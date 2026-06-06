Shin Ye Eun chăm chút trang phục: Bí quyết để luôn chỉn chu trong mọi khung hình

Hãy cùng khám phá "trợ thủ" thầm lặng đằng sau những bộ đồ hiệu chỉn chu của mỹ nhân "The Glory" và cách cô mang chuẩn sống Hàn tinh tế về ngay ngôi nhà của mình.

Khám phá tổ ấm của Shin Ye Eun tại Another Saigon by LG

Không gian sống ngọt ngào đậm chất thơ của Shin Ye Eun

Trong mắt công chúng, Shin Ye Eun không chỉ là một nữ diễn viên với những vai diễn ấn tượng trên màn ảnh mà còn là một "nàng thơ" ngoài đời thực. Cô sở hữu nhan sắc thanh thuần, vóc dáng chuẩn chỉnh và gu thời trang tinh tế. Dù là những bộ cánh dạo phố năng động hay trang phục thảm đỏ sang trọng, cô nàng luôn biết cách tỏa sáng nhờ sự chỉn chu tuyệt đối.

Thế nhưng, ít ai biết rằng đằng sau sự rạng rỡ ấy không chỉ là tư duy thẩm mỹ, mà còn là sự đồng hành của những "chuyên gia chăm sóc vải vóc" thầm lặng. Shin Ye Eun chọn cách chăm chút trang phục ngay tại nhà bằng những công nghệ thông minh. Nếu bạn cũng muốn sở hữu bí quyết tỏa sáng và trải nghiệm phong cách sống của Shin Ye Eun, hãy ghé thăm không gian sống của nữ diễn viên tại Another Saigon by LG (96 Mạc Thị Bưởi, P.Sài Gòn, TP.HCM).

Tại Another Saigon by LG, bạn sẽ bước vào một không gian sống chân thực - nơi Shin Ye Eun nghỉ ngơi và phục hồi năng lượng sau những ngày làm việc bận rộn. Từng góc nhỏ tại đây đều được chăm chút tỉ mỉ để mang đến cảm giác "chữa lành" tối đa.

Tại Another Saigon by LG, từng góc nhỏ đều được chăm chút tỉ mỉ để mang đến cảm giác "chữa lành" cho Shin Ye Eun

Đặc biệt, khu vực phòng thay đồ tại đây sẽ khiến bạn thay đổi hoàn toàn cách nhìn về việc chăm sóc trang phục với Tháp giặt sấy LG WashTower và tủ chăm sóc quần áo thông minh LG Styler.

Công nghệ thông minh nâng tầm cuộc sống

Sau một tuần lịch trình dày đặc, điều một ngôi sao cần nhất là sự thảnh thơi thực sự. Tháp giặt sấy LG WashTower giúp giải phóng hoàn toàn sức lao động. Nhờ động cơ truyền động trực tiếp kết hợp cùng trí tuệ nhân tạo thấu cảm, thiết bị tự động nhận diện khối lượng, chất liệu vải và độ bẩn để tinh chỉnh chu trình tối ưu. Nhờ đó, từ chiếc áo sơ mi lụa mong manh cho đến chất liệu cashmere khó chiều đều được bảo vệ phom dáng một cách hoàn hảo.

Bên cạnh đó, công nghệ sấy bơm nhiệt DUAL Inverter HeatPump hỗ trợ sấy ở nhiệt độ thấp, bảo vệ từng món đồ yêu thích khỏi tình trạng co rút hay phai màu. Sự tinh tế của LG WashTower còn nằm ở thiết kế nguyên khối, kết hợp máy giặt và máy sấy với bộ điều khiển trung tâm giúp các thao tác trở nên dễ dàng, đồng thời mang đến sự hài hòa cho không gian sống ngọt ngào của Shin Ye Eun.

LG WashTower không chỉ tối ưu việc giặt sấy, mà còn mang đến cảm giác được "chăm sóc" theo cách rất tinh tế

Nếu WashTower mang lại sự an tâm cho những chu trình giặt sấy cơ bản, thì tủ chăm sóc quần áo thông minh LG Styler lại là một stylist tinh tế, vuốt ve những lo lắng phục trang trước mỗi giờ G. Chỉ cần đặt quần áo vào tủ, công nghệ hơi nước kép DUAL TrueSteam™ kết hợp cảm biến thông minh sẽ tự nhận diện chất liệu vải để điều chỉnh luồng hơi phù hợp, giúp loại bỏ mùi hôi, vi khuẩn mà vẫn nâng niu tuyệt đối các chất liệu cao cấp như lụa, dạ hay tweed.

Tủ chăm sóc quần áo LG Styler mang đến cảm giác như có một stylist luôn túc trực tại nhà

Lịch trình bận rộn của một ngôi sao cũng được tối ưu hóa nhờ chế độ làm mới cấp tốc QuickRefresh loại bỏ nếp nhăn chỉ trong 18 phút. Đặc biệt, LG đã loại bỏ hoàn toàn nút bấm vật lý để biến Styler thành một chiếc tủ gương phẳng tối giản, sang trọng với màn hình cảm ứng LCD ẩn hiện đại, hoàn toàn đồng điệu với gu thẩm mỹ của Shin Ye Eun. Không dừng lại ở đó, LG Styler còn có khả năng biến thiết bị thành một chiếc máy hút ẩm chuyên nghiệp cho cả phòng thay đồ, giúp bảo vệ quần áo, túi xách và giày da khỏi thời tiết nồm ẩm.

Điều khiến Shin Ye Eun và nhiều người dùng hiện đại gửi gắm niềm tin vào bộ đôi này chính là "AI Thấu cảm" (Affectionate Intelligence). Công nghệ của LG không áp đặt người dùng theo một khuôn mẫu khô khan, mà tự thích nghi để hòa nhịp hoàn hảo vào lối sống của riêng bạn.

Điều khiến nhiều người yêu thích lifestyle Hàn không chỉ là sự tinh tế, mà còn là cách công nghệ hòa nhịp cùng nhịp sống thường ngày

Sự rạng rỡ của một ngôi sao như Shin Ye Eun không phải là điều gì đó quá xa vời, mà bắt nguồn từ việc biết cách để công nghệ thông minh chăm sóc bản thân từ những điều nhỏ nhất. Nếu bạn cũng muốn thay đổi thói quen hằng ngày và tìm thấy sự thư thái trong nhịp sống hối hả, hãy ghé thăm Another Saigon by LG. Đây sẽ là nơi bạn tìm thấy sự giao thoa giữa công nghệ và phong cách sống hiện đại, để mỗi ngày trôi qua, bạn đều có thể tự tin tỏa sáng một cách tự nhiên nhất.