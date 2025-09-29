SHB chính thức nâng vốn điều lệ lên 45.942 tỉ đồng

NHNN có quyết định sau khi SHB hoàn tất phát hành 528,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 13%. Trước đó, SHB đã hoàn thành chi trả cổ phiếu bằng tiền mặt tỷ lệ 5%. Tổng tỷ lệ cổ tức năm 2024 được SHB chi trả là 18%.

Nhiều năm qua, SHB đều đặn chia cổ tức với tỷ lệ từ 10-18% bằng cả tiền mặt và cổ phiếu. SHB dự kiến tiếp tục duy trì tỷ lệ cổ tức 18% trong năm 2025 – khẳng định tiềm lực tài chính vững mạnh và cam kết dài hạn với cổ đông.

Năm 2025, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 14.500 tỉ đồng, tăng 25%. Mục tiêu tổng tài sản đạt 832 nghìn tỉ đồng năm nay và cán mốc 1 triệu tỷ đồng vào năm 2026, đánh dấu bước tiến vững chắc về quy mô và vị thế trên thị trường tài chính trong nước và khu vực.

Theo BCTC 6 tháng đầu năm đã được kiểm toán, tính đến 30.6.2025, tổng tài sản của SHB gần 826 nghìn tỷ đồng, trong đó, dư nợ cho vay khách hàng vượt 594,5 nghìn tỉ đồng, tăng 14,4% so với đầu năm và tăng mạnh 28,9% so với cùng kỳ.

Trong 6 tháng đầu năm, SHB tiếp tục phát huy các thế mạnh tiềm năng, cùng với sự tăng trưởng hoạt động kinh doanh mạnh mẽ, tích cực phát triển mở rộng quy mô hoạt động, đa dạng hóa các loại hình sản phẩm dịch vụ, đẩy mạnh phát triển khách hàng, thu hồi nợ xấu, áp dụng công nghệ hiện đại hóa ngân hàng nâng cao hiệu quả và năng suất hoạt động… Lũy kế 6 tháng, SHB ghi nhận lợi nhuận trước thuế 8.946 tỉ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2024, tương đương 62% kế hoạch năm 2025.

SHB được biết đến là ngân hàng hoạt động hiệu quả trong nhóm đầu, với tỷ lệ chi phí hoạt động trên tổng thu nhập (CIR) được kiểm soát ở mức 16,4% – thấp nhất toàn ngành. Ngân hàng cũng dẫn đầu về năng suất lao động với lợi nhuận trước thuế trên người lao động, đạt 1,3 tỉ đồng/NLĐ.

Các chỉ số an toàn tiếp tục được duy trì tốt. Tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) và tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn đều trong giới hạn quy định của NHNN. Tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất (CAR) duy trì ổn định trên 11%, vượt xa mức tối thiểu 8% theo quy định, đảm bảo năng lực vốn an toàn cho hoạt động kinh doanh.

Chất lượng tài sản tiếp tục cải thiện rõ rệt với tỷ lệ nợ xấu (NPL) theo Thông tư 31 được kiểm soát ở mức thấp. Nợ nhóm 2 giảm mạnh xuống chỉ còn 0,3%, chất lượng tài sản cải thiện mạnh mẽ.

Kinh doanh hiệu quả và tăng trưởng bền vững, SHB khẳng định vị thế trong "TOP10 doanh nghiệp tư nhân có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam" theo báo cáo của Vietnam Report, "Top 100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam" theo Brand Finance và là Top ngân hàng nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam trong nhiều năm qua.

Trong chiến lược chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện, SHB hiện tập trung vào 4 trụ cột: Cải cách cơ chế, chính sách, quy định, quy trình; Con người là chủ thể; Lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm; Hiện đại hóa công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

SHB đặt mục tiêu trở thành Ngân hàng TOP 1 về hiệu quả; Ngân hàng Số được yêu thích nhất; Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất đồng thời là Ngân hàng TOP đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm tài chính dịch vụ với khách hàng doanh nghiệp chiến lược tư nhân và Nhà nước, có chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, hệ sinh thái, phát triển xanh. Tầm nhìn đến năm 2035, SHB trở thành Ngân hàng bán lẻ hiện đại, Ngân hàng xanh, Ngân hàng số trong TOP đầu của khu vực.