ShopeeFood tạo điều kiện cho tài xế mới với thủ tục đơn giản, ưu đãi hấp dẫn

Thủ tục đơn giản, khởi đầu dễ dàng

Nhằm tháo gỡ những rào cản thường gặp khi bắt đầu công việc mới, ShopeeFood đã đơn giản hóa thủ tục đăng ký, mang đến một quy trình rõ ràng và nhanh chóng. Cụ thể, ứng viên có thể đăng ký hồ sơ cá nhân (đính kèm CCCD, bằng lái xe máy và giấy đăng ký xe máy) thông qua ứng dụng hoặc website dành riêng cho đội ngũ tài xế. Toàn bộ thủ tục được xử lý nhanh chóng trong vòng 24 giờ (không bao gồm thời điểm cuối tuần).

Quy trình đăng ký tinh gọn này nhận được nhiều phản hồi tích cực từ các tài xế mới. Anh Quốc Nam (25 tuổi, Hà Nội), một tài xế mới của ShopeeFood vừa đăng ký trong tháng 8, cho biết: "Ban đầu tôi nghĩ thủ tục sẽ rắc rối, nhưng thực tế chỉ cần điền hồ sơ trực tuyến. Đến văn phòng thì được nhân viên hỗ trợ, hướng dẫn nhiệt tình. Sau khi hoàn thành các bước là tôi có thể chạy ngay đơn đầu tiên luôn. Tính ra từ lúc đăng ký cho đến khi tài khoản được kích hoạt chưa đến 24 giờ, nhanh gọn và rất tiện".

Trong vòng 24 giờ tính từ lúc đăng ký (trừ thời điểm cuối tuần), các bác tài ShopeeFood đã có thể chạy đơn hàng đầu tiên, bắt đầu hành trình giao những món ăn nóng sốt đến tay khách hàng

Bên cạnh việc đăng ký dễ dàng, tài xế ShopeeFood còn có thể lựa chọn hình thức làm việc phù hợp với nhu cầu như: Hoạt động tự do theo khung giờ linh hoạt; hoạt động theo khung giờ cố định với thu nhập đảm bảo; hay nhận đa dạng đơn hàng từ đồ ăn (Food), siêu thị (Mart) đến giao hàng hỏa tốc (Ship). Nhờ đó, dù muốn tranh thủ thời gian nhàn rỗi để tăng thêm thu nhập hay tìm kiếm một công việc ổn định lâu dài, tài xế đều có thể yên tâm đồng hành cùng ShopeeFood.

Ưu đãi đa dạng, tối ưu chi phí cho tài xế mới

Bên cạnh việc đơn giản hóa thủ tục, ShopeeFood còn triển khai đa dạng các chương trình ưu đãi cho tài xế mới trên toàn quốc trong dịp này. Một trong những chương trình hấp dẫn phải kể đến là "Ưu đãi đồng phục" chỉ từ 80.000 đồng, áp dụng cho các tài xế đăng ký mới tại Hà Nội, Tp.HCM, Đà Nẵng và một số tỉnh thành khác.

Đặc biệt, nhằm giảm bớt rào cản tài chính ban đầu, ShopeeFood còn triển khai chương trình không yêu cầu ký quỹ với mô hình hoạt động HUB Food trong vòng 2 tháng sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tại Hà Nội.

Những ưu đãi về đồng phục, hay cam kết không ký quỹ từ ShopeeFood giúp tài xế mới tối ưu chi phí cũng như thuận lợi gia nhập đội ngũ “tài cam”

Không chỉ dừng lại ở những hỗ trợ ban đầu, ShopeeFood còn chú trọng xây dựng một môi trường gắn bó lâu dài cho đội ngũ tài xế. Những hoạt động gắn kết cộng đồng như Ngày hội "Gia Đình Tài Cam 2025" hay Giải bóng đá nội bộ "Phù Đổng Giao Đơn 2025" đã mang đến cơ hội giao lưu, học hỏi và tiếp thêm động lực cho các bác tài. Song hành với đó, ShopeeFood còn liên tục mở rộng thị trường, tăng trưởng đơn hàng và triển khai các chính sách hỗ trợ thu nhập, mang đến sự ổn định và bền vững cho công việc giao nhận này.

Các hoạt động gắn kết chính là “cầu nối” để đội ngũ tài xế thêm kết nối với cộng đồng cũng như đồng hành lâu dài cùng ShopeeFood

Bên cạnh đó, toàn bộ thông tin về chính sách, cách thức triển khai các tính năng mới đều được ShopeeFood cập nhật kịp thời qua website, ứng dụng Đối tác Tài xế, giúp các bác tài chủ động quản lý công việc và an tâm đồng hành cùng nền tảng.

Thông qua quy trình đăng ký đơn giản cùng chính sách hỗ trợ thiết thực, ShopeeFood mong muốn mang đến cho đội ngũ tài xế một khởi đầu thuận lợi, tạo nền tảng để duy trì nguồn thu nhập ổn định và hướng đến xây dựng một cuộc sống gắn bó lâu dài với nghề, đặc biệt là trong bối cảnh nhu cầu đặt món của người tiêu dùng ngày càng tăng cao.

Tham khảo thêm thông tin chi tiết về chương trình ưu đãi tuyển dụng của ShopeeFood tại đây.