Siberian Wellness: 30 năm kiên định với khoa học, con người và trách nhiệm

Ông Denis Sapegin, CEO khu vực Đông Nam Á của Siberian Wellness

Thưa ông, nhìn lại hành trình 30 năm, những cột mốc và thành tựu nào đã định hình vị thế của Siberian Wellness trên thị trường toàn cầu ngày hôm nay?

Trong suốt 30 năm qua, Siberian Wellness luôn kiên định nguyên tắc: Chất lượng sản phẩm là ưu tiên hàng đầu và phải được bảo chứng bằng năng lực nghiên cứu khoa học cùng hệ thống sản xuất của chính chúng tôi. Vì vậy, những cột mốc quan trọng nhất của Siberian Wellness gắn liền với việc đầu tư vào hai nền tảng này.

Năm 1999, chúng tôi khai trương tổ hợp sản xuất đầu tiên tại Novosibirsk, Nga, ở trung tâm Siberia - nơi công ty ra đời và cũng là nguồn cung nguyên liệu thiên nhiên của chúng tôi. Năm 2001, Trung tâm Đổi mới Khoa học được thành lập. Năng lực sản xuất tiếp tục được mở rộng vào năm 2007 và 2016.

Theo thời gian, nền tảng này phát triển thành mạng lưới sản xuất quốc tế, bao gồm nhà máy Dahlia tại Serbia chuyên về sản phẩm chăm sóc cá nhân, nhà máy Aquaviva tại San Marino chuyên về dinh dưỡng, sản phẩm hỗ trợ cho tập luyện thể thao và tổ hợp nông nghiệp - công nghiệp Namangan tại Uzbekistan cung cấp nguyên liệu thiên nhiên.

Hiện diện tại hơn 60 quốc gia trên ba châu lục là thành tựu không nhỏ, theo ông, những yếu tố nào giúp Tập đoàn duy trì tăng trưởng và mở rộng ra thị trường quốc tế?

Để duy trì tăng trưởng, chúng tôi tập trung vào ba yếu tố: khoa học, con người và trách nhiệm.

Về khoa học, chúng tôi phát triển sản phẩm từ nguyên liệu thiên nhiên trên nền tảng nghiên cứu của trung tâm khoa học Tập đoàn và hợp tác với các tổ chức khoa học. Về con người, chúng tôi đầu tư đào tạo đội ngũ để cung cấp thông tin chính xác, có trách nhiệm cho người tiêu dùng. Về trách nhiệm, chúng tôi thúc đẩy Wellness Generation (Gen Well - Sống khỏe toàn diện), khuyến khích lối sống cân bằng giữa vận động, chăm sóc tinh thần, phát triển bản thân và bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động cộng đồng, thể thao và giáo dục.

Đây là nền tảng phát triển lâu dài, đồng thời định hướng cách chúng tôi gắn kết với người tiêu dùng và cộng đồng tại mỗi quốc gia.

Siberian Wellness gìn giữ các giá trị cốt lõi của thương hiệu như thế nào khi thích ứng với những thị trường khác nhau, thưa ông?

Tại mọi quốc gia, chúng tôi luôn gìn giữ những giá trị cốt lõi làm nên Siberian Wellness, đó chính là nguồn cội Siberia, nền tảng khoa học và định hướng lấy con người làm trung tâm. Trên nền tảng đó, chúng tôi linh hoạt điều chỉnh cách tiếp cận để đáp ứng nhu cầu của từng thị trường. Mạng lưới sản xuất quốc tế cho phép chúng tôi kết hợp những giá trị nhất quán này với chuyên môn và nguồn nguyên liệu thiên nhiên tại mỗi địa phương.

Bên cạnh đó, chúng tôi giữ nguyên những giá trị phát triển bền vững ở bất kỳ đâu, đó là hoạt động hướng tới bảo vệ môi trường, hay nâng cao chất lượng sống của người dân địa phương. Với chúng tôi, đó là cách thể hiện cam kết gắn bó lâu dài với một quốc gia.

Hoạt động phát triển bền vững là ưu tiên của Tập đoàn Siberian Wellness

Tại thị trường Việt Nam, Tập đoàn đang áp dụng chiến lược gì để có thể xây dựng kinh doanh bền vững?

Tại Việt Nam, chúng tôi nhận thấy người tiêu dùng quan tâm đến làm đẹp từ bên trong, duy trì cân nặng hợp lý và chăm sóc sức khỏe hằng ngày giữa nhịp sống nhanh. Những nhu cầu này định hướng việc lựa chọn các sản phẩm được ưu tiên giới thiệu. Đồng thời, tuân thủ quy định và bảo vệ người tiêu dùng luôn là một phần không thể tách rời trong hoạt động của chúng tôi.

Chất lượng sản phẩm là ưu tiên hàng đầu

Không chỉ thế, chúng tôi cũng không ngừng triển khai những hoạt động vì cộng đồng để nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân tại đây và đào tạo về lối sống xanh, trồng cây, bảo tồn môi trường.

Năm nay đánh dấu bước phát triển mới của Siberian Wellness tại Đông Nam Á với việc mở rộng kinh doanh tại Thái Lan, thị trường này có ý nghĩa như thế nào trong chiến lược khu vực của công ty và đâu là những ưu tiên?

Thái Lan là bước phát triển tiếp theo phù hợp trong khu vực, còn Việt Nam là thị trường để chúng tôi tham chiếu kinh nghiệm.

Năm nay, chúng tôi đã tham gia triển lãm Wellness & Healthcare EXPO 2026 và SPORTICE tại Bangkok. Với chúng tôi, mục tiêu quan trọng nhất khi tham gia những sự kiện này là lắng nghe - gặp gỡ các chuyên gia địa phương, tìm hiểu người tiêu dùng và xây dựng các mối quan hệ.

Kinh nghiệm tích lũy tại Việt Nam sẽ định hướng cách tiếp cận của chúng tôi, nhưng nhu cầu tại Thái Lan sẽ quyết định những sản phẩm được giới thiệu và cách chúng tôi truyền thông. Chúng tôi hướng tới phát triển từng bước và tuân thủ đầy đủ các quy định của địa phương.

Lễ kỷ niệm 30 năm của Tập đoàn

Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, giữ vai trò gì trong chặng đường phát triển tiếp theo của Tập đoàn, thưa ông?

Đông Nam Á là một trong những khu vực năng động nhất thế giới về chăm sóc sức khỏe toàn diện. Với 13 năm hiện diện, Việt Nam là nền tảng phát triển của Siberian Wellness tại khu vực. Chúng tôi ưu tiên phát triển sản phẩm phù hợp với người tiêu dùng Việt Nam, đầu tư vào đội ngũ, chia sẻ kiến thức có trách nhiệm và tuân thủ đầy đủ quy định sở tại.

Từ kinh nghiệm tại Việt Nam, chúng tôi sẽ thận trọng đánh giá cơ hội mở rộng, đưa kinh nghiệm 30 năm đến gần hơn với các cộng đồng Đông Nam Á, bắt đầu từ Việt Nam.

Xin cảm ơn ông!