SHB khẳng định vị thế Top 10 Ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín năm 2026

Kết quả này ghi nhận những nỗ lực không ngừng của SHB trong việc củng cố năng lực tài chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển bền vững, đồng thời khẳng định vị thế của ngân hàng trong nhóm các tổ chức tài chính hàng đầu Việt Nam.

Khẳng định vị thế Top 5 Ngân hàng TMCP tư nhân Việt Nam

Bảng xếp hạng Top 10 Ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín năm 2026 được Vietnam Report xây dựng dựa trên các tiêu chí khoa học và khách quan, bao gồm: năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính năm gần nhất; uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding; cùng khảo sát các đối tượng nghiên cứu và các bên liên quan được cập nhật đến tháng 5.2026.

Việc có mặt trong bảng xếp hạng uy tín của ngành ngân hàng là minh chứng cho sự phát triển ổn định, hiệu quả và bền vững của SHB trong bối cảnh thị trường tài chính đang bước vào một chu kỳ mới. Đây cũng là sự ghi nhận của cộng đồng, khách hàng và các tổ chức đánh giá độc lập đối với những bước tiến của ngân hàng trong hành trình đổi mới và kiến tạo giá trị.

"Được vinh danh trong Top 10 Ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín năm 2026 là niềm tự hào, đồng thời là động lực để SHB tiếp tục bứt phá mạnh mẽ hơn nữa. Chúng tôi cam kết không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, gia tăng giá trị cho khách hàng, cổ đông, đối tác và cộng đồng; đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành ngân hàng và nền kinh tế Việt Nam", đại diện SHB chia sẻ.

SHB - Top 10 Ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín năm 2026

Năm 2025, SHB ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực với lãi trước thuế 15.021 tỉ đồng, tăng 30% so với năm 2024 và vượt 4% kế hoạch đề ra. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) được duy trì ở mức 22,1% - thuộc nhóm thấp nhất toàn ngành, phản ánh hiệu quả trong quản trị chi phí, đặc biệt nhờ đẩy mạnh số hóa quy trình và ứng dụng công nghệ trên toàn hệ thống.

Bước sang quý 1/2026, lợi nhuận trước thuế đạt 4.656 tỉ đồng, tăng gần 7% so với cùng kỳ và thực hiện 26% kế hoạch năm. Tổng thu nhập thuần đạt 7.471 tỉ đồng, tăng 23,5% so với cùng kỳ. Trong đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 1.288 tỉ đồng, tăng 291%, trở thành điểm sáng nổi bật trong cơ cấu thu nhập quý đầu năm. Tại ngày 31.3.2026, tổng tài sản hợp nhất của SHB đạt 930.983 tỉ đồng, tăng 4,4% so với cuối năm 2025, hướng đến cột mốc 1 triệu tỉ đồng. Ngân hàng dự kiến nâng vốn điều lệ lên 58.786 tỉ đồng, vững vàng vị thế Top 5 Ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam.

Trong những năm qua, SHB đã được nhiều tổ chức trong nước và quốc tế vinh danh tại các giải thưởng uy tín như "Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam" (The Asian Banker); "Ngân hàng tốt nhất cho khách hàng khu vực công tại Việt Nam" (FinanceAsia); "Ngân hàng Việt Nam có hoạt động tài trợ bền vững tốt nhất" (Global Finance), "Ngân hàng của năm 2025" (The Banker); "Top 50 Doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam" (Vietnam Report), "Top 100 Ngân hàng khu vực ASEAN" (The Banker), "Top 500 Ngân hàng có giá trị thương hiệu lớn nhất toàn cầu" (Brand Finance)…

SHB vinh dự được trao tặng Huân chương lao động Hạng Nhì (2 lần), Huân chương lao động Hạng Ba và rất nhiều cờ, Bằng khen, Giấy khen của Chính phủ, các bộ, ngành, đoàn thể và các giải thưởng cao quý khác.

Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới

Trải qua hơn ba thập kỷ xây dựng và phát triển, SHB luôn bám sát các định hướng của Đảng, Chính phủ và các chiến lược phát triển quốc gia. Bước vào giai đoạn tăng trưởng mới, ngân hàng xác định hai mũi nhọn là phát triển hệ sinh thái khách hàng và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, trở thành "Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới", đồng hành cùng sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Với định hướng kinh doanh phát triển hệ sinh thái đối tác - ecosystem, SHB không tiếp cận khách hàng theo từng đơn vị riêng lẻ, mà theo toàn bộ hệ sinh thái xoay quanh khách hàng trung tâm. Từ một Tập đoàn hay doanh nghiệp đầu chuỗi, SHB cung cấp các giải pháp tài chính cho toàn thể các công ty thành viên, nhà cung cấp, nhà phân phối, đại lý, đối tác, người lao động và khách hàng cuối. Như vậy, mỗi quan hệ hợp tác lớn không chỉ tạo ra tăng trưởng tín dụng, mà mở ra một không gian tăng trưởng đa tầng cho ngân hàng.

Bên cạnh đó, SHB đang triển khai mô hình "Future Bank" dựa trên định hướng công nghệ "5 First": Data + AI First, People First, Cloud First, Security First và Mobile First. Nếu ecosystem là không gian tăng trưởng, thì công nghệ là hạ tầng tăng trưởng. Nếu hệ sinh thái giúp SHB mở rộng chiều sâu khách hàng, thì 5 First giúp SHB nâng cao chất lượng phục vụ, tốc độ vận hành và khả năng mở rộng quy mô. Sự kết hợp giữa hai trụ cột này tạo ra mô hình tăng trưởng mới của SHB: tăng trưởng dựa trên kết nối hệ sinh thái, vận hành dựa trên dữ liệu và công nghệ, phát triển dựa trên trải nghiệm khách hàng và niềm tin số.

SHB đang chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện, định hướng trở thành "Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới"

SHB đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành ngân hàng số 1 về hiệu quả, ngân hàng số được yêu thích, ngân hàng bán lẻ tốt nhất và là ngân hàng Top đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm tài chính, dịch vụ đối với khách hàng doanh nghiệp chiến lược có hệ sinh thái chuỗi cung ứng, doanh nghiệp nhỏ và vừa, khách hàng cá nhân, chuỗi giá trị, phát triển xanh; doanh nghiệp nhỏ và vừa, khách hàng cá nhân. Tầm nhìn đến năm 2035, SHB phấn đấu trở thành ngân hàng hiện đại, ngân hàng số, ngân hàng xanh thuộc nhóm dẫn đầu khu vực.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, SHB đang tiếp tục tập trung triển khai Chiến lược chuyển đổi toàn diện dựa theo 4 trụ cột: Lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm; Cải cách cơ chế, chính sách, quy định, quy trình; Con người là chủ thể; Hiện đại hóa công nghệ thông tin và chuyển đổi số, với 6 giá trị cốt lõi: Tâm - Tin - Tín - Tri - Trí - Tầm.