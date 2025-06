Sĩ tử miền Trung lên chùa cầu may trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025

Nén hương nguyện cầu trước giờ thi

Sáng 24.6, hàng ngàn sĩ tử tại Đà Nẵng và các tỉnh lân cận đã đến các ngôi chùa lớn như Linh Ứng, Bát Nhã… ở TP.Đà Nẵng để dâng hương, cầu bình an, may mắn trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, gửi gắm niềm tin sẽ "vượt vũ môn".

Khuôn viên chùa Bát Nhã (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) đông kín học sinh và phụ huynh. Trong làn khói hương, từng nhóm học sinh chắp tay cầu nguyện, nét mặt đầy trầm tư, lo lắng lẫn hy vọng.

Các sĩ tử tìm đến chùa để cầu may trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 ẢNH: H.Đ

Em Đinh Thị Huyền Trang (trú TX.Điện Bàn, Quảng Nam) chia sẻ: "Từ sáng sớm em di chuyển ra TP.Đà Nẵng để lên chùa dâng hương cầu nguyện. Sau nhiều tháng ôn luyện căng thẳng, em tin rằng ngoài học lực thì một tâm lý vững vàng, được tiếp sức tinh thần sẽ giúp mình đi qua kỳ thi tốt hơn".

Cùng con gái từ tỉnh Quảng Nam ra TP.Đà Nẵng cầu nguyện, chị Phạm Thị Thanh Trà cho biết những ngày sắp tới chị sẽ xin nghỉ làm để đồng hành, tiếp sức cho con trong kỳ thi quan trọng này.

"Tôi nghĩ, trong thời điểm quan trọng này, phụ huynh cũng cần sát cánh cùng các con. Mong rằng mọi việc của con sẽ hanh thông, con giữ được sự bình tĩnh và làm bài thi tốt", chị Trà nói.

Học sinh lớp 12 tại TP.Đà Nẵng và Quảng Nam xếp hàng xin "lộc tâm linh" tại chùa Bát Nhã (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) ẢNH: H.Đ

Tại chùa Linh Ứng (Q.Sơn Trà), hàng trăm học sinh đến từ khắp nơi cũng lặng lẽ dâng hương, gõ chuông, gửi gắm ước nguyện trước tượng Quán Thế Âm.

"Em đặt mục tiêu vào Trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng. Dù đã ôn luyện kỹ nhưng em vẫn muốn có thêm chút 'lộc tâm linh' để may mắn hơn trong kỳ thi", Phan Đình Lộc (học sinh Trường THPT Nguyễn Hiền) nói.

Đông đảo sĩ tử tìm đến những ngôi chùa nổi tiếng như Linh Ứng, Bát Nhã… để dâng hương, cầu an trước khi bước vào kỳ thi quan trọng của đời học sinh ẢNH: H.Đ





Chuẩn bị song hành kỳ thi 2 chương trình

Theo kế hoạch của Bộ GD-ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 diễn ra từ ngày 25 - 28.6, trong đó ngày 25 là ngày làm thủ tục, tiếp đó là 2 ngày thi chính thức, còn ngày 28.6 dành cho những trường hợp dự phòng.

Tại TP.Đà Nẵng, kỳ thi năm nay có tổng cộng 14.549 thí sinh đăng ký, trong đó 14.156 thí sinh theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, có 393 thí sinh theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006. Ngành giáo dục TP.Đà Nẵng đã bố trí 31 điểm thi, trong đó có 1 điểm thi riêng cho chương trình cũ.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng (bên trái) và bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng (giữa), kiểm tra điểm thi dành cho các thí sinh thi Chương trình giáo dục phổ thông 2006 tại Trường THCS Nguyễn Thiện Thuật (Q.Cẩm Lệ)

ẢNH: H.Đ

Bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng, cho biết: "Ngay từ đầu tháng 6, chúng tôi đã phối hợp các quận huyện, sở ngành triển khai đồng bộ công tác tổ chức kỳ thi, từ cơ sở vật chất, nhân sự đến công tác an ninh, hậu cần. Mục tiêu là bảo đảm một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và tạo thuận lợi nhất cho thí sinh".

Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng đã huy động hơn 2.000 cán bộ, giáo viên tham gia coi thi, bao gồm cả lực lượng dự phòng. Toàn bộ đội ngũ này được tập huấn kỹ về quy chế thi, xử lý tình huống phát sinh. Ngành giáo dục thành phố cũng phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an, y tế, điện lực, PCCC, Đoàn thanh niên... để bảo đảm an toàn, an ninh và chăm sóc sức khỏe cho thí sinh.

Lịch thi tốt nghiệp THPT 2025 Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 có 2 ngày thi chính là 26 - 27.6. Thí sinh làm thủ tục dự thi vào chiều 25.6, riêng ngày 28.6 dành cho thi dự phòng. Thí sinh thi Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành chỉ thi 3 buổi với 4 môn thi gồm 2 môn bắt buộc toán, văn và 2 môn tự chọn (trong số các môn: vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ - định hướng công nghiệp, công nghệ - định hướng nông nghiệp). Thí sinh sẽ hoàn thành kỳ thi vào sáng 27.6. Đối với thí sinh thi Chương trình giáo dục phổ thông 2006 phải thi 4 buổi với 6 môn thi: toán, văn, ngoại ngữ, khoa học tự nhiên (vật lý, hóa học, sinh học) hoặc khoa học xã hội (lịch sử, địa lý, giáo dục công dân). Thí sinh sẽ hoàn thành kỳ thi vào chiều 27.6. Theo thông tin từ Bộ GD-ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 có gần 1,17 triệu thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, chương trình hiện hành xấp xỉ 1,12 triệu thí sinh, chiếm 96,33%; chương trình cũ có 26.711 thí sinh, chiếm 2,29%.

Ảnh: Ngọc Long