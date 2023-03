Show thời trang Victoria's Secret trở lại sau 4 năm gián đoạn

Thương hiệu Victoria's Secret đang tìm cách cải tiến mặt hàng trang phục lót chủ lực sau 4 năm gián đoạn, theo Giám đốc tài chính Timothy Johnson. Ông tiết lộ thông tin này hôm 3.3.

Johnson cho biết: "Chúng tôi sẽ tiếp tục dựa vào mức chi tiêu tiếp thị để đầu tư vào hoạt động kinh doanh đồng thời cũng để hỗ trợ phiên bản mới của buổi trình diễn thời trang sẽ ra mắt vào cuối năm nay".

Show diễn của Victoria's Secret năm 2018 People

Người phát ngôn của Victoria's Secret & Co. đã nói với People vào ngày 4.3 rằng công ty cam kết bảo vệ phụ nữ và "luôn đổi mới, lên ý tưởng trong mọi lĩnh vực kinh doanh để tiếp tục đặt khách hàng làm vị trí trung tâm của tất cả những sản phẩm chúng tôi thực hiện".

"Như chúng tôi đã chia sẻ trước đây, dự án và sứ mệnh thương hiệu mới của chúng tôi sẽ tiếp tục là nguyên tắc chỉ đạo của chúng tôi", tuyên bố nêu rõ. "Điều này sẽ đưa chúng tôi đến những không gian mới nhằm lấy lại một trong những chương trình giải trí và tiếp thị tốt nhất của chúng tôi tính cho đến nay và biến nó thành hiện thực để phản ánh chúng tôi là ai trên thương trường ngày nay. Chúng tôi rất vui được chia sẻ nhiều hơn vào cuối năm nay".

Show Victoria's Secret diễn ra vào tháng 11.2019 bị hủy do nhận chỉ trích rằng thương hiệu không đón nhận người mẫu ở mọi kích cỡ và xuất thân ở mọi tầng lớp. Công ty cũng phải đối mặt với phản ứng dữ dội của dư luận vào tháng 2.2020 sau khi một bài báo do The New York Times đăng tải cáo buộc cựu nhân viên của Victoria's Secret là Ed Razek quấy rối tình dục, bắt nạt và tạo ra văn hóa coi thường phụ nữ.

Razek đã phủ nhận các cáo buộc vào thời điểm đó, nói với tờ Times trong một email rằng: "Những cáo buộc trong bài báo này hoàn toàn không đúng sự thật, bị hiểu sai hoặc đưa ra khỏi ngữ cảnh. Tôi may mắn được làm việc với vô số người mẫu đẳng cấp thế giới, các chuyên gia tài năng và rất tự hào về sự tôn trọng lẫn nhau mà chúng tôi dành cho nhau".

Buổi trình diễn show thời trang Victoria's Secret hằng năm lần đầu tiên được tổ chức vào tháng 8.1995. Tiếp đó là 23 lần nữa trong những năm sau ngoại trừ năm 2004.

Trong suốt hai thập kỷ hoạt động, chương trình có các màn trình diễn của những nghệ sĩ tên tuổi như Katy Perry, Maroon 5, Jay-Z, Kanye West, Taylor Swift, Harry Styles, Ariana Grande, Ed Sheeran, Rihanna, Justin Bieber, Bruno Mars, Destiny's Child, Usher, Justin Timberlake… Ban tổ chức kết hợp trình diễn âm nhạc và thời trang trên sàn diễn bắt đầu từ năm 2001.

Việc phát hành phim tài liệu Victoria's Secret: Angels and Demons trên kênh Hulu vào tháng 7.2022 càng làm nổi lên quá trình ngược đãi và sỉ nhục cơ thể phụ nữ dưới thời chủ cũ Leslie Wexner.

Các người mẫu diễn show Victoria's Secret năm 2016 People

Loạt phim gồm ba phần này cũng đề cập đến việc ra mắt dòng sản phẩm PINK của Victoria's Secret vào đầu những năm 2000. Đây là thương hiệu nhắm đến đối tượng là thanh thiếu niên. Cả nhân viên lẫn người mẫu đều cảm thấy không thoải mái với những gì họ cho là "hoạt động tiếp thị khiến trẻ em cảm thấy tồi tệ về bản thân".

Trong một tuyên bố được chia sẻ với People hồi năm ngoái, đại diện thương hiệu đã đề cập đến bộ phim tài liệu và nói rằng: "Công ty được giới thiệu trong loạt phim tài liệu này không phản ánh Victoria's Secret & Co ngày nay. Khi trở thành một công ty độc lập vào tháng 8.2021, chúng tôi đặt mục tiêu lấy lại niềm tin của khách hàng, cộng sự và đối tác của mình.

Chúng tôi tự hào là một công ty khác, với đội ngũ lãnh đạo mới và sứ mệnh chào đón, tôn vinh, ủng hộ tất cả phụ nữ. Sự chuyển đổi này là một hành trình và công việc của chúng tôi tiếp tục trở thành Victoria's Secret mà khách hàng và cộng sự của chúng tôi xứng đáng được nhìn thấy và tôn trọng".