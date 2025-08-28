SHB khơi dậy tinh thần ‘Hạnh phúc là người Việt Nam’ dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2.9

Theo đó, mỗi lần đăng ký thành công combo gồm tài khoản thanh toán, ứng dụng ngân hàng số SHB SAHA và thẻ ghi nợ quốc tế, khách hàng sẽ nhận ngay túi vải canvas hoặc khăn bandana mang phong cách hiện đại, năng động. Tương tự, khi mở tài khoản thanh toán kèm thiết bị thông báo biến động số dư trên app SHB SAHA, khách hàng cũng nhận được phần quà như lời chào mừng cho khởi đầu trải nghiệm số hóa tài chính cùng SHB.

Khi trải nghiệm thêm nhiều sản phẩm từ mở thẻ tín dụng, vay thấu chi đến vay tín chấp 200 - 300 triệu đồng, quà tặng sẽ gồm mũ lưỡi trai, áo phông hay bình giữ nhiệt cao cấp, những vật dụng thiết thực đồng hành cả trong công việc lẫn cuộc sống.

Bước vào ngưỡng tích lũy như gửi tiết kiệm kỳ hạn tối thiểu 6 tháng với số tiền từ 30 triệu đồng trở lên, đầu tư quỹ VinaCapital từ 5 triệu đồng trở lên hay tham gia hợp đồng bảo hiểm khác, khách hàng cũng sẽ nhận ngay những món quà ý nghĩa trong bộ sưu tập như lời chúc vạn sự thuận lợi từ SHB.

Đặc biệt, SHB dành tặng thêm một phần quà đặc biệt trong bộ sưu tập tới các khách hàng sinh năm 1945 hoặc có ngày sinh trùng với ngày Tết Độc lập. Phần quà này được trao riêng khi khách hàng thực hiện bất kỳ giao dịch nào tại quầy trong thời gian diễn ra chương trình, bên cạnh các quà tặng theo chính sách sản phẩm thông thường. Đây là lời cảm ơn mà SHB trân trọng gửi đến những thế hệ đã cùng đất nước đi qua những chặng đường lịch sử vẻ vang.

Riêng những khách hàng sinh đúng ngày 2.9.1945, SHB trân trọng gửi tặng trọn vẹn bộ sưu tập "Hạnh phúc là người Việt Nam" như một lời chúc mừng ý nghĩa tới những công dân đã sinh ra cùng ngày độc lập, lớn lên cùng thời đại và đồng hành cùng dân tộc qua bao biến thiên lịch sử.

"SHB hy vọng bộ sưu tập 'Hạnh phúc là người Việt Nam' sẽ không chỉ là món quà trao tay, mà còn trở thành người bạn đồng hành cùng khách hàng trong mọi hành trình từ giao dịch tài chính đến những trải nghiệm thường nhật. Đó là biểu tượng cho sự sẻ chia, gắn bó và khát vọng cùng nhau kiến tạo một tương lai hạnh phúc, được nuôi dưỡng bằng tình yêu đất nước và sự đồng lòng của triệu trái tim Việt Nam…", đại diện SHB chia sẻ.

Ngoài ra, chuỗi hoạt động còn có minigame và thử thách check-in tại các chi nhánh SHB trên toàn quốc. Với SHB, Hạnh phúc là người Việt Nam không chỉ là khẩu hiệu, mà là điều được cùng nhau chứng minh qua những hành động thực tế.

Mỗi người Việt Nam, dù ở đâu, đều hạnh phúc, tự hào vì được sống, được cống hiến và được đồng hành cùng sự phát triển của đất nước Việt Nam. Mỗi chúng ta, hạnh phúc được yêu nước và đóng góp cho đất nước theo cách của riêng mình.