Shinhan Finance 7 năm sát cánh cùng thị trường Việt, kiến tạo giá trị bền vững

Với thông điệp "Cộng sự sát cánh - Tương lai vững bền", Shinhan Finance hướng đến hành trình đồng hành lâu dài cùng khách hàng, đối tác, đội ngũ nhân viên và xã hội.

Phía sau mỗi quyết định tài chính đều là một câu chuyện riêng: sửa sang tổ ấm, mua chiếc xe phục vụ công việc, chuẩn bị chi phí học tập cho con hay chủ động trước những kế hoạch tương lai. Đằng sau mỗi khoản vay không chỉ là những con số, mà còn là kỳ vọng và mong muốn cải thiện chất lượng cuộc sống của mỗi người.

Từ sự thấu hiểu đó, Shinhan Finance bắt đầu hành trình tại Việt Nam với mong muốn mang đến các giải pháp tài chính thiết thực, dễ tiếp cận và phù hợp hơn với cuộc sống hằng ngày. Sau 7 năm đồng hành cùng khách hàng Việt, Shinhan Finance tiếp tục khẳng định vai trò cộng sự tài chính đáng tin cậy thông qua thông điệp "Cộng sự sát cánh - Tương lai vững bền", thể hiện định hướng lấy khách hàng làm trọng tâm, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và lan tỏa giá trị tài chính tích cực đến cộng đồng.

Tài chính phải thân thiện hơn, an toàn hơn và sáng tạo hơn

Với tầm nhìn "Chúng tôi tin rằng dịch vụ tài chính phải thân thiện hơn, an toàn hơn và sáng tạo hơn", Shinhan Finance luôn nỗ lực phát triển danh mục sản phẩm phù hợp với nhu cầu tài chính và đem đến trải nghiệm thuận tiện, minh bạch và an toàn cho khách hàng.

Trong đó, Vay Tài Tốc trên ứng dụng iShinhan là một trong những giải pháp nổi bật với quy trình "nhanh - gọn - an toàn", đáp ứng tốt trải nghiệm số, với thời gian xử lý khoản vay trong 15 phút. Với sản phẩm vay tín chấp cá nhân, khách hàng có thể tiếp cận khoản vay lên đến 300 triệu đồng, hỗ trợ linh hoạt cho các mục đích chi tiêu, mua sắm và kế hoạch cá nhân.

Với sản phẩm mua hàng trả góp, Shinhan Finance hiện kết nối với gần 1.000 đối tác cùng mạng lưới hơn 7.000 cửa hàng, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận các sản phẩm thiết yếu với phương án tài chính phù hợp. Thẻ tín dụng THE FIRST mang đến trải nghiệm chi tiêu không tiền mặt tiện lợi, thanh toán nhanh chóng và an toàn, phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện đại.

Đến nay, Shinhan Finance sở hữu mạng lưới 10 chi nhánh và 29 điểm giới thiệu dịch vụ trên toàn quốc, cùng hơn 5.000 nhân sự giàu kinh nghiệm. Nguồn lực dồi dào này là nền tảng vững chắc để Shinhan Finance luôn đảm bảo mang đến trải nghiệm tài chính trọn vẹn và nhất quán cho khách hàng.

Nhân dịp kỷ niệm 7 năm, Shinhan Finance mang đến hàng loạt chương trình hấp dẫn dành cho khách hàng như ưu đãi thanh toán qua iShinhan, khuyến mãi tại Điện Máy Chợ Lớn hoặc ưu đãi khi mua điện thoại Samsung Galaxy S26 series. Song song đó, nhiều hoạt động tương tác với khách hàng được tổ chức tại cửa hàng Nguyễn Kim và Thế Giới Di Động. Đặc biệt, buổi livestream "Đoàn SVFC Sarang" tạo nên không gian giao lưu sôi động với nhiều nội dung giải trí và quà tặng, mang đến điểm chạm hiện đại và giàu tính kết nối với khách hàng.

Hoạt động thị trường mừng kỷ niệm 7 năm thương hiệu Shinhan Finance

Từ giải pháp tài chính đến những lựa chọn xanh

Không chỉ dừng lại ở các sản phẩm tài chính truyền thống, Shinhan Finance đang từng bước mở rộng vai trò của tài chính trong xu hướng tiêu dùng bền vững. Từ tháng 6/2025, Shinhan Finance chủ động đón đầu xu hướng xanh với các giải pháp dành cho xe máy điện và điện mặt trời mái nhà, giúp khách hàng tiếp cận những lựa chọn tiết kiệm và thân thiện với môi trường hơn. Từ phương tiện di chuyển đến giải pháp năng lượng sạch cho gia đình, những sản phẩm này cho thấy tài chính không chỉ đáp ứng nhu cầu thiết yếu mà còn thúc đẩy lối sống bền vững, qua đó từng bước hiện thực hóa sứ mệnh của Shinhan Finance "Góp xây thế giới tốt đẹp hơn bằng sức mạnh tài chính" và tạo ra giá trị tích cực cho khách hàng cũng như cộng đồng.

Shinhan Finance ký kết hợp tác chiến lược với đối tác Nam Nhật Hưng thúc đẩy phát triển sản phẩm cho vay trả góp điện mặt trời mái nhà

Khi giá trị vươn xa

Trong nhiều năm qua, Shinhan Finance vẫn luôn duy trì các hoạt động phát triển bền vững.Với thông điệp "Cộng sự sát cánh - Tương lai vững bền", Shinhan Finance không chỉ đồng hành cùng khách hàng qua các giải pháp tài chính mà còn "sát cánh" với từng địa phương nơi Shinhan Finance hoạt động. Từ năm 2024, đội ngũ kinh doanh tại các khu vực đã chủ động đề xuất và thực hiện 19 chương trình hoạt động cộng đồng hỗ trợ người dân và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, Shinhan Finance cũng tích cực triển khai các hoạt động cụ thể hướng đến xã hội và môi trường. Tiêu biểu là chương trình hiến máu nhân đạo thường niên "Giọt máu đào vì đồng bào", được duy trì liên tục qua 7 năm đóng góp 1.484 đơn vị máu cho các bệnh viện và cơ sở y tế trên cả nước. Đồng thời, năm nay, Shinhan Finance phối hợp cùng Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên thực hiện chương trình "Chung sức trồng rừng" với mục tiêu phủ xanh 2.000 cây xanh tại 6 khu rừng trên cả nước. Ngoài ra, giải chạy nội bộ "Run for Growth" - "Chạy để phát triển" không chỉ khuyến khích tinh thần rèn luyện sức khỏe mà còn ghi dấu cột mốc 50.000 km, tương ứng với khoản đóng góp 100 triệu đồng cho Viện Tim TP.HCM, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia và mang thêm hy vọng cho bệnh nhân cùng gia đình.

Cán bộ nhân viên Shinhan Finance tham gia hiến máu

Nhìn lại hành trình 7 năm phát triển, Shinhan Finance hiểu rằng mỗi thành quả đều được tạo nên từ sự đồng hành của khách hàng, đối tác, đội ngũ nhân viên và cộng đồng. Trong chặng đường phía trước, Shinhan Finance sẽ tiếp tục phát triển các giải pháp tài chính phù hợp, đẩy mạnh chuyển đổi số, thúc đẩy tài chính xanh và duy trì các hoạt động vì cộng đồng. Đó cũng chính là tinh thần của "Cộng sự sát cánh - Tương lai vững bền" - cùng đồng hành hôm nay để kiến tạo một tương lai tốt đẹp hơn cho ngày mai.