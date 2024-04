Showbiz Việt ngập màn tranh tài của các 'anh trai'

"Anh tài" đấu với "Anh trai"

Thành công với việc sản xuất và phát sóng show thực tế giải trí Chị đẹp đạp gió rẽ sóng bản Việt, đơn vị nắm giữ bản quyền tại VN là YeaH1 đã quyết định mang luôn Call me by fire (tựa Việt: Anh trai vượt ngàn chông gai) để Việt hóa và phát sóng trên VTV3 vào tháng 6 tới.

Các nghệ sĩ tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai BTC

Anh trai vượt ngàn chông gai là chương trình tập hợp 30 nghệ sĩ nam ở độ tuổi khoảng 30 trở lên, đã và đang thành công ở nhiều lĩnh vực, cùng tranh tài. Hiện danh sách 30 "anh tài" (tên chương trình là "anh trai", nhưng cách họ gọi các nghệ sĩ tham gia là "anh tài") mới chỉ công bố một số cái tên, gồm: ca sĩ Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Trọng Hiếu, Tăng Phúc, Thanh Duy, nghệ sĩ hài Tự Long, BB Trần, MC Thành Trung, diễn viên Trương Thế Vinh, Jun Phạm, rapper Rhymastic, nhạc sĩ Phạm Khánh Hưng, nhiếp ảnh gia Thiên Minh… Tất cả sẽ thi đua tài năng, gắn kết và vượt qua giới hạn của bản thân bằng nhiều thử thách như tạo nhóm nhạc, tập luyện và biểu diễn các tiết mục đặc sắc nhất để lan tỏa tinh thần gắn kết, nỗ lực vượt qua thách thức.

30 nghệ sĩ nam dự thi Anh trai say hi BTC

Cạnh tranh cùng lúc khi phát sóng truyền hình trong tháng 6 là một chương trình khác có tên Anh trai say hi, cũng quy tụ 30 nghệ sĩ nam (độ tuổi trẻ hơn show "anh tài"), do DatVietVAC sản xuất, sẽ phát trên VieON và HTV2 - Vie Channel. Trong đó, có những nghệ sĩ được yêu thích hiện nay như: rapper Hieuthuhai, ca sĩ Isaac, Đức Phúc, Erik, Gin Tuấn Kiệt, Ali Hoàng Dương, Hải Đăng Doo, Pháp Kiều, Quang Hùng MasterD, Anh Tú (Voi Bản Đôn), diễn viên Anh Tú Atus, Quang Trung, Song Luân... Những cái tên này được dự đoán sẽ tạo bất ngờ và hút khán giả trẻ trong chương trình Anh trai say hi. Khi tham gia chương trình, các "anh trai" sẽ phải trải qua quá trình luyện tập khắt khe, sinh hoạt chung để cuối cùng tạo ra một team hoàn hảo và chuyên nghiệp, nhằm nâng cấp bản thân, tập trung vào âm nhạc, mang đến những bản hit phù hợp với xu hướng giải trí của giới trẻ. Nhà sản xuất cho biết: "Các "Anh trai" sẽ đưa khán giả khai phá một hành trình hoàn toàn mới, đồng thời lan tỏa âm nhạc chất lượng và hình ảnh nghệ sĩ trẻ của VN đến với thế giới".

Ngay cả việc chọn lựa MC và nhà sản xuất âm nhạc của hai chương trình cũng có phần "đấu" với nhau để hút khán giả, khi ở show "Anh trai" là MC Trấn Thành, rapper - nhạc sĩ - nhà sản xuất JustaTee đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc; còn ở show "Anh tài" là MC Anh Tuấn - Khánh Vy, nhà sản xuất âm nhạc SlimV.

Nói về sự so sánh, cạnh tranh giữa hai show có cùng 30 nghệ sĩ nam này, bà Ngô Thị Vân Hạnh, CEO Tập đoàn YeaH1, cho biết: "Chúng tôi không ngại bị so sánh khi có một chương trình tương tự Anh trai vượt ngàn chông gai. Điều cốt lõi ở format chương trình khiến chúng tôi tự tin vì nó có giá trị rõ ràng ở tinh thần và thông điệp cho khán giả lẫn người chơi vốn là những người đàn ông trên 30 tuổi, vì họ đều đã có giá trị riêng tạo nên trong sự nghiệp. Hơn hết, sự so sánh hay cạnh tranh dù có hay không thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng làm ra một chương trình xuất sắc nhất. Cạnh tranh cũng rất tốt, nhưng chúng tôi chỉ mong các nhà sản xuất hãy tạo ra những chương trình thật hay, để cống hiến cho khán giả những thông điệp thật tích cực".

