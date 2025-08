SHBFinance triển khai ưu đãi lãi suất vay thấp kỷ lục

Đây là chương trình dành cho nhóm khách hàng có bảng lương hoặc chủ hộ kinh doanh. Các khoản vay không yêu cầu tài sản thế chấp, hạn mức tối đa lên đến 100 triệu đồng, với thủ tục tối giản, chỉ cần căn cước công dân, được giải ngân trong ngày. Thời gian xử lý hồ sơ nhanh, có thể giải ngân trong 5 phút đối với các trường hợp đủ điều kiện.

Nhân viên SHBFinance tư vấn cho khách hàng về chính sách ưu đãi ẢNH: SHBFinance

Cùng với sản phẩm vay truyền thống, SHBFinance cũng áp dụng chương trình ưu đãi giảm lãi suất tới 50% cho sản phẩm thẻ tín dụng "Sung túc" - có hạn mức tới 70 triệu đồng. Khách hàng được miễn 4 loại phí bao gồm phí phát hành, phí thường niên, phí gia hạn và phí rút tiền mặt áp dụng cho 10 giao dịch đầu tiên. Chương trình áp dụng đến hết ngày 30.8, hướng đến nhóm khách hàng có nhu cầu chi tiêu linh hoạt, cần nguồn vốn ngắn hạn phục vụ đời sống hàng ngày.

"Chúng tôi nhận thấy có một bộ phận lớn người dân có thu nhập ổn định và lịch sử tín dụng tốt nhưng vẫn chưa được hưởng điều kiện vay tương xứng. Việc áp dụng lãi suất thấp hơn cho nhóm này vừa giúp khuyến khích hành vi tài chính lành mạnh, vừa thúc đẩy hệ sinh thái tín dụng bền vững", bà Olena Khlon, Tổng Giám đốc SHBFinance chia sẻ.

Nhân viên SHBFinance hỗ trợ khách hàng kích hoạt thẻ tín dụng Sung túc ẢNH: SHBFinance

Theo bà Olena Khlon, công ty đẩy mạnh cá nhân hóa sản phẩm vay dựa trên kết quả tổng hợp, phân tích dữ liệu về thu nhập, lịch sử tài chính, góp phần giảm rủi ro tín dụng và xây dựng chính sách phù hợp cho từng phân khúc khách hàng. Đây là một phần trong chiến lược dài hạn mở rộng dịch vụ tài chính cá nhân một cách an toàn và bền vững.

SHBFinance hiện là một trong số ít công ty tài chính tiêu dùng tại Việt Nam triển khai phân loại khách hàng theo điểm tín dụng ở quy mô lớn, hướng đi phù hợp với xu thế quốc tế. Chỉ sau hai tháng triển khai, gần 13% khách hàng của công ty đã tiếp cận được mức lãi suất ưu đãi mới, con số này được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Nhân viên SHBFinance trao hợp đồng vay cho khách hàng ẢNH: SHBFinance

Theo thống kê của Digital Banking in Vietnam (ngày 5.3.2025), có đến 80% dân số Việt Nam, tương đương hơn 3/4 người trưởng thành đang nằm trong nhóm chưa tiếp cận hoặc chỉ tiếp cận hạn chế dịch vụ ngân hàng chính. Nhiều người vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận vốn chính thống do chưa đáp ứng được các yêu cầu về hồ sơ tài chính như hợp đồng lao động, bảng lương hoặc lịch sử tín dụng minh bạch. Trong bối cảnh tài chính tiêu dùng đóng vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế, việc mở rộng tín dụng an toàn trở thành ưu tiên. Tuy nhiên, đi cùng với sự tăng trưởng về quy mô là yêu cầu cao hơn về minh bạch, công bằng và hiệu quả trong hoạt động cho vay.

Với chương trình lần này, SHBFinance đặt mục tiêu tăng độ bao phủ tín dụng chính thức, góp phần giảm phụ thuộc vào các kênh phi chính thống và nâng cao nhận thức tài chính trong cộng đồng. Doanh nghiệp cũng kỳ vọng chính sách lãi suất có điều kiện sẽ thúc đẩy hành vi chi tiêu có trách nhiệm và góp phần ổn định thị trường tín dụng tiêu dùng trong dài hạn.

Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHBFinance) là công ty tài chính tiêu dùng được cấp phép và hoạt động dưới sự quản lý của Ngân hàng Nhà nước. Với mong muốn tiếp sức tài chính cho đa dạng khách hàng SHBFinance triển khai chương trình giảm lãi suất cho chủ hộ kinh doanh với lãi suất ưu đãi 1,37% một tháng, hạn mức vay tối đa 100 triệu đồng, không thế chấp, xét duyệt nhanh và giải ngân trong ngày.

