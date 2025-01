Showbiz 24.1: Vân Trang sau khi sinh con thứ 4, ‘tiểu tam’ Karen Nguyễn khác lạ

Vân Trang tiết lộ cuộc sống sau khi sinh con thứ 4

Ngoài sự nghiệp nghệ thuật, Vân Trang còn có tổ ấm viên mãn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Trong năm qua, nữ diễn viên gần như im ắng trong nghệ thuật để tập trung cho gia đình. Hồi tháng 10.2024, sao phim Cô dâu đại chiến sinh con thứ 4, nhận được sự chúc mừng của mọi người.

Tập trung cho vai trò làm mẹ, Vân Trang thỉnh thoảng tham dự một số sự kiện, hội ngộ đồng nghiệp Ảnh: FBNV

Theo chia sẻ của Vân Trang, sau 3 tháng sinh con, hiện cô đang tập trung cho vai trò làm mẹ. Diễn viên quê Tiền Giang nói thêm: "Tôi bận rộn hơn nhiều và phải nói rất mệt. Ngoài chăm sóc bé nhỏ, tôi còn phải lo cho mấy bé lớn. Nhiều khi tôi thấy thương, tội nghiệp con vì không có nhiều thời gian cho các bé. Bây giờ nhiều khi bé muốn tôi chơi cùng, tôi lại bận trông em nên không chơi chung được".

Vân Trang thấy may mắn vì có một gia đình lớn luôn hỗ trợ cô trong hành trình làm mẹ. Nhờ vậy, nữ diễn viên đỡ cực hơn. "Chồng lo hết chuyện học hành của các con, giúp tôi đỡ được phần nào. Các con là nguồn động lực của tôi ở hiện tại", sao phim Lối sống sai lầm bày tỏ.

Karen Nguyễn phủ nhận ‘theo chồng bỏ cuộc chơi’

Karen Nguyễn vừa tung loạt ảnh đầy cá tính và ấn tượng với tạo hình tóc ngắn. Đây là lời khẳng định về việc nữ diễn viên sẵn sàng “phá bỏ” những giới hạn để đón nhận một phiên bản hoàn toàn mới của chính mình.

Karen Nguyễn khác lạ với kiểu tóc ngắn Ảnh: NVCC

Nhìn lại năm 2024, Karen Nguyễn cho biết bản thân học hỏi, đúc kết thêm nhiều kinh nghiệm khi thử sức, chuyển hướng với phim truyền hình. Nữ diễn viên 9X ghi dấu ấn với các bộ phim nổi bật như Tình yêu đến từ gió biển, Trái tim bất hạnh... Bên cạnh phim ảnh, Karen Nguyễn cũng cân bằng được việc gia đình, chăm sóc con gái Sophie.

“Tôi cũng nhận được khá nhiều câu hỏi “Liệu Karen Nguyễn còn tiếp tục đóng phim nữa không” hay “Karen Nguyễn lấy chồng bỏ cuộc chơi”. Tuy nhiên, diễn xuất đối với tôi đó là đam mê. Tôi thấy mình như “cá gặp nước” khi được trở lại với chính con người trước khi lập gia đình - một cô gái độc lập, có hoài bão, đam mê và ước mơ chinh phục được nhiều vai diễn mới lạ, thú vị”, Karen Nguyễn trải lòng.

Nhan sắc Ý Nhi trước thềm thi Miss World

Trước thềm Tết Nguyên đán, Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi cùng ê kíp thực hiện bộ ảnh với trang phục truyền thống và áo yếm. Đây như một món quà nhỏ mà cô dành tặng khán giả nhân dịp đón năm mới Ất Tỵ.

Diện trên người chiếc áo dài cách tân của nhà thiết kế Hà Thanh Việt, Hoa hậu Ý Nhi khoe vẻ dịu dàng, đằm thắm. Màu đỏ rực rỡ làm nổi bật làn da trắng, những đường xẻ tà tinh tế tôn lên vóc dáng thanh mảnh của người đẹp. Cô không chỉ thể hiện nét đẹp truyền thống mà còn toát lên khí chất hiện đại, tự tin. “Đây cũng chính là hình ảnh mà tôi mong muốn mang đến đấu trường nhan sắc Miss World để giới thiệu với bạn bè thế giới”, Ý Nhi chia sẻ.

Ý Nhi khoe nhan sắc rạng rỡ trong bộ ảnh mới Ảnh: NVCC

Nhìn lại một năm vừa qua, Hoa hậu Ý Nhi tâm sự: “Tôi đã có một năm 2024 thật ý nghĩa khi được cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng. Mỗi chuyến đi, mỗi hoạt động đều mang đến cho tôi những trải nghiệm đáng nhớ, những bài học sâu sắc. Cảm giác được chia sẻ yêu thương, được góp một phần nhỏ bé vào cuộc sống của những người khó khăn khiến tôi rất hạnh phúc”.

Elliot James Reay bày tỏ tình yêu với Việt Nam

Nam ca sĩ Elliot James Reay - chủ nhân của bản hit I Think They Call This Love gây bão trên TikTok những ngày qua đã chính thức có mặt tại Việt Nam. Showcase đầu tiên của ca sĩ người Anh diễn ra vào ngày 19.1 tại TP.HCM.

MC khách mời Phương Nam (Sài Gòn Tếu) giao lưu cùng Elliot James Reay Ảnh: BTC

Ngay khi thông báo về sự kiện, ban tổ chức đã nhận về hơn 3.000 người lượt đăng ký trong 24 giờ đầu tiên. Với lượng fan đông đảo tại Việt Nam, Elliot James Reay đã quyết định đánh úp thêm showcase thứ 2 tại Nhà văn hóa Thanh Niên như một món quà tặng khán giả.

Elliot còn bày tỏ tình yêu đặc biệt của mình dành cho Việt Nam khi đây là quốc gia anh chàng muốn đến nhất trong hành trình biểu diễn từ cuối năm 2024. “Hoàng tử nước Anh” cho biết mình rất háo hức khi trở lại Việt Nam với vai trò của một nghệ sĩ biểu diễn sau chuyến phượt từ Nam ra Bắc 2 năm trước. Khi được hỏi nếu được trở lại Việt Nam, Elliot muốn đến đâu, nam ca sĩ bày tỏ mình rất mong được đến Hà Nội trong thời gian sắp tới.