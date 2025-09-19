SHB đồng hành cùng V Fest - Vietnam Today: Concert quốc gia khép lại chuỗi A80

Không dừng lại là một hoạt động âm nhạc đặc biệt khép lại chuỗi sự kiện A80, chương trình còn hứa hẹn trở thành dấu son nghệ thuật, lan tỏa hạnh phúc, niềm tự hào Việt Nam và đưa tinh hoa văn hóa dân tộc vươn tầm thế giới theo định hướng của Chính phủ.

"Concert quốc gia" của tinh thần Việt trẻ

Là sự kiện nghệ thuật được mong chờ nhất, khép lại chuỗi hoạt động ý nghĩa chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 02/9 do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức, V Fest - Vietnam Today được ví như một bữa tiệc âm nhạc đa sắc màu, nơi tình yêu và niềm tự hào về vẻ đẹp con người, văn hóa và đất nước Việt Nam hiện đại được tôn vinh một cách rực rỡ nhất. Sự kiện là sự kế thừa và nâng tầm thành công từ hai chương trình đình đám trước đấy: V Fest - Thanh xuân rực rỡ và V Concert - Rạng rỡ Việt Nam.

V Fest - Vietnam Today cùng thương hiệu sự kiện âm nhạc V Fest là bước hiện thực hóa sinh động chủ trương phát triển công nghiệp văn hóa thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần kiến tạo một hệ sinh thái sáng tạo năng động, nâng tầm đời sống tinh thần và khẳng định bản sắc Việt trong kỷ nguyên hội nhập, bám sát định hướng của Chính phủ "Quốc tế hóa văn hóa Việt Nam và Việt Nam hóa văn hóa quốc tế".

Tại V Fest - Vietnam Today, tinh thần sự kiện sẽ được thắp sáng bởi dàn nghệ sĩ hàng đầu của âm nhạc Việt đương đại: Noo Phước Thịnh, Rhyder, Phan Mạnh Quỳnh, Phương Ly, Hương Tràm, Bùi Công Nam, Vũ, Vũ Cát Tường, Vinh Khuất, Hansara, Maydays. Họ là những gương mặt tiên phong, những sứ giả mang đến những màn trình diễn bùng nổ cảm xúc, gắn kết hàng vạn trái tim trong nhịp đập tự hào dân tộc. Từ âm nhạc, họ lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, cùng góp phần khắc họa hình ảnh một Việt Nam rực rỡ trên hành trình tiếp nối 80 năm phát triển.

Là một trong những ngân hàng tư nhân hàng đầu Việt Nam, SHB luôn tiên phong hiện thực hóa những chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước và V Fest - Vietnam Today nằm trong định hướng đó. SHB tin rằng văn hóa, nghệ thuật và thể thao không chỉ là giá trị tinh thần, mà còn là nguồn năng lượng gắn kết con người, truyền cảm hứng và khẳng định bản sắc Việt.

V Fest - Vietnam Today hứa hẹn là đêm hội rực rỡ, gói lại trọn vẹn cảm xúc của chuỗi hoạt động A80 đầy màu sắc, mang giai điệu tiếp nối những cảm xúc hạnh phúc, tự hào dân tộc trên hành trình phía trước. Trên chặng đường ấy, SHB đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành, khơi dậy và lan tỏa tinh hoa Việt, bản sắc văn hóa Việt để cùng thế hệ trẻ viết tiếp những trang mới rạng ngời, hướng tới cột mốc một thế kỷ hội nhập và vươn xa.

Hơn ba thập kỷ ngân vang cùng nhịp điệu đất nước

Trải qua hơn ba thập kỷ phát triển, SHB thấu hiểu rằng giá trị bền vững đích thực không chỉ được đo lường bằng những con số tăng trưởng, mà còn được xây đắp từ sự tử tế, trách nhiệm và tinh thần đồng hành cùng Tổ quốc.

Mỗi dự án, mỗi sự kiện SHB đóng góp đều mang theo sứ mệnh lớn lao. Đó là không ngừng góp sức bồi đắp và lan tỏa những giá trị tốt đẹp, vun đắp tình yêu và niềm tự hào dân tộc, đặc biệt là cho thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, SHB đã khởi xướng chuỗi hoạt động mang chủ đề "Hạnh phúc là người Việt Nam" như một lời tri ân chân thành gửi đến các thế hệ đi trước, đồng thời thắp lên ngọn lửa tự hào dân tộc trong mỗi người con đất Việt hôm nay.

Chiến dịch nổi bật với 40.000 phần quà đậm bản sắc văn hóa Việt, vừa mang giá trị vật chất vừa gửi gắm thông điệp kết nối truyền thống và hiện đại, khơi dậy tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc. Song song, SHB triển khai loạt hoạt động giao lưu và trải nghiệm trực tiếp lẫn trực tuyến như sáng tạo áo "Tự hào Việt Nam", check-in tại photobooth, chia sẻ câu chuyện qua chuỗi video "Ký ức" hay đồng hành cùng các "Trạm khách A80".

Chiến dịch đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt và sự đồng cảm sâu sắc từ cộng đồng. Hơn cả một khẩu hiệu, đó là tinh thần, là nhịp đập chung của hàng triệu trái tim Việt cùng hướng về cội nguồn, cùng nuôi dưỡng khát vọng xây dựng một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc và bền vững.

Cùng với đó, SHB hiện diện tại Triển lãm thành tựu đất nước"80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc" như một dấu son trong dòng chảy vẻ vang của lịch sử dân tộc. Không chỉ giới thiệu những thành tựu nổi bật trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, sự hiện diện của SHB còn là lời tri ân gửi đến quá khứ hào hùng, đồng thời khẳng định niềm tự hào được đồng hành và góp phần kiến tạo những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

Với bản lĩnh vững vàng, tư duy đổi mới và khát vọng hội nhập, SHB không ngừng chuyển mình mạnh mẽ để trở thành định chế tài chính hiện đại, nhân văn, kiến tạo hệ sinh thái ngân hàng toàn diện. Hành trình đồng hành cùng chuỗi sự kiện A80 chính là bản trường ca của hạnh phúc Việt Nam, của niềm tự hào dân tộc và tình yêu Tổ quốc thiêng liêng.

Ngọn lửa cách mạng từ mùa Thu lịch sử 1945 vẫn rực cháy trong tim mỗi người con đất Việt, để hôm nay SHB tiếp tục sát cánh cùng nhân dân, kế thừa và lan tỏa những giá trị truyền thống quý báu, khơi dậy sức mạnh thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước, và đưa tinh hoa văn hóa Việt Nam vươn ra tầm thế giới.