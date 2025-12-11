Shinhan Life Việt Nam đồng hành cùng người trẻ định hướng nghề nghiệp tương lai

Chương trình học bổng Shinhan Life S-Cellence trao cơ hội kiến tập trong môi trường làm việc chuyên nghiệp cho sinh viên sắp tốt nghiệp

Các chương trình trách nhiệm xã hội hướng tới tạo dựng tương lai bền vững cho thế hệ trẻ - thế hệ tương lai của đất nước là một trong những ưu tiên của Công ty TNHH Bảo hiểm Shinhan Life Việt Nam (Shinhan Life Việt Nam). Hơn 4 năm hoạt động tại thị trường Việt, công ty đã triển khai hiệu quả hoạt động hướng nghiệp cho học sinh THPT và chương trình kiến tập trong môi trường làm việc chuyên nghiệp cho sinh viên sắp tốt nghiệp.

Chương trình S-Career hướng nghiệp cho 3.500 học sinh THPT

Tổng giám đốc Shinhan Life Việt Nam - ông Bae Seung Jun luôn dành nhiều tâm huyết và trực tiếp đồng hành trong các chương trình dành cho thanh thiếu niên của công ty. Ông nhấn mạnh: "Shinhan Life luôn coi trọng việc phát triển thế hệ trẻ, bởi đó chính là chìa khóa mở ra tương lai bền vững không chỉ cho doanh nghiệp, mà cho cả Việt Nam".

Thực tế, xây dựng một thế hệ vững vàng, được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để tự tin bước vào tương lai, là động lực để Việt Nam vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên công nghệ 4.0 và hội nhập toàn cầu. Vì vậy, đầu tư vào giáo dục, đào tạo và định hướng nghề nghiệp cho thanh thiếu niên cần được nhìn nhận như một hệ sinh thái bền vững, với sự chung tay của nhà trường, gia đình, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và chính người trẻ.

Chương trình S-Career hướng nghiệp cho 3.500 học sinh THPT trong năm 2024 và 2025

Với cam kết phát triển bền vững tại Việt Nam, Shinhan Life không chỉ tập trung mở rộng kinh doanh mà còn chủ động đóng góp cho cộng đồng thông qua nhiều sáng kiến thiết thực. Nổi bật là chương trình hướng nghiệp S-Career dành cho học sinh THPT, được Shinhan Life Việt Nam phối hợp cùng Công ty SIF Career triển khai trong năm 2024 và 2025, nhận được phản hồi tích cực và đánh giá cao từ học sinh cũng như giáo viên.

Thay vì đưa ra lời khuyên nghề nghiệp, S-Career cung cấp phương pháp, hướng dẫn công cụ và biểu mẫu hỗ trợ học sinh có đủ thông tin để lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực của bản thân, điều kiện gia đình và hoàn cảnh kinh tế xã hội. 2 năm đầu triển khai, chương trình đã thu hút 3.500 học sinh tham gia và cung cấp cho 350 giáo viên tại 8 điểm trường công cụ, phương pháp hiệu quả để chủ động hướng nghiệp cho học sinh.

Đại diện Shinhan Life Việt Nam cho biết, chương trình S-Career sẽ tiếp tục được triển khai trong những năm tiếp theo tại nhiều địa phương, với nội dung được cập nhật theo nhu cầu thực tiễn và sự thay đổi của thị trường lao động.

Chương trình học bổng Shinhan Life S-Cellence dành cho sinh viên

Những năm qua, Shinhan Life Việt Nam liên tục đưa ra các sáng kiến mới nhằm hỗ trợ hiệu quả cho hành trình phát triển của người trẻ. Năm 2025, nhà bảo hiểm Hàn Quốc triển khai sáng kiến Học bổng Shinhan Life S-Cellence 2025, đồng hành cùng sinh viên trong quá trình phát triển toàn diện về tri thức, kỹ năng và giá trị nghề nghiệp.

Sinh viên có 4 tuần kiến tập tại các phòng ban chuyên môn

Ngoài suất học bổng trị giá 10 triệu đồng, sinh viên còn có 4 tuần kiến tập tại các phòng ban chuyên môn của công ty. Qua trải nghiệm thực tế này, các em có cơ hội rèn luyện kỹ năng, bổ sung kiến thức, làm quen với môi trường làm việc chuyên nghiệp, từ đó định hình rõ hơn con đường nghề nghiệp tương lai và tự tin gia nhập thị trường lao động sau tốt nghiệp.

Phát động đợt 1 vào tháng 6.2025, 5 sinh viên xuất sắc đáp ứng đủ các tiêu chí đã được trao học bổng và Giấy chứng nhận hoàn thành kiến tập tại các bộ phận Nhân sự, Định phí bảo hiểm, Kế hoạch tổng hợp, Huấn luyện đại lý và Marketing. Nhằm mở rộng cơ hội trải nghiệm thiết thực này tới nhiều sinh viên hơn, công ty đang triển khai học bổng Shinhan Life S-Cellence 2025 đợt 2, thời gian thực tập từ 1.12 đến 26.12.2025.

Qua những sáng kiến mang tác động tích cực dài hạn như chương trình hướng nghiệp cho học sinh THPT và Shinhan Life S-Cellence cho sinh viên sắp tốt nghiệp, nhà bảo hiểm nhân thọ Hàn Quốc mong muốn tiếp thêm hành trang để thế hệ trẻ vững vàng lập nghiệp, góp phần vào tương lai phát triển bền vững của Việt Nam.