Sơn Tùng M-TP bị chỉ trích dữ dội vì MV mới có cảnh tự sát

Mới đây, Sơn Tùng M-TP đánh dấu màn trở lại đường đua âm nhạc bằng một sản phẩm hoành tráng mang tên There's No One At All. Đây là sản phẩm âm nhạc đầu tiên của giọng ca gốc Thái Bình hát 100% tiếng Anh. Đồng thời, MV cũng có màu sắc đen tối và đậm chất đường phố hơn so với Muộn rồi sao mà còn hay Chúng ta của hiện tại. Tuy nhiên, dù thể hiện sự sáng tạo từ chất nhạc đến nội dung câu chuyện nhưng sản phẩm này vẫn bị "ném đá" dữ dội.

Cụ thể, nội dung MV kể về câu chuyện một cậu bé có tuổi thơ bất hạnh và phải trải qua nhiều nghịch cảnh. Mặc dù rất cố gắng để có một cuộc sống bình thường song số phận nghiệt ngã khiến chàng trai tuổi đôi mươi lựa chọn kết thúc cuộc đời. Ở phân cảnh cuối cùng, nhân vật của Sơn Tùng M-TP đã chọn cách tự sát để giải thoát khiến khán giả ngỡ ngàng. Đa số người xem đều cho rằng chủ nhân hit Lạc trôi đang truyền tải một thông điệp tiêu cực cho giới trẻ.

Một số tài khoản bày tỏ quan điểm: "Trong lúc dư luận nhạy cảm về nhảy lầu lại cho ra một MV sống trong sự cô đơn rồi chán đời nên nhảy lầu. Thật sự không thể hiểu nổi", "Nội dung MV tiêu cực, đang trong lúc nhiều vụ nhảy lầu xảy ra thì Sơn Tùng lại làm MV kiểu nếu cuộc đời áp lực chán chường thì cách tốt nhất là tự sát. Tôi lại tiếp tục vô dislike và báo cáo MV", "Ý thức được độ nổi tiếng của mình thì làm ơn suy nghĩ khi ra tác phẩm đi. Idol mà truyền năng lượng quá tiêu cực", "Nếu muốn tỏ ra thông cảm với những con người tuyệt vọng về cuộc sống thì hãy nghiêm túc tìm hiểu cách trợ giúp đúng đắn và lan truyền điều đó. Chứ không phải là làm một MV tăm tối vì nghĩ như vậy là hay ho độc đáo. Nó nông cạn và độc hại", "Truyền tư tưởng tiêu cực cho giới trẻ... Thật đáng sợ"...





Hơn thế nữa, một số người xem cũng đề nghị gỡ bỏ sản phẩm này để tránh làm lệch lạc tư tưởng cho giới trẻ. Một khán giả gay gắt: "Thật là độc hại khi fan của Sơn Tùng M-TP phần lớn là giới trẻ. Không thể chấp nhận được. Đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch loại bỏ video này đi". Một người khác bức xúc: "Đề nghị xem xét gỡ MV này xuống, nhạc nghe không ra chữ, thông điệp cuối MV không khác nào bảo đời con người khó khăn quá thì nên tự chấm dứt đời đi. Trong khi xã hội đang rộ lên chuyện các em nhỏ có hành động dại dột. Là một ca sĩ có lượng fan trẻ đông đảo, vậy mà truyền tải cái thông điệp thế này".

Nhiều người chỉ trích: "Thần tượng của giới trẻ mà làm vậy thì xã hội loạn hết cả lên, đề nghị tháo MV đi", "Thời gian qua xã hội chứng kiến rất nhiều vụ tự tử của thanh thiếu niên và vẫn chưa có giải pháp hữu hiệu. Thật sự quan ngại lối suy nghĩ và cổ súy cho khán giả tư tưởng như vậy của Sơn Tùng M-TP. Công chúng cần phản ánh vấn đề này lên cơ quan có thẩm quyền để chấn chỉnh tư tưởng của anh này"...

Hiện tại, MV There's No One At All đang giữ vị trí Top 1 thịnh hành trên YouTube. Đồng thời, phía Sơn Tùng M-TP vẫn chưa có bất kỳ phát ngôn nào về nội dung có phần tiêu cực của sản phẩm này.