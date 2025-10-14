SHB và T&T Group đấu giá tranh 1 tỉ đồng ủng hộ đồng bào vùng lũ

Trong đó, đại diện Ngân hàng SHB và Tập đoàn T&T Group đã đấu giá thành công bức tranh Điệu chèo cổ và tiếng sáo diều trên cánh đồng vàng của họa sĩ Ngô Bá Hoàng với giá 1 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền gây quỹ sẽ được chuyển đến các địa phương chịu thiệt hại do mưa lũ, nhằm hỗ trợ xây dựng lại nhà ở, trường học và các công trình dân sinh.

Đại diện Ngân hàng SHB và Tập đoàn T&T Group đấu giá thành công bức tranh của họa sĩ Ngô Bá Hoàng với giá 1 tỉ đồng

Hơn ba thập kỷ phát triển, Ngân hàng SHB, Tập đoàn T&T Group và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của doanh nhân Đỗ Quang Hiển không chỉ gắn bó với nhịp thở kinh tế mà còn kiên định với sứ mệnh vun đắp và lan tỏa những giá trị văn hóa Việt những giá trị đã làm nên bản sắc, sức mạnh và tinh thần của dân tộc qua các thời kỳ. Đó là hành trình kết nối niềm tự hào dân tộc với tinh thần hội nhập, đưa hình ảnh con người và văn hóa Việt Nam ngày càng tỏa sáng trên bản đồ văn hóa toàn cầu.