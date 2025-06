Showbiz 4.6: Tiểu Vy diện bikini khoe dáng; Gung0Cay ra sao sau 'Rap Việt'?

Tiểu Vy diện bikini khoe dáng nóng bỏng

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Tiểu Vy gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh gợi cảm trước biển. Người đẹp sinh năm 2000 diện bikini tông hồng nổi bật, khoe vóc dáng nóng bỏng. So với thời điểm mới đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018, nhan sắc của diễn viên Bộ tứ báo thủ được nhận xét mặn mà, trưởng thành hơn.

Body gợi cảm của Hoa hậu Tiểu Vy Ảnh: FBNV

Tiểu Vy nói dù có niềm đam mê ăn uống và bận rộn với các dự án song cô luôn cân nhắc để giữ gìn vóc dáng. Bên cạnh đó, nàng hậu cũng tích cực tập luyện để cải thiện ngoại hình, tự tin theo đuổi hình ảnh gợi cảm ở tuổi 25. Trên trang cá nhân, Hoa hậu Việt Nam 2018 thỉnh thoảng đăng tải hình ảnh diện bikini nóng bỏng. Còn khi xuất hiện tại các sự kiện, cô ưu tiên những thiết kế bó sát, cắt xẻ táo bạo.

Sau 7 năm đăng quang, Tiểu Vy vẫn giữ sức hút của mình khi không chỉ xuất hiện trên các sàn diễn thời trang mà còn thử sức ở lĩnh vực phim ảnh. Cô cũng khẳng định sẽ theo đuổi con đường này lâu dài nên lên kế hoạch trau dồi các kỹ năng. “Tôi không muốn bị gò bó trong một vai nào cả mà muốn mình được thể hiện đa dạng vai, được sống trong nhiều nhân vật thì sẽ có nhiều trải nghiệm hơn”, Tiểu Vy chia sẻ.

Album đầu tay của rapper Gung0Cay

Ngu ngơ là album đầu tay của Gung0Cay, đánh dấu một màu sắc âm nhạc mới mẻ của anh. Gung0Cay, hay còn gọi Gừng, tên thật là Lê Trọng Hoàng Long, thí sinh trẻ nhất Rap Việt mùa đầu tiên. Trước khi tung album mới, nam rapper từng có sản phẩm Siêu cay khi trở lại sân chơi Rap Việt mùa 3. Năm 2024, giọng ca gốc Hà Nội cũng cho ra mắt All the way up, phối hợp cùng rapper Low G phát hành Podcast - sản phẩm triệu view cá nhân đầu tiên của Gừng.

Gung0Cay mong muốn mang đến hình ảnh trưởng thành hơn sau Rap Việt Ảnh: NVCC

Chia sẻ về album mới, Gung0Cay cho biết từ trước đến nay mọi người biết đến mình với hình ảnh trong sáng dễ thương, trẻ trung năng động. Nhưng qua những năm tháng thăng trầm, anh đã trưởng thành hơn, muốn xuất hiện trước công chúng với hình ảnh một người nghệ sĩ chỉn chu, nghiêm túc, mang tới nhiều màu sắc hơn, đi đúng với xu hướng thời đại mà vẫn giữ được cá tính của mình.

Gung0Cay bày tỏ được sống với đam mê âm nhạc là một trong những điều khiến anh cảm thấy cuộc sống hạnh phúc có ý nghĩa nhất. Mỗi lần rap hoặc viết nhạc, rapper bày tỏ như được thổ lộ nỗi lòng và kể một câu chuyện chia sẻ những điều mình muốn nói với mọi người về chính bản thân mình.

Tóc Tiên, Minh Hằng đu dây mạo hiểm trong fan meeting

Tối 4.6, Tóc Tiên chính thức tổ chức buổi gặp gỡ khán giả tại rạp xiếc Công viên Gia Định (TP.HCM). Đây không chỉ là sân khấu hội ngộ đặc biệt dành cho người hâm mộ, mà còn là cột mốc đáng nhớ cho hành trình hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật của nữ nghệ sĩ.

Tóc Tiên gây ấn tượng bởi những màn trình diễn mạo hiểm tại buổi giao lưu cùng khán giả Ảnh: NVCC

Chỉ sau 3 phút mở bán, toàn bộ vé của chương trình đều đã được mua hết. Dù điều kiện thời tiết không thuận lợi, sự kiện vẫn thu hút dàn nghệ sĩ đình đám như ca sĩ Minh Hằng, Mai Tiến Dũng, Duy Khánh, Vũ Ngọc Anh, Cara, Đồng Ánh Quỳnh, MisThy, Hoàng Yến Chibi, nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền... tham dự. Cộng đồng người hâm mộ của nữ ca sĩ cũng chuẩn bị nhiều dự án tiếp sức cho thần tượng, tạo nên bầu không khí sôi động.

Tại sự kiện, Tóc Tiên tái hiện những màn trình diễn từng “gây sốt” ở Chị đẹp đạp gió, khiến khán giả thích thú. Trong đó đáng chú ý là tiết mục Chân ái kết hợp cùng Đồng Ánh Quỳnh và Vũ Ngọc Anh. Hay phần biểu diễn Trèo cao ngã đau của nữ ca sĩ với Minh Hằng gây ấn tượng với khoảnh khắc đu người trên không đầy mạo hiểm, nhận được sự cổ vũ của người xem.

Dưới sự dẫn dắt duyên dáng của Duy Khánh, sự kiện tiếp tục gây bất ngờ với phần giao lưu “độc lạ”: Tóc Tiên nấu bánh canh chiêu đãi khán giả ngay tại sân khấu. Ý tưởng này được hình thành vì cụm từ “tô bánh canh” đã gắn liền với Tóc Tiên trên các nền tảng mạng xã hội trong suốt thời gian gần đây.