Vụ MV của Sơn Tùng M-TP: Cơ quan chức năng vào cuộc

Mới đây, Sơn Tùng M-TP trở lại âm nhạc sau thời gian vắng bóng bằng dự án âm nhạc mang tên There's No One At All. Tuy nhiên, phần nội dung MV nhanh chóng trở thành đề tài tranh cãi trên mạng xã hội khi giọng ca quê Thái Bình kể câu chuyện một cậu bé có tuổi thơ bất hạnh. Ở phân cảnh cuối cùng, nhân vật của Sơn Tùng M-TP chọn cách tự sát để giải thoát. Chính điều đó khiến nhiều người cảm thấy không hài lòng, thậm chí là bức xúc vì cho rằng nam ca sĩ đang truyền tải thông điệp tiêu cực cho giới trẻ.

Trao đổi với Thanh Niên, bà Nguyễn Thanh Thúy, Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TP.HCM cho biết đã nắm tình hình. Hiện tại, Sở đang giao cho các phòng chuyên môn tìm giải pháp.

“Vì quản lý nhà nước theo lĩnh vực này là của Sở Thông tin Truyền thông. Phần chúng tôi sẽ nghiên cứu các quy định, đối chiếu với các sản phẩm thực tiễn và làm việc với Sở Thông tin Truyền thông để có giải pháp", bà Thanh Thúy cho hay.

Trong khi đó, bà Trần Ly Ly, quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn nói đã gửi văn bản về một số đơn vị, cơ quan liên quan để tìm hướng giải quyết.





Hiện tại, làn sóng phẫn nộ MV There's No One At All vẫn chưa dừng lại. Nhiều người tỏ thái độ bức xúc, yêu cầu giọng ca 9X gỡ sản phẩm này khỏi kênh YouTube cá nhân. Trong khi đó, một số khán giả mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc để xử lý vụ việc. Đồng thời, nhiều ý kiến cho rằng sản phẩm âm nhạc lần này là một bước lùi trong sự nghiệp của Sơn Tùng M-TP và yêu cầu nam ca sĩ lên tiếng trước những vấn đề tranh cãi liên quan đến MV.

Một tài khoản bình luận: “Tôi không phủ nhận thành công và thực lực của Sơn Tùng, nhưng xem MV này thì thật sự không chấp nhận được. Nói thật là lời bài hát rỗng tuếch và hơi khó nghe". Người xem khác nêu ý kiến: “Tốt nhất, Sơn Tùng nên tự cắt bỏ 3 giây cảnh quay cuối cùng, không ảnh hưởng tới nội dung MV, mà thể hiện mình biết lắng nghe, có trách nhiệm với cộng đồng. Trong trường hợp không tự cắt, cơ quan quản lý sẽ vào cuộc, không chỉ phải gỡ MV mà còn có thể bị xử phạt. Hiện tại, cộng đồng cũng đã bắt đầu kêu gọi nhau report MV này của Sơn Tùng rồi”.

Một khán giả thẳng thắn: “Sau bao nhiêu vụ việc đã xảy ra, vậy mà một người có độ phủ sóng khá rộng lại làm cái MV truyền tải những lối đi và hướng giải quyết không lành mạnh. Cả một ê-kíp bao nhiêu người mà xây dựng nội dung rồi ra sản phẩm như một kẻ mất não". Một cư dân mạng nhắc nhở: “Cảnh cuối tiêu cực kinh khủng. Trong lúc chưa cấm MV thì các phụ huynh không nên cho con trẻ xem, và các bạn trẻ trước khi xem cũng nên cân nhắc". “Một MV sáo rỗng, mang thông điệp tiêu cực như vậy mà không được kiểm duyệt kỹ. Thật sự đáng thất vọng với lần trở lại này của Sơn Tùng M-TP", người khác nêu ý kiến.

Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện tại, There's No One At All đạt 5,7 triệu lượt xem sau hơn 18 giờ ra mắt. Dự án âm nhạc này còn dẫn đầu Top thịnh hành trên YouTube. Do đó, nhiều người cho rằng nếu không có biện pháp xử lý kịp thời thì MV sẽ truyền tải những suy nghĩ tiêu cực đến giới trẻ.