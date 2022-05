Show Trung Quốc bị tố đạo nhái sản phẩm của Big Bang

Vương bài đối bài là chương trình giải trí thực tế nổi tiếng tại Trung Quốc, quy tụ nhiều ngôi sao đình đám tham gia. Trong tập 12 được phát sóng gần đây của chương trình, dàn khách mời thể hiện ca khúcThế giới này nhiều người đến vậyvới sân khấu được đầu tư thiết kế vô cùng hoành tráng. Các nghệ sĩ Hoa ngữ biểu diễn trên một con tàu lớn, xung quanh boong tàu được trang trí bởi những bông hoa màu vàng rực rỡ.

Tuy nhiên, ngay sau đó, nhiều khán giả nhanh chóng nhận ra bối cảnh này có nhiều điểm tương đồng với phân đoạn solo của thành viên Taeyang, trong MV Still life của Big Bang. Từ đó, làn sóng tranh cãi bắt đầu bùng nổ.

Nhiều người cho rằng đây là vấn đề không cần bàn cãi vì các chương trình Trung Quốc vẫn thường xuyên dính phải cáo buộc đạo nhái. Mọi người bình luận: “Khi xem chương trình, tôi nghĩ ngay đến Still life”, “Các show Trung Quốc đạo nhái rất nhiều, đây không phải lần đầu”, “Hoa vàng của Big Bang tượng trưng cho gậy cổ vũ hình vương miện của nhóm, còn của show tượng trưng cho hoa cải hả?”, “Thuyền lái từ Hàn Quốc sang Trung Quốc luôn”, “Họ không đạo, họ ăn cắp”, “Nhìn ảnh tôi lại tưởng họ cover nhạc Big Bang”, “Still life là lời hứa của Big Bang dành cho fan, vậy mà cũng sao chép”...

Trái lại, người dùng đến từ Trung Quốc tỏ ra không đồng ý với cáo buộc này. Họ cho rằng Big Bang không phải là nghệ sĩ đầu tiên sử dụng ý tưởng tàu nở hoa, vì vậy nhóm không sở hữu concept này. Thậm chí, có ý kiến còn nghi ngờ chính đội ngũ sản xuất của Big Bang đã lấy ý tưởng từ văn hóa truyền thống Trung Quốc. Vì hình ảnh con tàu bằng hoa đã được nhắc đến trong lịch sử Trung Quốc hơn 300 năm. Nhiều người bày tỏ: “Đây không phải là ý tưởng mới mẻ, Big Bang cũng không là người duy nhất có quyền sử dụng nó”, “Nhưng nó có nguồn gốc từ Trung Quốc mà”, “Chẳng có gì là đạo nhái ở đây cả, cách bài trí này phổ biến mà”...





Hồi tháng 2.2022, YG Entertainment thông báo nhóm nhạc nam đình đám Big Bang sẽ trở lại với một đĩa đơn kỹ thuật số. Họ cũng tiết lộ rằng hợp đồng độc quyền của thành viên TOP với YG Entertainment đã kết thúc, tuy nhiên, nam rapper vẫn sẽ tiếp tục tham gia các hoạt động của nhóm.

Đến đầu tháng 4, Big Bang chính thức tái xuất làng nhạc Hàn với ca khúc Still life sau nhiều năm vắng bóng. Với giai điệu bắt tai cùng ca từ sâu sắc, Still life nhanh chóng càn quét tất cả các nền tảng âm nhạc trực tuyến. Đồng thời, đây cũng là ca khúc của nhóm nhạc nam được nghe nhiều nhất năm nay trên Melon chỉ sau 17 ngày. Đến hôm 17.4, Still life đã đạt được thành tích đáng nể với 82 Perfect all-kills (dẫn đầu tất cả các bảng xếp hạng âm nhạc trong nhiều tuần), do iChart chứng nhận.

Không chỉ vậy, ngoài việc đứng đầu các bảng xếp hạng ở Hàn Quốc, Still life còn tạo hiệu ứng tốt trên toàn cầu, một lần nữa khẳng định sức hút mạnh mẽ của Big Bang. “Đứa con tinh thần” mới nhất của nhóm xuất sắc có mặt trên 32 bảng xếp hạng tuần ở nhiều thị trường khác nhau.