Siemens và Heineken hợp tác trong chương trình phi phát thải carbon dài hạn

Chương trình phi phát thải carbon đặt ra mục tiêu tiết kiệm năng lượng một cách tối đa và giảm 50% lượng khí CO2 tại hơn 15 nhà máy trên toàn cầu vào năm 2025, đồng thời hỗ trợ cho lộ trình net zero toàn cầu của Heineken, với mục tiêu đạt net zero vào năm 2030 và net zero trên toàn chuỗi giá trị vào năm 2040.



Theo đó, Siemens sẽ triển khai các giải pháp và dịch vụ từ nền tảng Siemens Xcelerator để giảm tiêu thụ năng lượng tại hơn 15 nhà máy sản xuất của tập đoàn Heineken, bao gồm cả các cơ sở tại châu Á-Thái Bình Dương, châu Mỹ và châu Âu.

Hai bên đã từng hợp tác trong một dự án ban đầu qua mô phỏng và phân tích một nhà máy trong thế giới ảo, nhằm xác định những khu vực có thể tiết kiệm năng lượng đáng kể. Mô phỏng cho thấy khoảng 70% lượng năng lượng được sử dụng liên quan đến việc làm nóng và làm mát cần thiết cho quá trình sản xuất. Bằng cách tối ưu hóa và theo dõi các hệ thống làm mát và nóng này thông qua qui trình đầu cuối, Siemens ước tính có thể tiết kiệm năng lượng từ 15 - 20% tại mỗi cơ sở và giảm lượng khí CO2 từ trung bình 50% tại mỗi cơ sở.

Để đạt mục tiêu giảm tiêu thụ năng lượng và lượng CO2 đã đề ra, Siemens sẽ triển khai một chương trình toàn diện bao gồm các giải pháp và dịch vụ có khả năng mở rộng và nhân bản tại các cơ sở sản xuất trên toàn cầu của Heineken.

Như một phần trong thỏa thuận đối tác dài hạn, Siemens cũng sẽ cung cấp một hợp đồng thực hiện và giám sát trong vòng 5 năm, kết nối các nhà máy sản xuất với hệ thống của Siemens và sử dụng dịch vụ dữ liệu để giám sát từ xa các cơ sở sản xuất, đảm bảo rằng giải pháp tốt nhất được vận hành vào mọi thời điểm.

