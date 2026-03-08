Shipper chật vật khi giá xăng tăng

Giá xăng tăng, tiền đâu mà đổ

Ngồi lướt tin tức tại một quán cà phê trên đường Vườn Lài, P.Thú Thọ Hòa, TP.HCM, Nguyễn Thái Ngân (29 tuổi), đang làm shipper giao đồ ăn sững người vì giá xăng tăng. “Lên hơn 27.000 đồng/ lít xăng, đổ đầy bình xăng cho chiếc xe gắn máy chắc cũng hơn 100.000 đồng, tiền đâu mà đổ”, Ngân ta thán. Mở ví tiền của mình, Ngân đếm đi đếm lại, rồi lẩm bẩm chắc tháng này khó mà có dư được.

Giá xăng tăng, nhiều shipper lo lắng về tiền nhiên liệu ẢNH: THÁI PHÚC

Theo công văn của liên bộ Công thương - Tài chính, giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) tăng 4.700 đồng, lên 27.040 đồng/lít. Tương tự, E5 RON 92 cũng thêm 3.780 đồng, có giá mới 25.220 đồng.

Từ khi nhận được thông tin giá xăng tăng cao, nhiều shipper chọn cách ít di chuyển để đỡ tốn tiền xăng. Nguyễn Hồng Lâm, sinh viên Trường ĐH Văn Hiến TP.HCM, đi làm thêm bằng nghề tài xế giao thức ăn, cho biết sẽ tạm ngưng nhận đơn nếu quãng đường đi quá xa.

“Mình ở P.Bảy Hiền nhưng thường xuyên được giao đơn hàng đi P.Thủ Đức, TP.HCM quãng đường hơn 20 km. Nếu không nhận đơn, hệ thống sẽ tạm ngưng không cho giao hàng khoảng vài tiếng, nhưng mà mình chấp nhận điều này. Vì với tình hình giá xăng cao như vậy sẽ tăng chi phí xăng xe”, Lâm nói.

Nhiều tài xế cho biết, họ sẵn sàng ngưng nhận đơn nếu quãng đường di chuyển 2 bên quá xa ẢNH: THÁI PHÚC

Lâm nói thêm, nếu giá xăng tăng, cánh tài xế như Lâm sẽ gặp thêm rất nhiều khó khăn. “Tiền bảo dưỡng xe, tiền cơm, tiền nhà trọ, phí sinh hoạt hằng tháng, đều phải chi, trong khi đó tiền chiết khấu nhận được cho mỗi đơn hàng thì không cao”, Lâm nói.

Lâm cho hay, mỗi ngày thu nhập hằng ngày khoảng 300.000 đồng, tốn gần 100.000 đồng tiền xăng, nhưng giờ tiền xăng cộng thêm khoảng 50.000 đồng do giá xăng tăng. “Trừ tiền xăng, tiền cơm, cà phê chắc còn dư không tới 100.000 đồng”. Lâm cho biết, nếu giá xăng không giảm, sẽ tạm tắt app và đi tìm việc làm bán thời gian khác

Nóng: Điều chỉnh tăng mạnh giá xăng dầu trong nước, có loại tăng 8.500 đồng/lít

Chạy thêm giờ, chỉ mong ổn định thu nhập

Ngồi chờ khách trên đường Quang Trung, P. Hạnh Thông, TP.HCM, tài xế công nghệ Nguyễn Văn Hùng, (35 tuổi), ngụ đường Nguyễn Văn Công, P.Hạnh Thông, TP.HCM), than thở: “Xem giá xăng mà ngộp, tôi thấy khó sống như thời kỳ sau đại dịch COVID-19 và xung đột Nga -Ukraine vài năm trước, khi ấy giá xăng cũng tăng tương tự như thế này, làm ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập của shipper”.

Nhiều shipper lo lắng, giá xăng sẽ lại tăng như sau đại dịch COVID19 ẢNH: AN VY

Anh Hùng cho hay, thu nhập của nghề tài xế xe công nghệ như anh 1 ngày nếu làm siêng thì chỉ có 300.000 - 400.000 đồng. Trừ các khoản khác ra thì còn dư đâu đó gần 100.000 đồng, nên giờ giá xăng tăng nữa thì thì anh phải làm việc cật lực hơn. “Giá xăng tăng, nếu muốn làm có dư thì phải chạy từ 13 - 15 tiếng/ngày. Chạy vài chục cuốc thì may ra còn dư để tiết kiệm”, anh Hùng than thở.

Tương tự, Nguyễn Chí Luân (26 tuổi), ngụ đường Thái Thị Nhạn, P.Tân Bình, TP.HCM cho biết từ ngày giá xăng tăng, anh cảm thấy chật vật. Trước đây, sau khi trừ các khoản chi phí xăng xe, anh vẫn dành dụm được một khoản nhỏ để gửi về quê phụ giúp ba mẹ mỗi tháng. Tuy nhiên thời gian gần đây, chi phí xăng tăng lên đáng kể khiến thu nhập thực nhận giảm đi, buộc anh phải tính toán kỹ hơn trong chi tiêu và thêm áp lực với bài toán “cơm áo gạo tiền”.

GIá xăng tăng, nhiều tài xế phải tính toán kỹ lưỡng với bài toán cơm áo gạo tiền ẢNH: AN VY

“Có những hôm thu nhập không đủ, tôi phải chạy đến tận khuya mới về. Gần như ngày nào cũng phải ra đường, vì chỉ cần nghỉ một hôm là tiền sinh hoạt ở thành phố đã thiếu trước hụt sau”, Luân nói.

Trong kỳ điều hành này, liên bộ Công thương - Tài chính tiếp tục quyết định không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON 92, xăng RON 95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut. Theo Công văn 1440/BCT-TTTN ngày 7.3.2026, trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu với xăng RON95 là 0 đồng/lít. Sau khi trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu thì xăng RON95-III không cao hơn 27.047 đồng/lít.



