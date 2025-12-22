Shinhan Finance ra mắt ‘Tài Tốc’ - Giải pháp vay online siêu nhanh hoàn toàn tự động

Quy trình vay online hoàn toàn tự động

Với "Tài Tốc", người dùng chỉ cần Căn cước công dân gắn chip và vài thao tác đơn giản trên ứng dụng iShinhan là có thể hoàn tất đăng ký vay, ký hợp đồng vay trực tuyến chỉ trong vài phút và nhận giải ngân ngay vào tài khoản ngân hàng.

Quy trình đăng ký vay Tài Tốc được thiết kế đơn giản và thân thiện qua chatbot trên ứng dụng iShinhan. eKYC được ứng dụng với công nghệ tiên tiến xác minh khách hàng và ngăn chặn rủi ro gian lận. Cơ chế phê duyệt hoàn toàn tự động nhờ các thuật toán phân tích rủi ro tín dụng dựa trên dữ liệu. Nhờ vậy, chỉ trong vài phút, hồ sơ đăng ký vay của khách hàng đã được hoàn tất.

Một ưu điểm khác của Tài Tốc là tất cả các khách hàng sinh sống trong khu vực mà Shinhan Finance phục vụ, không phân biệt nghề nghiệp, sẽ không cần chứng minh thu nhập.

Sau khi hồ sơ đề nghị vay được duyệt, khách hàng sẽ ký hợp đồng vay trực tuyến ngay trên iShinhan. Công nghệ nhận dạng người thật được sử dụng để hỗ trợ quá trình ký hợp đồng.

Tài Tốc mang đến trải nghiệm tài chính thuận tiện và hiện đại cho người dân Việt Nam trong thời đại số hóa

Khoản vay lên đến 100 triệu đồng - Phù hợp đa dạng nhu cầu tiêu dùng

Khách hàng đăng ký vay Tài Tốc chỉ cần giấy tờ nhân thân gắn chip là có thể được phê duyệt khoản vay lên đến 100 triệu đồng với mức lãi suất chỉ từ 30%. Tài Tốc hướng đến tất cả các khách hàng, đặc biệt phù hợp với những ai cần nguồn hỗ trợ tài chính nhanh và chính thống cho nhu cầu tiêu dùng như mua sắm vật dụng sinh hoạt, học tập, chăm sóc sức khỏe.

Đại diện Shinhan Finance cho biết: "Tài Tốc được phát triển với mục tiêu mang đến trải nghiệm tài chính thuận tiện và hiện đại cho người dân Việt Nam. Việc số hóa toàn diện quy trình khiến cho khách hàng trở nên dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn minh bạch, chính thống cho nhu cầu tiêu dùng của cá nhân và gia đình".

"Tài Tốc" là minh chứng rõ nét cho năng lực chuyển đổi số của Shinhan Finance

Trong thời đại số hóa mạnh mẽ, công nghệ tài chính ngày càng phát triển, Tài Tốc ra đời với kỳ vọng trở thành lựa chọn ưu tiên hàng đầu của đông đảo khách hàng đang tìm kiếm giải pháp tài chính hiện đại, minh bạch, an toàn và tốc độ.

Tải iShinhan và trải nghiệm ngay!



