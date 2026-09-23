Siết an ninh trước phiên tòa vụ 'siêu lừa đảo' GFDI dự kiến kéo dài 5 ngày

Ngày 23.9, Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị triển khai phương án bảo đảm an ninh, trật tự cho phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Tư vấn đầu tư GFDI với khoảng 7.100 bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, chủ trì hội nghị.

Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, phát biểu chỉ đạo hội nghị ẢNH: CTV

Theo kế hoạch của TAND thành phố Đà Nẵng, phiên tòa bắt đầu từ ngày 24.9 và dự kiến diễn ra trong 5 ngày, địa điểm gồm trụ sở TAND thành phố Đà Nẵng cùng 2 điểm cầu trực tuyến ở Cung thể thao Tiên Sơn (phường Hòa Cường) và Nhà hát Trưng Vương (phường Hải Châu).

Đây là vụ án có quy mô lớn, với số lượng bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan lên đến 7.100 người. Do đó, công tác bảo đảm an ninh, an toàn tại các điểm xét xử được Công an thành phố Đà Nẵng xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Tại hội nghị, các phòng nghiệp vụ và công an địa phương được phân công nhiệm vụ báo cáo phương án bảo đảm an ninh, trật tự. Trong đó, lực lượng CSGT xây dựng phương án phân luồng, điều tiết giao thông từ xa, hạn chế ùn tắc tại khu vực trụ sở TAND thành phố và 2 điểm cầu trực tuyến, đồng thời bảo đảm lộ trình an toàn cho các đoàn xe.

Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Đà Nẵng phát biểu ẢNH: CTV

Lực lượng chức năng cũng triển khai phương án kiểm soát an ninh vòng trong, vòng ngoài; bố trí các chốt kiểm soát, hướng dẫn người tham gia tố tụng làm thủ tục theo quy định, chủ động phòng ngừa các hành vi gây rối trật tự công cộng.

Các phương án xử lý tình huống phát sinh như cháy nổ, sự cố y tế, tập trung đông người ngoài dự kiến cũng được xây dựng nhằm bảo đảm phiên tòa diễn ra an toàn, đúng quy định.

Nhà hát Trưng Vương là một trong 2 điểm cầu trực tuyến của phiên tòa quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Đà Nẵng ẢNH: HUY ĐẠT

Phát biểu chỉ đạo, đại tá Nguyễn Văn Tăng yêu cầu các lực lượng được phân công phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, nắm chắc địa bàn, chủ động dự báo tình hình và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ.

Đại tá Nguyễn Văn Tăng nhấn mạnh mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn cho phiên tòa, lực lượng làm nhiệm vụ và người dân tham dự; đồng thời yêu cầu rà soát kỹ từng khâu, từ trích xuất, dẫn giải bị cáo đến bố trí chỗ ngồi, tiếp đón bị hại.

Phó giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng yêu cầu lực lượng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp phối hợp chặt chẽ với công an cơ sở và TAND thành phố, bảo đảm phiên tòa diễn ra nghiêm minh, đúng quy định pháp luật và an toàn.

Nguyễn Quang Hoàng, Tổng giám đốc Công ty GFDI, cùng các đồng phạm đã lừa đảo 7.108 bị hại với số tiền 2.407 tỉ đồng ẢNH: CTV

Như Thanh Niên đã thông tin, theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Quang Hoàng (38 tuổi, ở thành phố Đà Nẵng, Tổng giám đốc Công ty GFDI) cùng những người giữ vị trí lãnh đạo tại doanh nghiệp này là bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cáo trạng cáo buộc Nguyễn Quang Hoàng và các đồng phạm chiếm đoạt của 7.108 bị hại với tổng số tiền hơn 2.407 tỉ đồng.

Trong số các đồng phạm có Trần Thị Kiều Trang, vợ của Hoàng. Theo cáo trạng, Trang cùng các thuộc cấp khác bị cáo buộc có vai trò giúp sức cho Hoàng thực hiện hành vi phạm tội.