Mùa thi "nam vương"

Bên khu vực thi nhan sắc, hiện các cuộc thi hoa hậu dành cho nữ có vẻ hạ nhiệt, nhưng lại "nóng" ở "nhan sắc nam" khi có tới 3 cuộc thi tìm "nam vương" được dồn dập tổ chức, ráo riết tìm kiếm thí sinh từ đầu năm tới nay và đang sôi động những vòng thi tiếp theo.

Poster cuộc thi Mr World Vietnam 2024 S.V

Mr World Vietnam 2024 (Nam vương Thế giới VN) là cuộc thi phiên bản nam của Miss World, cũng do tổ chức của Anh sáng lập, và Công ty Sen Vàng, đơn vị nắm bản quyền Miss World tại VN, đã mua bản quyền để đăng cai tổ chức cuộc thi Mr World thế giới tại VN vào tháng 9 tới. Vì thế, để chọn ra đại diện VN thi thố tại sân chơi này, Sen Vàng đã tổ chức thi Mr World Vietnam với vòng sơ khảo vào ngày 3.5 ở Luxury Palace tại TP.HCM (sau hơn 3 tháng nhận hồ sơ online), chung kết dự kiến diễn ra vào tháng 6. Mr World Vietnam 2024 được xây dựng thành phiên bản truyền hình thực tế, giúp thí sinh thể hiện cá tính, bản lĩnh qua các thử thách ban tổ chức đặt ra. Theo đó, mỗi tập sẽ tương ứng với một thử thách về thể lực, kỹ năng trình diễn, tài năng… và thí sinh phải trải qua thử thách nhóm lẫn cá nhân. Hiện giám khảo cuộc thi đã được công bố gồm: bà Kim Dung - CEO Sen Vàng, hoa hậu Lương Thùy Linh, hoa hậu Đỗ Thị Hà, hoa hậu Lê Hoàng Phương, siêu mẫu Hồ Đức Vĩnh, diễn viên Minh Tiệp…

Giám khảo Hà Anh trên poster tuyển chọn Mister Vietnam 2024 L.M

Trong khi đó, cuộc thi Mister Vietnam 2024 (Người mẫu nam VN) mùa 2 do ông bầu Phúc Nguyễn của Công ty Leading Media tổ chức, siêu mẫu Hà Anh làm host (dẫn dắt chương trình) cũng vừa hoàn thành khâu tuyển sinh trên cả nước. Tiêu chí tuyển chọn là ứng viên có hình mẫu tiêu biểu, năng động, truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ, sẵn sàng tham gia các cuộc thi, sàn diễn quốc tế. Format cuộc thi ngoài thi thố trong đêm chung kết còn có các tập quay để phát sóng trong chương trình thực tế, không chỉ mang tính giải trí mà còn giúp khán giả theo dõi hành trình trưởng thành của thí sinh. Giám khảo Hà Anh cho biết: "Chúng tôi có nhiệm vụ đào tạo, huấn luyện, mài giũa những viên ngọc thô trở nên có giá trị để đại diện VN tham gia các cuộc thi quốc tế do Leading Media nắm bản quyền. 9 người được chọn từ Mister Vietnam 2024 sẽ được cử đi thi Mister Supranational (Nam vương Siêu quốc gia), Mister International (Nam vương Quốc tế) và Mister Global (Nam vương Toàn cầu) trong 3 năm liên tiếp".

Một cuộc thi khác dành cho nam giới cũng hot không kém là The Next Gentleman 2024 (Quý ông hoàn mỹ) do nhà sản xuất Dược sĩ Tiến và Hoa hậu Chuyển giới Hương Giang tổ chức đến mùa thứ 2. Cuộc thi vừa trải qua vòng chấm bình chọn hồ sơ online và cả tuyển chọn trực tiếp thí sinh tại TP.HCM và Hà Nội, để chuẩn bị bước vào vòng ghi hình với 8 tập và 1 đêm chung kết trực tiếp, phát sóng trên YouTube và VTVCab. Ở mùa đầu tiên, hai á quân của chương trình được chọn tranh tài ở 2 cuộc thi quốc tế là Man of the Year 2022 và Mister Grand International 2022.