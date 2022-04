Loạt ồn ào của Sơn Tùng M-TP trong 10 năm hoạt động nghệ thuật

MV mang thông điệp tiêu cực

Mới đây, khi Sơn Tùng M-TP đánh dấu sự trở lại bằng ca khúc There Is No One At All, thì sản phẩm này nhanh chóng nhận về "làn sóng" tẩy chay dữ dội. Nguyên nhân xuất phát từ việc đoạn cuối MV có cảnh nhảy lầu tự sát. Nhiều khán giả đánh giá, câu chuyện mà Sơn Tùng M-TP xây dựng về một cậu bé có số phận bất hạnh, bị cuộc đời vùi dập đến mức phải tự tử mang ý nghĩa tiêu cực. Việc này sẽ khiến giới trẻ dễ dàng lệch lạc tư tưởng và hành động thiếu suy nghĩ nếu rơi vào bế tắc.

Hiện Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM đã có thư mời ông Nguyễn Thanh Tùng (Sơn Tùng M-TP) đến làm việc, cung cấp thông tin liên quan đến MV ca nhạc này. Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) cũng đã có văn bản gửi Thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin Truyền thông) về việc xử lý tổ chức cá nhân lưu hành bản ghi âm, ghi hình There's No One At All trên môi trường mạng.

Liên tục bị tố đạo nhạc

Trong suốt gần 10 năm hoạt động nghệ thuật của Sơn Tùng M-TP, những ca khúc của anh thường xuyên vướng tin đồn đạo nhái. Trong đó, có thể kể đến như Cơn mưa ngang qua, Em của ngày hôm qua, Nắng ấm xa dần, Em đừng đi, Remember me, Không phải dạng vừa đâu... Đáng chú ý là bài hát Chắc ai đó sẽ về. Ngay sau khi trình làng vào năm 2015, ca khúc đã trở thành đề tài tranh cãi “nảy lửa” của dư luận vì có giai điệu giống với ca khúc Because I miss you của nam ca sĩ Hàn Quốc Jung Yong Hwa (nhóm CNBlue). Ồn ào này từng khiến bộ phim Chàng trai năm ấy bị hoãn chiếu. Dù được phía công ty FNC Entertainment (Công ty quản lý nghệ sĩ có trụ sở tại Hàn Quốc, trong đó có Jung Yong Hwa) xác nhận ca khúc của Sơn Tùng M-TP không đạo nhạc, song đây vẫn được xem là một trong những scandal ầm ĩ nhất của anh. Gần đây nhất, hai ca khúc Chúng ta của hiện tại và Có chắc yêu là đây cũng vướng vào lùm xùm tương tự.

Đạo nhái thời trang của G-Dragon





Không chỉ thường xuyên bị tố đạo nhạc, Sơn Tùng M-TP còn có một lượng antifan khổng lồ vì bắt chước phong cách của thành viên nhóm nhạc Big Bang. Từ gu thời trang, kiểu tóc, thần thái đến cách trình diễn trên sân khấu của giọng ca gốc Thái Bình đều rất giống với G-Dragon, điều này khiến cộng đồng fan K-pop không hài lòng. Mặc dù nhận về rất nhiều ý kiến trái chiều nhưng Sơn Tùng M-TP vẫn phất lờ và giữ im lặng.

Tự ý bỏ show và tỏ thái độ ngôi sao

Trong lễ trao giải Cánh diều vàng năm 2015, Sơn Tùng M-TP và ê-kíp phim Chàng trai năm ấy đã tới trễ so với giờ mở màn của chương trình nên khó tìm được chỗ ngồi tốt. Sau một hồi không được sắp xếp chỗ ngồi, cả đoàn tự ý bỏ đi. Nhiều khán giả chứng kiến việc này cho rằng Sơn Tùng M-TP và ê-kíp có thái độ không đúng và không tôn trọng ban tổ chức. Sau đó, đạo diễn Quang Huy đã lên tiếng đính chính không có chuyện Sơn Tùng bỏ về như lời đồn và anh vẫn tới dù trước đó không biết mình sẽ đoạt giải. Ngoài ra, nam ca sĩ cũng từng tự ý bỏ một liveshow của The Remix 2015 vì bị ốm. Tiếp đó, giọng ca gốc Thái Bình còn đến trễ cả buổi tổng duyệt vào tuần tiếp theo khiến các thành viên phải chờ đợi.

Lùm xùm tình ái với Thiều Bảo Trâm và Hải Tú

Ngoài sự nghiệp nhiều thị phi, Sơn Tùng M-TP còn có đời tư ồn ào không kém. Dẫu chưa một lần lên tiếng xác nhận nhưng mối tình tin đồn của anh và Thiều Bảo Trâm nhận được rất nhiều sự chú ý của công chúng. Tuy nhiên, chuyện này lại kết thúc không êm thấm khi Hải Tú xuất hiện. Nữ diễn viên chính là "gà cưng" của công ty Sơn Tùng M-TP và cũng là nữ chính trong MV Chúng ta của hiện tại. Ngay khi bị tố là "trà xanh" xen giữa mối quan hệ giữa chủ nhân hit Lạc trôi và Thiều Bảo Trâm, Hải Tú trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận. Thậm chí, nam ca sĩ cũng bị "ném đá" là kẻ bội bạc. Đáp lại sự phẫn nộ của khán giả, Sơn Tùng M-TP chỉ ẩn ý chuyện tình cảm này đã kết thúc trong một show diễn.