Showbiz 23.4: Nhãn hàng có động thái liên quan Thùy Tiên; Hà Phương vướng 'tình tay ba'

Hà Phương vướng 'tình tay ba' với Thái San, Trương Minh Cường

Trong tập 12 của chương trình Mẹ và quê hương, Hà Phương có màn kết hợp với Thái San và Trương Minh Cường trong vở kịch Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười. Đây là tác phẩm tâm huyết của giọng ca Hoa cau vườn trầu khi kể lại chuyện tình yêu của đấng sinh thành trên một sân khấu lớn.

Hà Phương kết hợp cùng Thái San và Trương Minh Cường trong vở nhạc kịch Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười ẢNH: NVCC

Ở tập trước, nàng tiểu thư xinh đẹp (Hà Phương thủ vai) đem lòng yêu mến chàng thợ may nghèo (Thái San thủ vai). Vốn là bạn thân trong nghề lẫn cuộc sống, cặp đôi cho thấy sự kết hợp ăn ý ở tác phẩm này. Tiếp tục với câu chuyện, sự xuất hiện của người thứ ba là Trương Minh Cường mang đến nhiều tình tiết kịch tính cho vở kịch. Được biết "vua quảng cáo" vào vai chàng trai từng thầm thương trộm nhớ Hà Phương từ trước.

Không chỉ tác động đến mối quan hệ giữa Hà Phương và Thái San, sự trở lại của Trương Minh Cường còn gợi lại ký ức ngọt ngào giữa anh và người xưa. Chính điều này khiến Thái San không giấu nổi cơn ghen tuông. Tuy nhiên, những lời yêu thương chân thành của người yêu trở thành sợi dây níu giữ Thái San, giúp anh vượt qua sự bất an trong lòng.

Thế nhưng, biến cố chiến tranh một lần nữa đẩy đôi tình nhân vào cảnh chia lìa. Hà Phương, trong nỗi cô đơn, sống từng ngày trong nước mắt, mong một phép màu đưa cô trở về bên người mình thương. Liệu tình yêu có đủ sức mạnh vượt qua thử thách lần này? Câu trả lời sẽ dần hé lộ trong những tập tiếp theo của Mẹ và quê hương.

Nhãn hàng có động thái liên quan đến Thùy Tiên

Thời điểm Hoa hậu Thùy Tiên vướng ồn ào quảng cáo, thương hiệu thời trang Dior từng hợp tác với Miss Grand International 2021 có động thái ẩn hình ảnh của người đẹp trên fanpage. Theo ghi nhận của chúng tôi, mới đây, hình ảnh của người đẹp 9X bất ngờ hiển thị trở lại trên trang chủ của nhãn hàng. Động thái này lập tức được nhiều người quan tâm, bàn luận.

Ồn ào quảng cáo khiến Thùy Tiên im ắng thời gian qua ẢNH: FBNV

Nguyễn Thúc Thùy Tiên bất ngờ được Dior lựa chọn là "Friend of the House" đầu tiên tại Việt Nam. Từ cột mốc đó, người đẹp có dịp xuất hiện tại show diễn Thu Đông ở Pháp, đọ dáng bên dàn sao quốc tế. Khi hoa hậu 9X vướng phải ồn ào, Dior và một số nhãn hàng từng hợp tác có động thái ẩn hình ảnh của cô khỏi các nền tảng truyền thông. Nhiều khán giả cũng tò mò về số phận phim Chốt đơn do Thùy Tiên đóng chính.

Thời gian qua, Hoa hậu Thùy Tiên im ắng, không xuất hiện tại các sự kiện giải trí sau khi vướng ồn ào quảng cáo kẹo rau củ. Cô cũng khóa fanpage, tài khoản TikTok vào thời điểm bị cư dân mạng phản ứng. Như Thanh Niên thông tin, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã xử phạt Thùy Tiên 25 triệu đồng vì vi phạm liên quan đến quảng cáo sản phẩm kẹo rau củ này.

Quốc Anh nói về tin đồn tình cảm

Thời gian qua, thông tin về chuyện tình cảm của diễn viên Quốc Anh được mọi người quan tâm. Sau chia tay, nam diễn viên khiến nhiều người đặt nghi vấn đang hẹn hò Tiểu Vy. Gần đây nhất, chàng trai 9X bị đồn đang trong mối quan hệ tình cảm với Đoàn Minh Anh, khi cả hai cùng tham gia Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu.

Quốc Anh tại sự kiện ra mắt phim Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu ẢNH: ĐPCC

Tại sự kiện ra mắt phim, Quốc Anh lên tiếng phủ nhận tin đồn. Anh cũng khẳng định sự chuyên nghiệp của mình khi đóng phim: “Tôi và Minh Anh cũng như các bạn diễn khác luôn giữ tinh thần tôn trọng và tập trung vào công việc. Ngoài đời, chúng tôi là những người bạn bình thường, gắn bó như anh em”.

Trước thông tin về chuyện đời tư, diễn viên Đoàn Minh Anh cũng lên tiếng phủ nhận. Cô nói trên phim trường, cả hai hoàn toàn nhập vai để mang đến phần thể hiện tốt nhất cho nhân vật. Người đẹp 17 tuổi nhấn mạnh thêm: “Khi bước ra ngoài, chúng tôi là những người bạn thân thiết, luôn hỗ trợ lẫn nhau. Mọi thứ đều rất tự nhiên và không có bất kỳ vấn đề gì”.

Cũng với chủ đề này, Đinh Ngọc Diệp kể dù trong phim có những phân cảnh tình cảm giữa Hai Mẫn và Thám tử Kiên, song ê kíp vẫn giữ quan điểm không ghép đôi để thu hút. Cô nói: “Những lùm xùm có thể xảy ra, nhưng anh Victor chưa từng nghĩ đến việc dùng marketing để thao túng cảm xúc khán giả. Nếu có bất kỳ điều gì ngoài lề, đó chắc chắn không phải chủ ý của chúng tôi. Như chuyện của Quốc Anh, Minh Anh mới chỉ 17 tuổi, vẫn còn đang đi học. Chúng tôi chỉ đơn giản là những người anh em, gắn bó như một gia đình. Chúng tôi không cần phải ghép đôi hay tạo chiêu trò để quảng bá phim”.