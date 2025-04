Showbiz 18.4: MC Thanh Bạch sau tai nạn; Tăng Thanh Hà thay đổi khi làm mẹ

MC Thanh Bạch ra sao sau vụ tai nạn?

Cách đây không lâu, thông tin nghệ sĩ Thanh Bạch bị tai nạn, phải nhập viện điều trị nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Mới đây, khi chia sẻ về tình hình sức khỏe của mình, nam MC cho biết nhờ sự chăm sóc của bác sĩ, chấn thương của ông cải thiện rõ rệt. Giai đoạn này, Thanh Bạch dành thời gian vẽ tranh, sáng tác và xem đây là dịp để trải nghiệm nghệ thuật.

MC Thanh Bạch lạc quan khi đối diện với biến cố sức khỏe Ảnh: TL

Kể về vụ té ngã gây chấn thương, Thanh Bạch nhớ lại đó là lúc ông đang đi công tác, gặp sự cố rơi vào hố sâu khi trời tối. “Tôi không biết mình rơi vô cái gì, rơi ở đâu và cũng không thấy gì hết. Tôi cảm nhận hông của mình chạm vào cái gì đó rất đau. Mở mắt ra thì mới thấy đó là cái hố cao hơn 3 mét”, nam MC nhớ lại.

MC Thanh Bạch nói, đây là lần đầu tiên trong đời, ông bị một chấn thương nặng đến như vậy. Song nam nghệ sĩ giữ tinh thần lạc quan khi đối diện: “Sau tuổi 60, tôi hiểu rằng tất cả mọi việc xảy ra đều có lý do của nó. Ít lúc nào tôi than phiền rằng tại sao ông trời bắt mình như vậy. Tôi phải biết chấp nhận và hòa nhập với hoàn cảnh, để sự an yên trong từng phút giây đó mới là điều quan trọng”.

Tăng Thanh Hà thay đổi sau khi làm mẹ

Tăng Thanh Hà gây chú ý khi chia sẻ lại khoảnh khắc sinh con đầu lòng cách đây 10 năm, đồng thời tiết lộ những thay đổi sau khi làm mẹ. Theo diễn viên Mỹ nhân kế, hành trình mang thai giúp cô có thêm nhiều trải nghiệm đáng nhớ. “Đó là lần đầu mình cảm nhận một sự sống đang chuyển động bên trong cơ thể mình. Cũng là lần đầu mình cảm thấy gắn bó sâu sắc với người mình chưa bao giờ gặp mặt”, sao nữ 8X tâm sự.

Tăng Thanh Hà có cuộc sống kín tiếng sau khi kết hôn Ảnh: FBNV

Khi làm mẹ, Tăng Thanh Hà trải qua những đêm dài không ngủ. Cô chọn thích nghi với cuộc sống mới và dần làm quen với nó. Bù lại, hành trình này cũng mang đến cho “cô Trúc bán sách” những cảm xúc khó tả.

Người đẹp 8X tâm sự: “Đó là lần đầu tiên mình cảm nhận một tình yêu lớn đến mức khiến trái tim muốn vỡ oà, một cảm giác như đang bước đi trên mây. Lần đầu mình cảm nhận nỗi sợ và niềm vui vô tận cùng một lúc. Nụ cười đầu tiên, bước đi đầu tiên, tiếng mẹ đầu tiên… tất cả những khoảnh khắc này sẽ ở mãi trong tim mình”.

Hiện tại, Tăng Thanh Hà có cuộc sống bình yên bên chồng doanh nhân và 3 con. Thay vì hoạt động nghệ thuật sôi nổi như trước, nữ diễn viên 8X dành thời gian chăm lo tổ ấm, đồng thời phát triển kinh doanh. Dù không tham gia showbiz song tên tuổi Tăng Thanh Hà vẫn được nhiều người chú ý. Không ít khán giả mong sao phim Hương phù sa trở lại với một dự án nghệ thuật sau quãng thời gian im ắng.

Thanh Thủy sau 5 tháng đăng quang Hoa hậu Quốc tế

Sau khi mang về thành tích cao tại Hoa hậu Quốc tế 2024, Huỳnh Thị Thanh Thủy hoạt động năng nổ không chỉ trong lĩnh vực nghệ thuật mà còn trong các dự án cộng đồng. Người đẹp 10X trở thành đại sứ du lịch Đà Nẵng, đồng thời tích cực tham gia vào các sự kiện nhằm góp phần thúc đẩy tình hữu nghị, hợp tác, giao lưu văn hóa với các quốc gia.

Hoa hậu Thanh Thủy liên tục gặt hái giải thưởng vì những nỗ lực sau 5 tháng đăng quang Ảnh: NVCC

Mới đây, Thanh Thủy được vinh danh Cá nhân truyền cảm hứng sáng tạo cùng Metro tại cuộc thi Chạm đến tương lai cùng Metro. Ngoài ra, tại lễ trao giải Men&life Awards 2024, đương kim Hoa hậu Quốc tế được vinh danh ở hạng mục Pretty Lady Of The Year. Giải thưởng này không chỉ tôn vinh vẻ đẹp ngoại hình mà còn là sự công nhận cho hành trình nỗ lực không ngừng của người đẹp 10X.

Cách đó không lâu, Hoa hậu Thanh Thủy cũng đã vinh dự nhận giải thưởng Gương mặt đẹp nhất năm tại một lễ trao giải. Người đẹp bày tỏ niềm hạnh phúc khi được vinh danh, đồng thời cho hay: “Giải thưởng này không chỉ là niềm vui lớn mà còn là dấu ấn đặc biệt trên hành trình mà Thủy may mắn được đồng hành cùng sự yêu thương, ủng hộ của tất cả quý khán giả”.