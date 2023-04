Siết chặt an ninh 'đại chiến' CLB Hà Nội - CLB Hải Phòng, bầu Hoàn cam kết không pháo sáng

Trước trận đấu giữa CLB Hà Nội và CLB Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy vào tối 13.4, ban tổ chức V-League đã có văn bản gửi đến ban tổ chức trận đấu và CLB Hà Nội. Theo đánh giá của ban tổ chức giải, đây là trận đấu có tính chất đua tranh quyết liệt về chuyên môn, dự báo lượng khán giả đến sân sẽ tăng cao, trong đó có CĐV của CLB Hải Phòng.

Rút kinh nghiệm về công tác tổ chức, an ninh tại trận đấu giữa CLB Hà Nội và CLB Hải Phòng ở những mùa giải gần đây, để đảm bảo cho trận đấu ngày 13.4 diễn ra an toàn, đúng kế hoạch, ban tổ chức giải đã đề nghị ban tổ chức trận đấu và CLB Hà Nội triển khai nhiều nội dung. Theo đó, ban tổ chức sân và CLB Hà Nội cần: Tăng cường các phương án và lực lượng, trang thiết bị nhằm đảm bảo tốt nhất về công tác chuẩn bị an ninh, an toàn cho trận đấu; Triển khai kiểm soát chặt tại các cổng và lối vào sân, không để xảy ra tình trạng khán giả mang pháo sáng, chai nước, vật dụng nguy hiểm vào sân; Lắp đặt hệ thống cổng từ, tăng cường lực lượng, triển khai nhiều lớp kiểm soát an ninh phía ngoài sân; Bố trí lực lượng cán bộ an ninh nữ để thuận tiện kiểm soát đối với khán giả nữ trong những trường hợp cần thiết; Thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin, dự báo số lượng khán giả đến sân, trong đó đặc biệt là lực lượng CĐV của đội khách Hải Phòng; Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho tổ giám sát, trọng tài và CLB khách trong suốt thời gian lưu trú, tập luyện, làm nhiệm vụ, thi đấu tại địa phương...

CLB Hải Phòng cam kết không có pháo sáng xuất hiện MINH TÚ

Bên cạnh đó, CLB Hải Phòng cũng đã làm công văn do Chủ tịch CLB Văn Trần Hoàn ký, gửi đến CLB Hà Nội để xin 1.000 vé xem trận đấu cho Hội CĐV bóng đá Hải Phòng. Xin được mang vào sân Hàng Đẫy 6 kèn và 10 trống.

Phía đội bóng đất cảng cũng cam kết tuân thủ quy định của ban tổ chức sân Hàng Đẫy, với tinh thần cổ vũ nhiệt tình, văn minh, không đốt pháo sáng, chung tay lan tỏa hình ảnh đẹp của thể thao Việt Nam.

Trận đấu giữa CLB Hà Nội và CLB Hải Phòng trong khuôn khổ vòng 6 V-League diễn ra vào lúc 19 giờ 15. CLB Hà Nội hiện đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng với 11 điểm sau 5 vòng đấu. Trong khi đó, CLB Hải Phòng đang có 6 điểm và đứng thứ 6.