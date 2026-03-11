Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
SHINIQUE-Thương hiệu dược mỹ phẩm Hàn Quốc cao cấp chính thức ra mắt thị trường Việt Nam

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
11/03/2026 14:18 GMT+7

Một thương hiệu dược mỹ phẩm đến từ Hàn Quốc - SHINIQUE - vừa chính thức ra mắt tại TP.HCM trong sự kiện tổ chức ngày 8.3. Sự kiện thu hút sự tham dự của nhiều nghệ sĩ, hoa hậu cùng các chuyên gia trong lĩnh vực da liễu và thẩm mỹ.

Lễ ra mắt thương hiệu mỹ phẩm cao cấp SHINIQUE diễn ra trong không gian sang trọng, quy tụ đông đảo khách mời hoạt động trong ngành làm đẹp, doanh nhân và đại diện nhiều hệ thống phân phối mỹ phẩm. Đây được xem là bước khởi đầu cho kế hoạch phát triển của thương hiệu tại thị trường Việt Nam - nơi nhu cầu chăm sóc da chuyên sâu đang ngày càng gia tăng.

SHINIQUE-Thương hiệu dược mỹ phẩm Hàn Quốc cao cấp chính thức ra mắt thị trường Việt Nam - Ảnh 1.

Diễn viên Quốc Trường tại Lễ ra mắt thương hiệu mỹ phẩm cao cấp SHINIQUE

Tham dự chương trình có nhiều gương mặt quen thuộc của làng giải trí như Quốc Trường, Nhan Phúc Vinh và Trần Lê Vĩnh Đam. Bên cạnh đó là sự xuất hiện của các hoa hậu và người đẹp như Trần Tiểu Vy, Đoàn Thiên Ân, Lương Thùy Linh, Nguyễn Thị Yến Nhi và Nguyễn Ngọc Kiều Duy. Chương trình còn có sự góp mặt của CEO Phạm Kim Dung cùng MC Nguyên Khang.

Theo bà Cao Thị Hoàn - Tổng giám đốc SHINIQUE Việt Nam, thương hiệu được phát triển theo định hướng dược mỹ phẩm chuẩn y khoa, tập trung vào các giải pháp chăm sóc da dựa trên nền tảng nghiên cứu khoa học. Các sản phẩm của thương hiệu hướng đến việc cải thiện cấu trúc làn da từ bên trong, đồng thời hỗ trợ quá trình phục hồi và duy trì độ khỏe của da.

SHINIQUE-Thương hiệu dược mỹ phẩm Hàn Quốc cao cấp chính thức ra mắt thị trường Việt Nam - Ảnh 2.

Bà Cao Thị Hoàn - Tổng giám đốc SHINIQUE Việt Nam chia sẻ về thương hiệu tại sự kiện

Trong khuôn khổ sự kiện, nhiều bác sĩ và chuyên gia da liễu cũng tham gia phiên trao đổi chuyên môn với chủ đề "Kỷ nguyên thẩm mỹ xanh & tái cấu trúc da đa tầng". Nội dung tập trung vào các phương pháp chăm sóc da hiện đại, đề cao tính an toàn, bền vững cũng như xu hướng cá nhân hóa trong điều trị da liễu.

Các chuyên gia cho rằng những năm gần đây, người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến các sản phẩm có nguồn gốc khoa học, minh bạch về thành phần và được nghiên cứu theo tiêu chuẩn da liễu. Điều này góp phần thúc đẩy sự phát triển của dòng sản phẩm dược mỹ phẩm - vốn được xem là cầu nối giữa mỹ phẩm chăm sóc da và các giải pháp hỗ trợ điều trị chuyên khoa.

SHINIQUE-Thương hiệu dược mỹ phẩm Hàn Quốc cao cấp chính thức ra mắt thị trường Việt Nam - Ảnh 3.

Nhiều chuyên gia da liễu cũng tham gia phiên trao đổi chuyên môn với chủ đề "Kỷ nguyên thẩm mỹ xanh & tái cấu trúc da đa tầng" tại sự kiện

Theo bà Cao Thị Hoàn - Tổng giám đốc SHINIQUE Việt Nam cũng chia sẻ, triết lý mà thương hiệu hướng tới là tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên và sự khác biệt của mỗi cá nhân. "Vẻ đẹp không phải là sự thay đổi để trở thành người khác, mà là hành trình giúp mỗi người tự tin với phiên bản của chính mình", bà Cao Thị Hoàn nói.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là màn trình diễn của 48 thí sinh thuộc cuộc thi Miss World Vietnam. Các thí sinh xuất hiện trong phần trình diễn giới thiệu sản phẩm, mang thông điệp tôn vinh vẻ đẹp hiện đại của phụ nữ.

Ngoài ra, tại sự kiện, SHINIQUE cũng công bố các thỏa thuận hợp tác chiến lược với đối tác nghiên cứu và chuyên gia da liễu Hàn Quốc, đồng thời ký kết với các hệ thống phân phối mỹ phẩm tại Việt Nam. Thương hiệu cũng bắt tay với hệ sinh thái giải trí Sen Vàng Entertainment nhằm mở rộng hoạt động truyền thông và tiếp cận người tiêu dùng trong thời gian tới.

SHINIQUE-Thương hiệu dược mỹ phẩm Hàn Quốc cao cấp chính thức ra mắt thị trường Việt Nam - Ảnh 4.

Thương hiệu Mỹ phẩm cao cấp SHINIQUE ký kết thỏa thuận hợp tác cùng nhiều đơn vị uy tín.

Việc lựa chọn thời điểm ra mắt vào đúng dịp 8.3 (ngày Quốc tế phụ nữ), bà Cao Thị Hoàn -Tổng giám đốc SHINIQUE Việt Nam cho biết mang ý nghĩa tôn vinh vẻ đẹp và giá trị của phụ nữ. Thông điệp mà chương trình hướng đến là "Độc bản để tỏa sáng", nhấn mạnh mỗi người phụ nữ đều có nét đẹp riêng và xứng đáng được chăm sóc theo cách phù hợp nhất.

Theo kế hoạch, sau sự kiện ra mắt, SHINIQUE sẽ từng bước mở rộng hệ thống phân phối tại Việt Nam, đồng thời hợp tác với các bác sĩ da liễu và chuyên gia thẩm mỹ nhằm mang đến các giải pháp chăm sóc da dựa trên nền tảng khoa học.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
