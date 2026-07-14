Show diễn của Jay-Z tại New York hỗn loạn vì chen lấn

Jay-Z vừa trải qua một đêm diễn đầy thử thách tại sân vận động Yankee Ảnh: AP

Một đêm diễn được mong đợi tại sân vận động Yankee (New York, Mỹ) đã trở thành trải nghiệm đầy căng thẳng của nhiều người hâm mộ vào tối 13.7 (giờ địa phương). Buổi biểu diễn của rapper đình đám Jay-Z buộc phải hoãn lại nhiều giờ đồng hồ sau khi hàng trăm người không có vé đồng loạt chen lấn, xô đẩy nhằm vượt qua hàng rào an ninh để vào bên trong.

Theo tường thuật từ AP, tình hình bên ngoài sân vận động trở nên mất kiểm soát khi nhiều người cố tình "xông thẳng" vào khu vực dành cho khán giả có vé. Để đảm bảo an toàn, ban quản lý sân vận động đã phải đóng cửa tất cả các lối vào.

Những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cảnh tượng hỗn loạn khi đám đông tràn qua các cửa kiểm soát, khiến lực lượng bảo vệ phải vất vả ngăn chặn.

Phải đến tận 0 giờ 17 phút sáng 14.7, Jay-Z mới có thể bước lên sân khấu. Vừa xuất hiện, anh đã lập tức gửi lời xin lỗi đến hàng ngàn người hâm mộ đang kiên nhẫn chờ đợi bên dưới.

"Tôi thực sự xin lỗi vì sự bất tiện này. Nhưng tôi buộc phải chắc chắn rằng mọi người đều được an toàn", Jay-Z chia sẻ trên sân khấu.

Anh cũng giải thích rằng không thể bắt đầu chương trình khi biết vẫn còn nhiều nguy cơ về sự cố giẫm đạp xảy ra ở khu vực lối vào. Sau lời chia sẻ, rapper này đã dành lời cảm ơn đến sự thấu hiểu của khán giả và hứa hẹn một đêm nhạc trọn vẹn.

Trong tuyên bố chung được phát đi sau đó, phía sân vận động Yankee, công ty quản lý Roc Nation và đơn vị tổ chức Live Nation xác nhận: "Nhiều người không có vé đã xông vào chỗ những người có vé. Trong một số trường hợp, họ đã vượt qua hàng rào an ninh...".

Các đơn vị này cho biết buộc phải đóng các lối vào để kiểm soát tình hình trước khi cho phép khán giả tiếp tục vào sân.

Dù tình hình căng thẳng, đại diện Sở Cảnh sát New York (NYPD) cho biết họ không ghi nhận trường hợp bắt giữ nào liên quan đến vụ việc tại sân vận động vào thời điểm đó.