nhiều thương hiệu toàn cầu thất bại ở Đông Nam Á không phải vì sản phẩm, mà vì họ không hiểu văn hoá".

Công ty anh ra đời với định vị rõ ràng: Global standards - Local insights. Chỉ sau vài năm, agency mở rộng sang Việt Nam, Singapore và Philippines, trở thành đối tác truyền thông của nhiều thương hiệu quốc tế đang tìm cách chinh phục khu vực.

Góc nhìn về người Việt và năng lực hội nhập

Dù hoạt động chủ yếu ở nước ngoài, Shaun luôn nhấn mạnh vai trò của căn tính Việt Nam trong hành trình lãnh đạo của mình. "Người Việt có khả năng thích nghi rất nhanh, đọc tình huống tốt và đặc biệt nhạy cảm với cảm xúc con người. Đó là lợi thế lớn khi làm truyền thông".

Anh tin rằng thế hệ doanh nhân Việt mới hoàn toàn có thể dẫn dắt những tổ chức đa quốc gia, không chỉ bằng tham vọng, mà bằng năng lực thật.

Lãnh đạo bằng câu chuyện và sự thấu hiểu

Với Shaun, PR không đơn thuần là công cụ, mà là nghệ thuật xây dựng niềm tin. "Nếu một thương hiệu không hiểu con người họ đang nói chuyện cùng, thì mọi chiến dịch đều vô nghĩa".

Triết lý này cũng chính là kim chỉ nam cho cách anh dẫn dắt Spotlight Asia, nơi con người, văn hóa và câu chuyện luôn đứng trước số liệu.

Khát vọng lớn lao phía trước

Năm 2025, Shaun Phạm được Men's Folio Vietnam vinh danh "Male Icon - Businessman of the Year in PR & Communications". Nhưng với anh, đó chỉ là một cột mốc. "Điều tôi muốn làm là tạo ra một agency châu Á đúng nghĩa, nơi người Việt có thể tự tin đứng ngang hàng với bất kỳ thị trường nào".

Giữa làn sóng hội nhập ngày càng mạnh mẽ, Shaun Phạm đang âm thầm, nhưng vững vàng, viết tiếp câu chuyện sự nghiệp của mình và của người Việt trên bản đồ Thế Giới