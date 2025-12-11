Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

Shinhan Life Việt Nam đồng hành cùng người trẻ định hướng nghề nghiệp tương lai

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
11/12/2025 08:00 GMT+7

Sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số làm thay đổi nhanh chóng thị trường lao động. Trong bối cảnh này, học sinh cần được hướng nghiệp từ sớm để chọn đúng ngành, đúng nghề; còn sinh viên cần được trang bị kỹ năng nghề nghiệp cần thiết để nâng cao cơ hội việc làm sau tốt nghiệp.

Shinhan Life Việt Nam đồng hành cùng người trẻ định hướng nghề nghiệp tương lai - Ảnh 1.

Chương trình học bổng Shinhan Life S-Cellence trao cơ hội kiến tập trong môi trường làm việc chuyên nghiệp cho sinh viên sắp tốt nghiệp

Các chương trình trách nhiệm xã hội hướng tới tạo dựng tương lai bền vững cho thế hệ trẻ - thế hệ tương lai của đất nước là một trong những ưu tiên của Công ty TNHH Bảo hiểm Shinhan Life Việt Nam (Shinhan Life Việt Nam). Hơn 4 năm hoạt động tại thị trường Việt, công ty đã triển khai hiệu quả hoạt động hướng nghiệp cho học sinh THPT và chương trình kiến tập trong môi trường làm việc chuyên nghiệp cho sinh viên sắp tốt nghiệp.

Chương trình S-Career hướng nghiệp cho 3.500 học sinh THPT

Tổng giám đốc Shinhan Life Việt Nam - ông Bae Seung Jun luôn dành nhiều tâm huyết và trực tiếp đồng hành trong các chương trình dành cho thanh thiếu niên của công ty. Ông nhấn mạnh: "Shinhan Life luôn coi trọng việc phát triển thế hệ trẻ, bởi đó chính là chìa khóa mở ra tương lai bền vững không chỉ cho doanh nghiệp, mà cho cả Việt Nam".

Thực tế, xây dựng một thế hệ vững vàng, được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để tự tin bước vào tương lai, là động lực để Việt Nam vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên công nghệ 4.0 và hội nhập toàn cầu. Vì vậy, đầu tư vào giáo dục, đào tạo và định hướng nghề nghiệp cho thanh thiếu niên cần được nhìn nhận như một hệ sinh thái bền vững, với sự chung tay của nhà trường, gia đình, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và chính người trẻ.

Shinhan Life Việt Nam đồng hành cùng người trẻ định hướng nghề nghiệp tương lai - Ảnh 2.

Chương trình S-Career hướng nghiệp cho 3.500 học sinh THPT trong năm 2024 và 2025

Với cam kết phát triển bền vững tại Việt Nam, Shinhan Life không chỉ tập trung mở rộng kinh doanh mà còn chủ động đóng góp cho cộng đồng thông qua nhiều sáng kiến thiết thực. Nổi bật là chương trình hướng nghiệp S-Career dành cho học sinh THPT, được Shinhan Life Việt Nam phối hợp cùng Công ty SIF Career triển khai trong năm 2024 và 2025, nhận được phản hồi tích cực và đánh giá cao từ học sinh cũng như giáo viên.

Thay vì đưa ra lời khuyên nghề nghiệp, S-Career cung cấp phương pháp, hướng dẫn công cụ và biểu mẫu hỗ trợ học sinh có đủ thông tin để lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực của bản thân, điều kiện gia đình và hoàn cảnh kinh tế xã hội. 2 năm đầu triển khai, chương trình đã thu hút 3.500 học sinh tham gia và cung cấp cho 350 giáo viên tại 8 điểm trường công cụ, phương pháp hiệu quả để chủ động hướng nghiệp cho học sinh.

Đại diện Shinhan Life Việt Nam cho biết, chương trình S-Career sẽ tiếp tục được triển khai trong những năm tiếp theo tại nhiều địa phương, với nội dung được cập nhật theo nhu cầu thực tiễn và sự thay đổi của thị trường lao động.

Chương trình học bổng Shinhan Life S-Cellence dành cho sinh viên

Những năm qua, Shinhan Life Việt Nam liên tục đưa ra các sáng kiến mới nhằm hỗ trợ hiệu quả cho hành trình phát triển của người trẻ. Năm 2025, nhà bảo hiểm Hàn Quốc triển khai sáng kiến Học bổng Shinhan Life S-Cellence 2025, đồng hành cùng sinh viên trong quá trình phát triển toàn diện về tri thức, kỹ năng và giá trị nghề nghiệp.

Shinhan Life Việt Nam đồng hành cùng người trẻ định hướng nghề nghiệp tương lai - Ảnh 3.

Sinh viên có 4 tuần kiến tập tại các phòng ban chuyên môn

Ngoài suất học bổng trị giá 10 triệu đồng, sinh viên còn có 4 tuần kiến tập tại các phòng ban chuyên môn của công ty. Qua trải nghiệm thực tế này, các em có cơ hội rèn luyện kỹ năng, bổ sung kiến thức, làm quen với môi trường làm việc chuyên nghiệp, từ đó định hình rõ hơn con đường nghề nghiệp tương lai và tự tin gia nhập thị trường lao động sau tốt nghiệp.

Phát động đợt 1 vào tháng 6.2025, 5 sinh viên xuất sắc đáp ứng đủ các tiêu chí đã được trao học bổng và Giấy chứng nhận hoàn thành kiến tập tại các bộ phận Nhân sự, Định phí bảo hiểm, Kế hoạch tổng hợp, Huấn luyện đại lý và Marketing. Nhằm mở rộng cơ hội trải nghiệm thiết thực này tới nhiều sinh viên hơn, công ty đang triển khai học bổng Shinhan Life S-Cellence 2025 đợt 2, thời gian thực tập từ 1.12 đến 26.12.2025.

Qua những sáng kiến mang tác động tích cực dài hạn như chương trình hướng nghiệp cho học sinh THPT và Shinhan Life S-Cellence cho sinh viên sắp tốt nghiệp, nhà bảo hiểm nhân thọ Hàn Quốc mong muốn tiếp thêm hành trang để thế hệ trẻ vững vàng lập nghiệp, góp phần vào tương lai phát triển bền vững của Việt Nam.

Khám phá thêm chủ đề

Shinhan Life Việt Nam định hướng nghề nghiệp Shinhan Life S-Cellence S-Career Bảo hiểm nhân thọ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận