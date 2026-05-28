ShopeeFood phủ cam Đà Nẵng với tinh hoa ẩm thực xứ Quảng cùng lễ hội sôi động

Khởi động chuỗi hoạt động lan tỏa tinh hoa xứ Quảng "vị đúng đỉnh", ShopeeFood mang đến sân chơi review món ngon, mở ra hành trình lan tỏa những hương vị làm nên bản sắc ẩm thực địa phương. Ngay sau khi phát động, chương trình nhanh chóng thu hút hàng loạt bài chia sẻ quán quen, đặc sản xứ Quảng và những trải nghiệm ẩm thực đáng nhớ.

Tinh thần lan tỏa ấy tiếp tục bùng nổ tại Đà Nẵng Food Tour Festival 2026 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Đà Nẵng phối hợp cùng ShopeeFood tổ chức tại Công viên Biển Đông. Diễn ra trong khung giờ 16:00 đến 23:00 từ ngày 20.5 đến 24.5.2026, sự kiện đã biến trung tâm thành phố biển thành tâm điểm của ẩm thực, văn hóa, du lịch, thu hút hàng chục nghìn người dân cùng du khách trong và ngoài nước tham gia.

Điểm hẹn trải nghiệm tinh hoa ẩm thực xứ Quảng đặc sắc

Ngay từ cổng check-in lễ hội, người tham dự đã nhận được "Hộ Chiếu Tinh Hoa" để bắt đầu hành trình khám phá ẩm thực xứ Quảng - nơi những hương vị đặc sắc được tái hiện sống động qua từng gian hàng. Không gian lễ hội được sắp đặt như một bản đồ vị giác, dẫn dắt thực khách lần lượt trải nghiệm từ món ăn dân dã quen thuộc đến các phiên bản biến tấu hiện đại đầy sáng tạo.

Người dân và du khách tại Đà Nẵng có dịp tận hưởng không khí lễ hội cuối tuần cùng hành trình khám phá ẩm thực xứ Quảng

Không khí nhộn nhịp tại Đà Nẵng Food Tour Festival 2026 khi hàng chục nghìn người tham dự cùng khám phá gian hàng

Từ mì Quảng, cao lầu đến bánh xèo hay nước Mót Hội An… các khu ẩm thực giới thiệu loạt món đặc trưng này luôn tấp nập thực khách ghé thưởng thức và check-in, thu hút khoảng 15 nghìn lượt khách mỗi ngày xuyên suốt thời gian diễn ra sự kiện. Không chỉ đơn thuần là hành trình ăn ngon, khách tham quan còn có cơ hội cảm nhận trọn vẹn tinh thần ẩm thực xứ Quảng thông qua cách chế biến, nguyên liệu và câu chuyện văn hóa gắn liền với từng món ăn giữa không gian biển Đà Nẵng nhộn nhịp.

Những hương vị đặc trưng xứ Quảng trở thành điểm nhấn thu hút người tham dự

Đặc biệt, người tham dự còn có thể trực tiếp đặt món qua ShopeeFood và nhận ngay tại các gian hàng, tạo nên hành trình khám phá ẩm thực liền mạch, nơi mọi hương vị yêu thích đều có thể được thưởng thức ngay giữa không gian lễ hội.



"Là người Đà Nẵng, mình thấy vui khi những món ăn của quê hương được nhiều người biết đến hơn. Lễ hội lần này cứ như một food tour xứ Quảng thu nhỏ, tập hợp đủ món ngon để mọi người có thể thỏa thích khám phá cùng gia đình hay bạn bè. Không chỉ ăn ngon, mình còn cảm nhận rõ hơn không gian văn hóa và sự nhộn nhịp rất đặc trưng của Đà Nẵng. Việc đặt món và nhận ngay tại gian hàng cũng rất tiện." - một người dân địa phương chia sẻ.

Bùng nổ với chuỗi trải nghiệm giải trí đa giác quan

Tiếp nối hành trình khám phá tinh hoa xứ Quảng, sự kiện tiếp tục đưa cảm xúc của người tham dự thăng hoa bằng chuỗi trải nghiệm giải trí. Không khí bắt đầu rộn ràng hơn khi ShopeeFood phủ sắc cam khắp thành phố với dàn siêu xe, xe buýt hai tầng cùng sự xuất hiện của dàn cast "Đảo Hoa Hậu" góp phần thu hút người dân, du khách đến tham gia.

Sắc cam ShopeeFood phủ khắp các cung đường Đà Nẵng, góp phần làm nóng không khí lễ hội

Không khí lễ hội được đẩy lên cao trào khi Đại Nhạc Hội nhanh chóng thu hút khán giả đến check-in, trải nghiệm ẩm thực và hòa mình vào âm nhạc. Mở đầu, Karik khuấy động bằng loạt ca khúc quen thuộc cùng phong cách trình diễn đầy năng lượng, trong khi Orange mang đến màu sắc trẻ trung cùng thử thách đoán tên "Vị đúng đỉnh xứ Quảng". Qua đó, ShopeeFood giới thiệu Bộ sưu tập "Vị Đúng Đỉnh", giúp người dùng dễ dàng khám phá nhiều quán ăn địa phương nổi bật trên ứng dụng.



Theo sau đó, Kimmese tiếp tục giữ nhiệt sân khấu bằng những bản rap cá tính. Không khí càng bùng nổ khi (S)TRONG Trọng Hiếu xuất hiện với bản phối rock của "Kho Báu", cùng khán giả cháy hết mình.

Khoảnh khắc được chờ đợi nhất đêm nhạc gọi tên Noo Phước Thịnh. Nam ca sĩ mang đến loạt hit quen thuộc như "Những Kẻ Mộng Mơ", "Chạm Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi" và khép lại một đêm Đại Nhạc Hội rực rỡ trong màn hòa giọng đầy cảm xúc cùng khán giả qua ca khúc "Một Vòng Việt Nam".

Với sân khấu được thiết kế hoành tráng, kết hợp cùng những màn trình diễn thăng hoa, đêm Đại Nhạc Hội đã thu hút hơn 50 nghìn khán giả tham gia, hòa mình vào không gian lễ hội sống động và cuồng nhiệt.

Đà Nẵng Food Tour Festival 2026 khép lại, để lại nhiều trải nghiệm ẩm thực hấp dẫn và ấn tượng khó quên trong lòng du khách

Trước đó, Lễ hội Bia 23.5 dành cho người tham dự từ 18 tuổi trở lên tại khu vực Beer Zone cũng thu hút đông đảo bạn trẻ thưởng thức combo ẩm thực, hòa mình vào âm nhạc từ DJ Mie, DJ Mayson và giao lưu cùng dàn cast "Đảo Hoa Hậu" bên bờ biển Đà Nẵng.

Từ sân chơi trực tuyến đến sự kiện Đà Nẵng Food Tour Festival 2026 tinh hoa xứ Quảng "vị đúng đỉnh" được lan tỏa mạnh mẽ qua chuỗi hoạt động kết hợp giữa ẩm thực, văn hóa, du lịch, giải trí. Đồng thời, sắc cam ShopeeFood phủ khắp Đà Nẵng cũng góp phần mang câu chuyện ẩm thực địa phương đến gần hơn với người dân và du khách trên toàn quốc.