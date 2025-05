Showbiz 6.5: Bí mật trong ‘Nhật ký của mẹ’; Vì sao Vũ Thảo My thi 'Em xinh'?

Nguyễn Văn Chung tiết lộ về 'Nhật ký của mẹ'

Nhật ký của mẹ được xem là một trong những ca khúc đình đám trong sự nghiệp của Nguyễn Văn Chung. Song mới đây, khi nhắc về bài hát này, anh tiết lộ khán giả từng tranh cãi liên quan đến câu hát: "Sẽ có một người yêu con hơn mẹ yêu". Cụ thể, một số người nghe cho rằng Nguyễn Văn Chung viết sai nội dung và khẳng định "sẽ không ai yêu con bằng chính người mẹ của mình".

Nguyễn Văn Chung giải thích về câu hát trong Nhật ký của mẹ Ảnh: FBNV

Chia sẻ về điều này, Nguyễn Văn Chung thừa nhận câu hát là những mong muốn của người mẹ chứ không phải lời khẳng định. "Ai từng làm mẹ cũng sẽ biết rằng mình không thể ở bên con suốt quãng đời. Giống như tôi từng làm cha, tôi biết rằng đến lúc con lớn, mình phải ra đi. Khi đó, mình mong trên đời này sẽ có người yêu con, thương con nhiều hơn mình", nam nhạc sĩ bộc bạch.

Theo Nguyễn Văn Chung, câu hát này được anh viết dựa trên góc nhìn của người làm cha, làm mẹ. Nam nhạc sĩ bày tỏ thêm: "Ai ở trên cương vị này rồi mới biết đó chính là ước mơ của mình. Ai cũng được, chỉ cần họ yêu và thương con của mình, lo cho con nhiều như mình là được. Mình đâu cần phải so đo. Con càng có nhiều người thương thì mình càng yên tâm", anh tâm tình.

Vũ Thảo My từ chối show quốc tế để thi 'Em xinh say hi'

Sau chiến thắng tại Our Song Vietnam 2024, Vũ Thảo My gây bất ngờ khi tiếp tục tranh tài cùng 29 nghệ sĩ trẻ tại Em xinh say hi. Đáng chú ý, để góp mặt trong show âm nhạc này, giọng ca 9X đã từng từ chối lời mời từ một chương trình quốc tế.

Vũ Thảo My gây chú ý khi tham gia Em xinh say hi Ảnh: NVCC

Theo chia sẻ từ quản lý, Vũ Thảo My và một nghệ sĩ Việt khác đã nhận được lời mời từ nhà sản xuất chương trình Sing!Asia - một sân chơi âm nhạc quốc tế quy tụ những tài năng đến từ khắp châu Á. Khi tham gia, cô sẽ có cơ hội biểu diễn tại nhiều nơi như Nhật Bản, Singapore, Malaysia và Hồng Kông. Tuy đã có những buổi trao đổi trực tiếp với ê kíp song sau khi cân nhắc Vũ Thảo My quyết định không tham gia. Thay vào đó, cô chọn ở lại Việt Nam ghi hình cho Em xinh say hi.

Sau khi chiến thắng tại Giọng hát Việt 2013, Vũ Thảo My tiếp tục thể hiện bản thân trong The Heroes 2023, Our Song Vietnam 2024… Nữ ca sĩ chưa bao giờ là nghệ sĩ thích ồn ào hay đi theo lối mòn. Cô không chỉ hát, mà còn kể lại hành trình của chính mình qua từng lựa chọn cho sự nghiệp.

Việc từ chối show quốc tế là một lựa chọn thể hiện định hướng rõ ràng của nữ ca sĩ: Không phải cơ hội nào lớn cũng cần nắm lấy, bởi đôi khi, điều ý nghĩa hơn chính là được góp phần vào dòng chảy âm nhạc quê nhà, nơi khán giả luôn là lý do để một nghệ sĩ cất giọng.

Phim hoạt hình về Trạng Quỳnh gây chú ý

Sau thời gian được thai nghén, phim hoạt hình Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết kim ngưu chính thức hé lộ teaser đầu tiên, đồng thời ấn định lịch khởi chiếu là từ 30.5. Đây là dự án được phát triển từ series Trạng Quỳnh thời nhí nhố ăn khách trên nền tảng YouTube.

Trong phim, biến cố xảy ra khi cha Quỳnh bị vu oan đánh cắp ngọc quý để chống lại triều đình. Trên đường cùng bạn bè bỏ trốn khỏi sự truy sát và tìm cách minh oan cho gia đình, chú bé vô tình phát hiện âm mưu của một thế lực đen tối liên quan đến Cửu Vĩ Hồ trong truyền thuyết.

Dự án về Trạng Quỳnh ngay khi công bố đã khiến nhiều người tò mò Ảnh: ĐPCC

Chia sẻ về dự án, đạo diễn Trịnh Lâm Tùng cho biết: “Trạng Quỳnh là một nhân vật rất điển hình trong kho tàng văn hóa dân gian Việt Nam cùng những giai thoại quen thuộc, gần gũi gắn liền với nhiều thế hệ tuổi thơ Việt. Tuy nhiên với sự làm mới này, tôi tin rằng bộ phim không chỉ là sự kết nối của trẻ em hôm nay với di sản văn hóa xưa mà còn là cơ hội cho những nhà làm phim được kể lại những câu chuyện ấy với hơi thở thời đại, bằng ngôn ngữ điện ảnh, công nghệ sản xuất phim mới mẻ và hơn tất cả là sự tri ân khán giả và niềm tự hào dân tộc”.

Thông qua dự án, đạo diễn Trịnh Lâm Tùng gửi gắm thông điệp niềm tin tạo nên sức mạnh. Anh giải thích: “Khi con người lãng quên nguồn cội, những giá trị thiêng liêng dễ bị mai một. Nhưng chỉ cần giữ được lòng tin, lòng biết ơn, cái thiện sẽ luôn chiến thắng".