ShopeeFood mở khóa cơ hội tăng trưởng mới cho đối tác nhà hàng

Việc không ngừng đổi mới các giải pháp nhằm gia tăng kết nối hiệu quả và nâng cao trải nghiệm trên nền tảng góp phần giúp ShopeeFood duy trì vị thế dẫn đầu trong thị trường đặt đồ ăn trực tuyến tại Việt Nam. Theo khảo sát mới nhất của NielsenIQ thực hiện từ ngày 15.4.2026 đến ngày 28.4.2026, ShopeeFood dẫn đầu về thị phần sử dụng thường xuyên trong vòng 1 tháng với tỷ lệ 51%, đồng thời là nền tảng đặt đồ ăn trực tuyến được sử dụng nhiều nhất trong cùng khoảng thời gian với tỷ lệ 52%.

Mới đây, ShopeeFood cũng tổ chức thành công Hội nghị Tôn vinh nhà hàng và đối tác ShopeeFood 2026, với chủ đề "Hiệu quả kiến tạo khát vọng". Đây là dịp để ShopeeFood chia sẻ những sáng kiến nổi bật nhằm tạo động lực tăng trưởng cho đối tác, đồng thời vinh danh các nhà hàng và thương hiệu tiêu biểu đã có đóng góp tích cực cho nền tảng.

Sáng kiến thúc đẩy nhu cầu người dùng, tạo động lực tăng trưởng cho đối tác

Một trong những sáng kiến đột phá là Trùm Deal Lên Live - mô hình livestream tiên phong mang đến trải nghiệm "mua trước - dùng sau". Thông qua các ưu đãi giảm đến 50%, kết hợp với nội dung giải trí với sự đồng hành của nhiều nghệ sĩ, người có sức ảnh hưởng, chương trình giúp các đối tác nâng cao mức độ nhận diện thương hiệu và gia tăng hiệu quả chuyển đổi. Hiệu quả sáng kiến ghi nhận lượng khách hàng mới của các quán tham gia chương trình tăng 5 lần trung bình sau 7 ngày so với giai đoạn trước livestream.

ShopeeFood chia sẻ các giải pháp thúc đẩy nhu cầu người dùng và gia tăng cơ hội kinh doanh cho đối tác nhà hàng tại Hội nghị Tôn vinh nhà hàng và đối tác ShopeeFood 2026

Trong khi đó, Ăn Ngon Rẻ lại là lựa chọn phù hợp cho các bữa ăn hàng ngày nhờ mức giá hợp lý và sự đa dạng về món ăn, nhà hàng, qua đó thúc đẩy tần suất sử dụng nhờ việc xây dựng thói quen tiêu dùng thường xuyên cho người dùng. Ngoài ra, nhằm đáp ứng nhu cầu đặt món tập thể, ShopeeFood tiếp tục hoàn thiện tính năng Đặt Đơn Nhóm, giúp các đối tác gia tăng giá trị đơn hàng, đồng thời mang đến trải nghiệm đặt món thuận tiện và linh hoạt hơn.

Mới đây, ShopeeFood cũng vừa ra mắt hình thức Đặt Trước - Lấy Tại Quán, cho phép người dùng chủ động lựa chọn thời gian nhận món tại nhà hàng, nâng cao tính linh hoạt trong trải nghiệm đặt món trực tuyến; đồng thời giúp đối tác nhà hàng đa dạng hóa hình thức phục vụ, mở rộng cơ hội kinh doanh và tối ưu hiệu quả vận hành.

Đồng hành cùng ShopeeFood qua nhiều năm, bà Tạ Thị Ninh Thư, Giám đốc Marketing Phúc Long Heritage, chia sẻ: "Các chiến dịch trọng điểm hằng tháng cùng những sáng kiến như Trùm Deal Lên Live đã mang lại hiệu quả tích cực trong việc đa dạng hóa tệp khách hàng và gia tăng doanh số cho Phúc Long. Bên cạnh đó, hệ sinh thái người dùng không ngừng mở rộng của ShopeeFood cũng giúp chúng tôi tiếp cận thêm nhiều nhóm khách hàng tiềm năng, giữ chân khách hàng và tăng tần suất quay lại. Điều này giúp chúng tôi duy trì mức tăng trưởng trung bình khoảng 30% mỗi năm trên nền tảng ShopeeFood và tiếp tục phát triển dài hạn tại đây".

