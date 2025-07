Showcase 2025: Keep Balance - Keep Going: Khi sinh viên Việt kiến tạo lối sống cân bằng

"Showcase 2025: Keep Balance - Keep Going" là sân chơi sáng tạo về cân bằng cuộc sống & sức khỏe sinh sản dành cho sinh viên Việt Nam

Trải qua hơn 20 năm đồng hành cùng phụ nữ Việt Nam, nhãn hàng Dạ Hương không chỉ dừng lại ở vai trò một sản phẩm chăm sóc sức khỏe sinh sản uy tín, mà còn là thương hiệu tiên phong trong các hoạt động nâng cao nhận thức, khơi mở đối thoại và truyền cảm hứng sống tích cực cho thế hệ trẻ.

Năm 2025, Dạ Hương đánh dấu bước chuyển mình đầy chiến lược bằng việc ra mắt "Showcase 2025: Keep Balance - Keep Going" - một sân chơi sáng tạo dành riêng cho sinh viên Việt Nam, nhằm lan tỏa thông điệp sống cân bằng và chủ động chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Nếu như những chiến dịch trước đây của Dạ Hương trong khuôn khổ Unitour chủ yếu tập trung vào hình thức giao lưu, tư vấn và truyền thông trực tiếp tại các trường đại học, thì "Showcase 2025" thể hiện bước tiến vượt bậc về chiều sâu và tính ứng dụng. Không đơn thuần là sân chơi truyền cảm hứng, cuộc thi hướng đến mục tiêu tạo điều kiện để sinh viên chủ động đề xuất các sáng kiến, giải pháp thực tế liên quan đến cân bằng sức khỏe - tinh thần và cảm xúc trong môi trường học đường.

Đặt sức khỏe sinh sản và tinh thần của sinh viên lên trung tâm của bàn đối thoại

Sự khác biệt lớn nhất của Showcase 2025 chính là việc đặt sinh viên vào vai trò trung tâm. Thay vì chỉ tiếp nhận thông tin, sinh viên được khuyến khích quan sát thực trạng, phản ánh các vấn đề thiết thực trong cộng đồng của mình, từ đó xây dựng và trình bày các giải pháp mang tính hành động. Đây không chỉ là sân chơi sáng tạo, mà còn là môi trường rèn luyện kỹ năng tư duy phản biện, năng lực tổ chức và khả năng truyền cảm hứng của thế hệ trẻ.

Ngay từ những ngày đầu phát động, "Showcase 2025" đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng sinh viên cả nước. Trên các nền tảng mạng xã hội, làn sóng chia sẻ từ các đại sứ sinh viên truyền cảm hứng đã tạo nên hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Fanpage chính thức của Dạ Hương cũng ghi nhận hàng trăm lượt tương tác mỗi ngày từ các bài viết, bình luận của sinh viên khắp cả nước, xoay quanh chủ đề "cân bằng tuổi trẻ".

Showcase 2025: Keep Balance - Keep Going nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn trẻ

Điểm nổi bật của "Showcase 2025: Keep balance - Keep going"

"Showcase 2025: Keep Balance - Keep Going" không đơn thuần là một cuộc thi, mà là một hành trình sáng tạo thực tế, nơi các bạn sinh viên:

Trình bày sáng kiến, giải pháp hướng đến lối sống cân bằng giữa học tập - công việc - sức khỏe và cảm xúc;

Ứng dụng công nghệ, AI, mạng xã hội để lan tỏa nhận thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản và sức khỏe tinh thần;

Trở thành người truyền cảm hứng sống khỏe và sống tích cực đến cộng đồng.

Với quy mô toàn quốc, "Showcase 2025: Keep Balance - Keep Going" không giới hạn bạn trong bất kỳ khuôn khổ nào để thể hiện ý tưởng, miễn là sáng kiến ấy mang tính thực tế, nhân văn và có khả năng triển khai thật sự. Cuộc thi dành cho sinh viên Việt Nam đang theo học tại các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng trên cả nước, trong độ tuổi từ 18 - 24 tuổi.

Mỗi đội thi gồm 3 thành viên, mỗi cá nhân chỉ được đăng ký tham gia 1 đội duy nhất. Các đội có thể gửi một hoặc nhiều sáng kiến, miễn là ý tưởng phải mới, chưa từng được công bố hoặc triển khai trước đây. Tổng giá trị giải thưởng chung cuộc của "Showcase 2025: Keep Balance - Keep Going" lên tới 125 triệu đồng.

"Showcase 2025: Keep Balance - Keep Going" gồm 2 vòng thi là "Khơi nguồn cảm hứng" và "Toả sáng ý tưởng"

Không chỉ mang đến một hoạt động truyền thông ý nghĩa, "Showcase 2025" còn thể hiện cam kết lâu dài của Dạ Hương trong việc đồng hành cùng sinh viên - những người đại diện cho thế hệ kiến tạo tương lai trên hành trình tìm kiếm phiên bản tốt nhất của chính mình. Thông qua chương trình, Dạ Hương kỳ vọng góp phần xây dựng cộng đồng sinh viên sống khỏe, sống chủ động và biết yêu thương bản thân đúng cách.

"Chúng tôi không cố gắng dạy sinh viên cách sống. Chúng tôi tin rằng mỗi người trẻ đều có quyền được hiểu - yêu - và bảo vệ chính mình, bắt đầu từ những điều giản dị nhất: hiểu về sức khỏe, biết lắng nghe cảm xúc, và giữ vững bản thân trước áp lực cuộc sống", đại diện nhãn hàng Dạ Hương chia sẻ.

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CUỘC THI LIÊN HỆ: Website: https://keepbalancekeepgoing.dahuong.vn/

Email: diemquynh@hoalinhpharma.com.vn

Hotline giải đáp thắc mắc về: 039 9528 156.