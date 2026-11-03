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    Sheraton Hotels & Resorts tôn vinh tinh thần kết nối thông qua văn hóa bản địa

    Thông tin dịch vụ
    Thông tin dịch vụ
    Trong tháng 11.2026, Sheraton Hotels & Resorts triển khai Gatherings by Sheraton tại 15 quốc gia thuộc châu Á - Thái Bình Dương. Với 9 chủ đề lấy cảm hứng từ ẩm thực, thủ công và chăm sóc sức khỏe, chương trình kết nối du khách với cộng đồng địa phương, hiện thực hóa định vị 'Điểm hẹn của thế giới'.
    Sheraton Hotels & Resorts tôn vinh tinh thần kết nối thông qua văn hóa bản địa - Ảnh 1.

    Tại Việt Nam, Vietnamese Craft Journey (Hành trình thủ công Việt Nam) được thực hiện cùng Bách Tác Space, đưa giá trị truyền thống vào trải nghiệm đương đại. Ba khách sạn Sheraton sẽ tổ chức các workshop do nghệ nhân dẫn dắt, để người tham gia khám phá kỹ nghệ bản địa và tự tay hoàn thiện tác phẩm.

    Từ ngày 13-16.11, Sheraton Saigon Grand Opera Hotel giới thiệu nghệ thuật pháp lam tại Saigon Cafe cùng nghệ sĩ Trương Thanh Tùng từ Lam Sắc. Du khách lựa chọn họa tiết, phối màu men và sáng tạo sản phẩm mang dấu ấn riêng.

    Ngày 23 - 24.11, Sheraton Hanoi Hotel mang đến trải nghiệm sơn mài tại Sheraton Garden cùng nghệ sĩ Dương Đức Mạnh từ Lamphong Studio, giới thiệu kỹ thuật mài và cẩn trứng trên lót ly.

    Tiếp đó, từ ngày 27 - 29.11, Sheraton Grand Danang Beach Resort & Spa tổ chức workshop hoa giấy Thanh Tiên tại Retreat Lounge. Nghệ nhân Phan Ngọc Hiếu từ Maypaperflower hướng dẫn nhuộm màu, ghép cánh hoa, gợi mở câu chuyện làng nghề xứ Huế.

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