Shipper ở TP.HCM chạy bộ đuổi theo kẻ gian lấy trộm cả xe hàng

Ngày 30.11, Công an thị trấn Củ Chi (H.Củ Chi, TP.HCM) tiếp nhận tin trình báo của người dân về vụ mất trộm tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, anh M.V.P (36 tuổi, quê Thanh Hóa) cho biết anh làm shipper.

Camera ghi lại anh P. chạy bộ đuổi theo kẻ gian lấy mất xe hàng của mình CẮT TỪ CLIP

Hơn 13 giờ ngày 29.11, anh P. chạy xe máy chở theo thùng hàng đến nhà dân trên đường Phạm Văn Chèo (thị trấn Củ Chi).

Lúc này, anh P. để xe ngoài đường, đi vào bên trong nhà dân gặp khách hàng để nhận đơn nhưng quên rút chìa khóa xe. Một người đàn ông xuất hiện, đi đến tiếp cận và leo lên xe máy anh P. nổ máy bỏ chạy.

Phát hiện vụ việc anh P. chạy bộ đuổi theo vừa hô hoán. Nạn nhân nhờ người dân gần đó dùng xe máy đuổi theo, nhưng mất dấu kẻ gian.

Cùng ngày, anh P. đến trụ sở Công an thị trấn Củ Chi (H.Củ Chi) trình báo vụ việc. Theo anh P. chiếc xe máy anh mua năm 2007 với giá 24 triệu đồng. Riêng hàng hóa chở theo trên xe có 34 đơn hàng, tầm khoảng 7 đến 10 triệu đồng. Công an cũng đã trích xuất camera an ninh quanh khu vực để phục vụ việc truy xét làm rõ vụ trộm này.