Siberian Wellness cùng hành trình mang tri thức và màu xanh đến với thế hệ Wellness Generation

Sau nhiều ngày chuẩn bị, hơn 600 cuốn sách đã được vận chuyển đến trường THCS Xuân Cẩm. Đây là những cuốn sách được lựa chọn rất kỹ, phù hợp cho lứa tuổi học sinh THCS với các chủ đề về kỹ năng sống, hạt giống tâm hồn, sống đẹp, gương hiếu học, danh nhân, gương người tốt việc tốt, bài học cuộc sống, sách văn học, lịch sử, dư địa chí, sách y tế sức khỏe, giáo dục giới tính...

Đại diện Siberian Wellness trao tặng những cuốn sách, áo phông cho các em học sinh trong CLB Sách Sống

Là một nhãn hàng chuyên về thực phẩm chăm sóc, bảo vệ sức khỏe và mỹ phẩm có thành phần từ thiên nhiên, Siberian Wellness luôn kiên định với triết lý kinh doanh hài hòa với thiên nhiên và tích cực thực hiện những hoạt động thiện nguyện hướng đến cộng đồng, thúc đẩy sự phát triển bền vững của xã hội. Nhận thấy sự quan trọng của tri thức đối với một xã hội thịnh vượng, Siberian Wellness đã đồng hành cùng Soha trong dự án "Góp 1 cuốn sách" nhằm lan tỏa tình yêu sách và thiên nhiên hướng đến xây dựng thế hệ Wellness Generation với phong cách sống mới: có tri thức, thái độ sống nhiệt tình, tích cực, làm việc hết mình và luôn sẵn sàng cống hiến cho cộng đồng.



Các em học sinh lớp 9A3 trường THCS Xuân Cẩm

Nhận được những cuốn sách mới còn thơm mùi giấy, các em học sinh không giấu nổi niềm vui mừng, có em học sinh sau khi được tặng sách, vừa về đến chỗ ngồi đã vội vã lật nhưng trang đầu tiên để đọc. Em Nguyễn Thị Ánh (lớp 9A3) chia sẻ: "Em đã nghe về dự tặng sách và rất háo hức chờ đến ngày diễn ra chương trình. Ngày nay, internet rất phát triển khiến nhiều người có thể bỏ qua việc đọc sách, những đối với em, đọc sách sẽ khiến bản thân sống chậm lại, nghĩ nhiều hơn và yêu thương nhau nhiều hơn". Nhóm bạn của Ánh cho rằng ngoài sách giáo khoa, các em cũng đọc thêm các loại sách về kỹ năng sống, hạt giống tâm hồn để làm phong phú thêm vốn sống, tư liệu cho các bài nghị luận xã hội.



Chia sẻ về lý do phát động dự án, Bà Artiukova Mariia - Giám đốc công ty Siberian Wellness nói tại sự kiện "Bên cạnh việc không ngừng phát triển những sản phẩm mới giúp nâng cao sức khỏe cho cộng đồng, Siberian Wellness còn đặc biệt quan tâm đến các hoạt động xã hội nhằm mang đến một cuộc sống tốt đẹp hơn. Trong hành trình này, chúng tôi hướng tới việc xây dựng thế hệ trẻ có thái độ sống tích cực, có mục tiêu và luôn sẵn sàng cống hiến cho cộng đồng được đặt tên là thế hệ Wellness Generation. Bằng hoạt động tặng sách ở những vùng quê hiếu học, chúng tôi tin tưởng những em nhỏ sống tại đây sẽ không ngừng nuôi dưỡng ước mơ, phát triển chính bản thân mình cũng như xây dựng nhiều kỹ năng và kiến thức rộng lớn".

Em Nguyễn Triệu Khánh, học sinh lớp 9A4, trường THCS Xuân Cẩm

Em Nguyễn Triệu Khanh đã xuất sắc vượt qua thử thách tâng bóng từ chương trình và may mắn nhận được cuốn sách có chữ ký của thần tượng Quang Hải. Cầm trên tay cuốn sách có chữ ký của cầu thủ Quang Hải, không giấu được nụ cười trên môi. Đây cũng là cuốn sách đầu tiên mà em được tặng.



Điểm đặc biệt của dự án lần này là với mỗi cuốn sách được trao tặng tới các em học sinh, Siberian Wellness sẽ trồng xuống một cây xanh, điểm đến đầu tiên chính là trường THCS Xuân Cẩm. Đây cũng là hoạt động mở đầu cho chuỗi dự án vì cộng đồng "Mỗi cuốn sách, một cây xanh" của Siberian Wellness trong năm 2023. Với kinh nghiệm thực hiện các dự án lớn về bảo vệ môi trường như "Eco Project - Give your 100ha for our planet", đơn vị đã dành rất nhiều tâm huyết để lựa chọn từng giống cây phù hợp, đặc biệt tỉ mỉ lựa chọn các loại cây có tán lá rộng và dày để tạo bóng mát cho các em học sinh.

Đại diện Siberian Wellness trồng cây cùng với học sinh

Siberian Wellness sẽ tiếp tục kiên định với hành trình mang đến những giá trị tốt đẹp nhất tới cộng đồng, giúp hàng nghìn người Việt Nam nâng cao chất lượng cuộc sống, đồng thời cam kết luôn hành động vì môi trường, thiên nhiên.