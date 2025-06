Showbiz 11.6: Nhã Phương cảnh báo; Thêm một phim kinh dị Việt

Nhã Phương cảnh báo vụ sử dụng hình ảnh trái phép

Thông qua trang cá nhân, đại diện Nhã Phương lên bài cảnh báo một thẩm mỹ viện tự ý sử dụng hình ảnh nữ diễn viên khi chưa có bất kỳ sự cho phép hay hợp tác nào từ phía nghệ sĩ và công ty đại diện. Sau khi phát hiện, ê kíp vợ Trường Giang đã chủ động liên hệ với đơn vị này để yêu cầu gỡ bỏ, song không nhận được phản hồi hợp tác rõ ràng.

Nhan sắc rạng rỡ của Nhã Phương ở tuổi 35 Ảnh: FBNV

“Chúng tôi chính thức đính chính, Nhã Phương không có bất kỳ mối liên hệ hay hợp tác thương mại nào với thẩm mỹ viện nói trên. Mọi nội dung được lan truyền có sử dụng hình ảnh của Nhã Phương trong video quảng cáo là sai sự thật. Kính mong khán giả, người hâm mộ và người quen không tin tưởng hoặc chia sẻ các nội dung này, tránh bị hiểu lầm hoặc lợi dụng”, phía vợ Trường Giang phản hồi.

Ở tuổi 35, Nhã Phương có cuộc sống viên mãn bên chồng và hai con. Cô khiến nhiều người ngưỡng mộ vì sở hữu vóc dáng thon thả, nhan sắc trẻ trung sau khi sinh em bé. Người đẹp 9X thỉnh thoảng đăng tải hình ảnh của gia đình, khiến khán giả thích thú. Nhã Phương thấy may mắn khi được chồng hỗ trợ trong quá trình chăm con để bản thân thoải mái về tinh thần và làm những điều mình muốn.

Nhà sản xuất ‘Quật mộ trùng ma’ làm phim kinh dị Việt

Sau siêu phẩm Quật mộ trùng ma thu hơn 200 tỉ đồng tại phòng vé Việt Nam, ông trùm phim kinh dị Hàn - Kim Young Min bắt tay cùng đạo diễn Việt thực hiện tác phẩm Cải mả, dự kiến ra rạp vào tháng 10.2025.

Nhà sản xuất Kim Young Min cùng ê kíp tại buổi cúng bối cảnh quay trong phim điện ảnh Cải mả Ảnh: ĐPCC

Phim lấy cảm hứng từ nghi lễ cải táng (bốc mộ), một nét tín ngưỡng lâu đời trong văn hóa Việt, là nghi thức gia đình tiến hành cải táng cho người đã khuất sau nhiều năm an táng để cầu mong linh hồn được siêu thoát, an yên, đồng thời mang lại bình an và may mắn cho con cháu. Cải mả không đơn thuần là một bộ phim huyền bí tâm linh thay vào đó, tác phẩm mở ra cánh cửa dẫn dắt khán giả đi sâu vào những mối dây ràng buộc giữa các thế hệ. Bộ phim có sự góp mặt của dàn diễn viên Thiên An, Rima Thanh Vy, Hoàng Phúc, Avin Lu, Kim Hải…

Với hơn 25 năm kinh nghiệm, Kim Young Min đã tham gia sản xuất hơn 20 phim điện ảnh và truyền hình. Trong số đó, hai dự án Secretly, Greatly (Ẩn thân, 2013) và Exhuma: Quật mộ trùng ma (2024) phá vỡ nhiều kỷ lục phòng vé tại Hàn Quốc và quốc tế cũng như giành nhiều giải thưởng điện ảnh. Hiện Kim Young Min tích cực mở rộng hợp tác quốc tế tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Nhạc sĩ Nguyễn Quang trải lòng về những sáng tác 'theo trend'

Nhạc sĩ Nguyễn Quang hào hứng khi góp mặt trên hàng ghế giám khảo Hãy nghe tôi hát 2025, cùng với danh ca Thái Châu và ca sĩ Mỹ Lệ. Sau khi theo dõi dàn thí sinh tranh tài trong đêm bán kết 1, ông bày tỏ: “Ở mùa thi này, tôi thấy các bạn thi rất nhiệt huyết, có giọng hát và trình diễn chuyên nghiệp. Dù còn rất trẻ, nhưng bốn bạn đã trình diễn, hát và phối hợp các tiết mục song ca rất ăn ý. Nhìn chung, mặt bằng ca sĩ mùa này rất tốt”.

Nhạc sĩ Nguyễn Quang ngồi ghế nóng Hãy nghe tôi hát Ảnh: BTC

Khi được hỏi về hiện tượng sáng tác nhạc theo xu hướng, nhạc sĩ Nguyễn Quang hoan nghênh điều này ở các bạn trẻ. Tuy nhiên, ông không khuyến khích việc “đu trend” một cách vội vã, cố gắng làm cho bài hát giống với những bản hit đang thịnh hành mà không có sự sáng tạo thực sự.

Bên cạnh đó, nam nhạc sĩ cũng chỉ ra sáng tác âm nhạc thường xuất phát từ hai nguồn cảm hứng chính. Thứ nhất, đó là khi một giai điệu, câu từ hoặc sự kiện bất ngờ ùa đến, khơi gợi cảm xúc mạnh mẽ và thôi thúc người nghệ sĩ viết nên tác phẩm. Nguồn cảm hứng thứ hai đến từ việc nghe nhạc nhiều, nên các giai điệu từ tác phẩm khác vô thức đi vào tâm trí người sáng tác, dễ dẫn đến việc trùng lặp. Nhạc sĩ Nguyễn Quang khuyên rằng nếu cảm thấy giai điệu đang sáng tác có nét tương đồng với một tác phẩm nào đó, tác giả nên chủ động điều chỉnh để tránh việc “mượn nhạc” không mong muốn.