Phúc Long đồng hành cùng ShopeeFood, khai thác các giải pháp và sáng kiến mới để thúc đẩy tăng trưởng

Đồng hành cùng địa phương, mở rộng cơ hội cho nhà hàng bản địa

ShopeeFood còn đẩy mạnh hợp tác với các cơ quan, ban ngành địa phương nhằm quảng bá văn hóa, ẩm thực và du lịch tại nhiều tỉnh, thành, giúp các nhà hàng bản địa tiếp cận thêm nhiều khách hàng và mở rộng cơ hội phát triển. Một trong những dấu ấn tiêu biểu là Đà Nẵng Food Tour Festival 2026, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.Đà Nẵng phối hợp cùng ShopeeFood tổ chức, thu hút hơn 100.000 lượt khách tham gia.

ShopeeFood đồng hành quảng bá ẩm thực địa phương, góp phần mở rộng cơ hội phát triển cho các nhà hàng bản địa

Thông qua việc kết hợp các hoạt động khám phá ẩm thực trên nền tảng với chuỗi trải nghiệm trực tiếp tại lễ hội theo mô hình O2O (Online-to-Offline), mô hình góp phần giúp các đối tác đưa ẩm thực xứ Quảng đến gần hơn với người dùng trên toàn quốc, đồng thời mang đến trải nghiệm khám phá ẩm thực địa phương hấp dẫn hơn.

Gia tăng kết nối giữa người dùng và đối tác thông qua nội dung sáng tạo

ShopeeFood còn tạo thêm những điểm chạm mới, góp phần mang trải nghiệm khám phá món ngon trở nên gần gũi và thú vị hơn thông qua các nội dung truyền cảm hứng về ẩm thực.

Series Ăn Đi Đã cùng Jun Phạm góp phần lan tỏa trải nghiệm khám phá ẩm thực và kết nối người dùng với các nhà hàng trên ShopeeFood

Với sự đồng hành của Đại sứ thương hiệu Jun Phạm, series Ăn Đi Đã cùng bộ sưu tập Vị Đúng Đỉnh giới thiệu những món ăn đặc trưng từ nhiều vùng miền một cách gần gũi. Các nội dung này vừa khơi gợi cảm hứng khám phá cho người dùng, vừa tạo thêm cơ hội để các nhà hàng kết nối với khách hàng, gia tăng mức độ hiện diện và tiếp cận tệp người dùng rộng hơn.

Bà Nguyễn Hoài Anh, đại diện ShopeeFood Việt Nam, cho biết: "Tại ShopeeFood, chúng tôi tin rằng đổi mới sáng tạo và đầu tư bài bản vào nguồn lực là nền tảng để tạo ra giá trị thiết thực cho đối tác, giúp mở rộng cơ hội kinh doanh và hiện thực hóa những mục tiêu tăng trưởng dài hạn. Đồng thời, những nỗ lực này cũng cho phép chúng tôi mang đến cho người dùng trải nghiệm đa dạng, thuận tiện và giá trị hơn. Vì vậy, ShopeeFood không ngừng phát triển các sáng kiến nhằm thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng, gia tăng tần suất đặt món và tăng cường kết nối giữa các bên trong hệ sinh thái, qua đó tạo động lực tăng trưởng hiệu quả trong bối cảnh thị trường đặt món trực tuyến và hành vi người dùng liên tục thay đổi".

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, 32 nhà hàng, thương hiệu đã được vinh danh ở 17 hạng mục giải thưởng, ghi nhận những đóng góp nổi bật cho hệ sinh thái và thể hiện tinh thần hợp tác bền chặt giữa các bên.

32 nhà hàng và thương hiệu nổi bật đã được vinh danh tại “Hội nghị Tôn vinh nhà hàng và đối tác ShopeeFood 2026”

"Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ và các giải pháp đổi mới, nhằm nâng cao trải nghiệm trên nền tảng. Những sáng kiến này bao gồm ứng dụng AI để phân tích và xác thực nội dung đánh giá của người dùng, cá nhân hóa trải nghiệm với các đề xuất thực đơn phù hợp và những món ăn đang xu hướng… Qua đó, ShopeeFood hướng tới việc giúp đối tác tiếp cận đúng tệp khách hàng, gia tăng hiệu quả kinh doanh và nắm bắt tốt hơn các cơ hội tăng trưởng trong mùa cao điểm cuối năm", bà Nguyễn Hoài Anh, đại diện ShopeeFood Việt Nam, chia sẻ.