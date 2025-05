Showbiz 22.5: Hôn nhân của Bùi Tiến Dũng và người mẫu Tây; Tùng Dương gây chú ý

Bùi Tiến Dũng tiết lộ cuộc sống hôn nhân với người mẫu Tây

Thông qua trang cá nhân, cầu thủ Bùi Tiến Dũng chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào bên người mẫu Dianka, nhân kỷ niệm 3 năm ngày cưới. Kèm theo đó, anh cũng có những lời nhắn nhủ đầy tình cảm với người bạn đời và tiết lộ về cuộc sống hôn nhân.

Cặp đôi tổ chức đám cưới vào tháng 5.2022 và đón con trai đầu lòng vào tháng 11.2022. Cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm và dành cho nhau những lời "có cánh" trên mạng xã hội.

Khoảnh khắc ngọt ngào của Bùi Tiến Dũng và vợ ẢNH: FBNV

Chia sẻ về quãng thời gian 3 năm gắn bó, Bùi Tiến Dũng viết: “Thêm một năm chúng ta đã đồng hành cùng nhau trong mọi điều, trong cuộc sống. Mỗi ngày anh đều thức dậy và cảm thấy thật biết ơn khi có em trong đời, cùng anh chia sẻ mọi buồn vui”. Với nam cầu thủ, Dianka là một người vợ có sự thấu hiểu, luôn ở bên cạnh hỗ trợ, động viên anh. “Tình yêu và sự ngọt ngào của em dành cho anh mỗi ngày đã cho anh cảm nhận được mình thật sự may mắn vì có được em”, nam cầu thủ cho hay.

Trong suốt 3 năm gắn bó, Dianka sẵn sàng góp ý, đưa ra lời khuyên để người bạn đời tốt hơn mỗi ngày. Dù bận rộn với công việc nghệ thuật song cô vẫn sắp xếp thời gian nấu ăn, chăm lo cho gia đình. Cảm nhận được điều đó, Bùi Tiến Dũng bộc bạch: “Em là một người vợ tuyệt vời mà anh có được, anh không thể mong ước và đòi hỏi được gì hơn thế này nữa. Cuộc sống của anh thật hạnh phúc vì có em ở đây”.

Tùng Dương 'gây sốt' khi hát 'Một vòng Việt Nam' tại Nhật

Ca sĩ Tùng Dương có mặt tại Nhật vừa được vinh danh là Nghệ sĩ quốc tế đặc biệt tại sự kiện Music Awards Japan 2025. Đây là hạng mục được thiết lập thông qua sự hợp tác giữa CEIPA và các tổ chức trao giải âm nhạc từ 6 quốc gia gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia, Philippines và Việt Nam.

Tùng Dương chọn áo dài khi xuất hiện tại lễ trao giải ở Nhật Bản ẢNH: NVCC

Trong khoảnh khắc nhận giải, Tùng Dương có những chia sẻ đáng chú ý. Anh bày tỏ niềm hạnh phúc, vinh dự khi góp mặt tại sự kiện, đồng thời khẳng định chính âm nhạc là yếu tố kết nối mọi người. Nam ca sĩ Tái sinh gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức vì đã ghi nhận những nỗ lực của mình trong hành trình làm nghề. “Phải nói rằng tôi rất tự hào trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên nhận được giải thưởng này”, Tùng Dương bày tỏ.

Đáng chú ý, khoảnh khắc Tùng Dương cất cao một đoạn ngắn của Một vòng Việt Nam được nhiều người quan tâm. Dù “hát chay” song chất giọng nội lực của nam ca sĩ khiến cư dân mạng khen ngợi.

Vì sao ca khúc 'Phép màu' gây sốt?

Phép màu (của MAYDAYs, Minh Tốc) là ca khúc dẫn đầu tuần 20, chính thức soán ngôi đầu bảng của loạt ca khúc đình đám như Bắc Bling (Hòa Minzy, NSƯT Xuân Hinh, Tuấn Cry), Seven (Jung Kook, Latto)... Thông tin này được tham khảo từ The Official Vietnam Chart. Được biết ca khúc là OST của Đàn cá gỗ - một bộ phim độc lập vừa đạt giải Cánh diều vàng 2024 của đạo diễn trẻ Nguyễn Phạm Thành Đạt.

Nhóm MAYDAYs gây chú ý với ca khúc Phép màu ẢNH: BTC

Phép màu là ca khúc indie của một ban nhạc hoàn toàn mới, bỗng vụt lên như một hiện tượng. Sau ba tháng ra mắt, ca khúc hiện có hơn 14 triệu lượt xem MV, hơn 6 triệu lượt nghe trên Spotify… Ca khúc còn nhận được ủng hộ, tham gia cover của cư dân mạng và nhiều nghệ sĩ như Thanh Duy, Bùi Công Nam, Duy Khánh, Thiên Minh, Thảo Trang, Tóc Tiên…

Nguyễn Hùng - nam chính của bộ phim - cũng chính là giọng hát của MAYDAYs, người lay động trái tim cộng đồng mạng với câu hát viral “Chẳng phải phép màu vậy sao chúng ta gặp nhau”. Bên cạnh Nguyễn Hùng đảm nhận vai trò sáng tác và hát chính, MAYDAYs còn có các thành viên khác như Lê Khoa (Keyboard), Lê Khải (Guitar), Michel Tran (Drum), Tú Nguyên (Bass). “Từ khi Phép màu ra mắt, chúng mình có nhiều động lực hơn, từ đó có thêm nhiều ý tưởng. Cuối năm nay hoặc đầu năm sau, chúng mình dự định sẽ cho ra mắt EP hoặc album”, đại diện nhóm cho hay.