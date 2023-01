Siết chặt an ninh tại “chảo lửa” Gelora Bung Karno

Ông Park tự tin “át vía” đội Indonesia

Lần gần nhất tuyển Việt Nam đánh bại đội Indonesia tại AFF Cup đã từ 26 năm trước (khi đó tên gọi của giải vẫn là Tiger Cup) và chúng ta đã thắng với tỷ số 3-2 ở trận tranh huy chương đồng. Bóng đá Indonesia có thể dễ dàng thua bóng đá Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 nhưng luôn là đối thủ hết sức khó chịu tại sân chơi khu vực. Đánh giá cao đối thủ nhưng ông Park Hang-seo tự tin khẳng định lực lượng tuyển Việt Nam hiện tại mạnh hơn rất nhiều so với một năm trước.

Vào lúc này, đôi cánh Văn Hậu - Tấn Tài đang là 2 hậu vệ biên toàn diện nhất AFF Cup: đều đã ghi bàn và có đường kiến tạo thành bàn. Ở giữa sân, Hoàng Đức cùng Quang Hải và Hùng Dũng đang đạt phong độ cao. Tiến Linh đã ghi bàn trong cả 3 trận đá chính, trong khi hàng thủ xoay vòng liên tục vẫn chưa để thua bàn nào.

Ông Park nói: “Tuyển Indonesia đã lọt vào chung kết AFF Cup 2020 vào năm ngoái. Gần đây xem họ thi đấu thấy có rất nhiều thay đổi. HLV Shin Tae-yong đang sử dụng một số cầu thủ nhập tịch có chất lượng. Cầu thủ của họ cũng có kỹ thuật, chiến thuật và thể lực rất tốt. Tôi hy vọng tuyển Việt Nam sẽ có kết quả tốt tại Gelora Bung Karno. Những thông số đối đầu giữa Việt Nam và Indonesia tại AFF Cup là điều rất thú vị, nhưng nó có thể bị phá vỡ bất kỳ lúc nào. Đừng quên, tôi đã đánh bại tuyển Indonesia từ trước và sau khi HLV Shin Tae-yong dẫn dắt. Từ ngày nắm tuyển Việt Nam, tôi chưa từng thua Indonesia. Họ đúng là đối thủ không dễ dàng, nhưng tuyển Việt Nam sẽ thắng”.

Vấn đề an ninh được quan tâm hàng đầu

Một vấn đề nóng liên quan đến trận đấu vào ngày 6.1 (Indonesia đã đổi giờ, trận diễn ra 16 giờ 30 thay vì 19 giờ 30 như kế hoạch ban đầu) chính là công tác an ninh. HLV Park Hang-seo nhấn mạnh Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) và chủ nhà siết chặt an ninh: “Tôi từng đề cập về nỗi lo an ninh cho các đội khách thi đấu tại Indonesia. Tôi khẳng định những mối đe dọa đó không thể có trong bóng đá. Việc tuyển Thái Lan bị uy hiếp về an toàn an ninh trong quá trình thi đấu tại Indonesia gây ra sự bất an cho các đội khác, trong đó có tuyển Việt Nam. Và nếu những điều tồi tệ tiếp tục xuất hiện, ban tổ chức cần biện pháp xử phạt nghiêm khắc”.





Tuyển Việt Nam hủy tập buổi đầu tiên, hồng duy đau nhẹ Hôm qua, tuyển Việt Nam đã có mặt tại Indonesia và được ban tổ chức bố trí ở tại khách sạn 5 sao Le Medridien. Mọi thứ hết sức thuận lợi nhờ sự hỗ trợ của PSSI và công tác tiền trạm rất chất lượng của đoàn cán bộ VFF. Do mưa nên chiều qua ông Park đã hủy buổi tập đầu tiên tại Indonesia. Có một chút lo lắng khi Hồng Duy sưng chân sau cú đạp của cầu thủ Myanmar. Tuyển Việt Nam đang quen cái lạnh Hà Nội phải làm quen với thời tiết nóng ẩm tại Jakarta. Q.V

Quan ngại sâu sắc những sự cố có thể xảy ra, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã phải vào cuộc bằng cách cử chuyên gia sang Indonesia hỗ trợ công tác tổ chức. Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và AFF đã cử 2 giám sát trận đấu làm nhiệm vụ, thay vì chỉ 1 giám sát trận đấu như thông lệ - điều chưa từng xảy ra tại giải đấu Đông Nam Á. AFC cũng cử thêm 2 cán bộ an ninh nhằm giúp nước chủ nhà đảm bảo an toàn cho trận đấu, tránh xảy ra rủi ro hay xung đột ở “chảo lửa” Gelora Bung Karno. Đó là sự quyết liệt cần thiết khi thời gian qua, an toàn trên các sân bóng Indonesia luôn là vấn đề rất nóng với một loạt sự cố lớn nhỏ. Đội U.19 Việt Nam cũng từng bị CĐV quá khích Indonesia chặn xe, không cho rời sân sau trận hòa 1-1 với U.19 Thái Lan ở giải U.19 Đông Nam Á 2022. Những CĐV chủ nhà sau đó tập trung treo băng rôn phản đối, gây sức ép trước khách sạn, đến mức cảnh sát và ban tổ chức địa phương đề nghị chúng ta ngưng tập nhưng HLV Đinh Thế Nam không đồng ý.

Hôm qua (4.1), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã có công điện gửi Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đề nghị hỗ trợ tuyển Việt Nam trong thời gian thi đấu tại nước bạn.

Từng trải qua những trận chiến khốc liệt tại Indonesia, cựu cầu thủ tuyển Việt Nam Nguyễn Trọng Hoàng bày tỏ: “Thi đấu tại Indonesia, nhất là trên “chảo lửa” Gelora Bung Karno luôn đem đến thử thách thần kinh rất lớn cho các đội khách. Tuy nhiên, tuyển Việt Nam đã quá quen với những chuyến làm khách ở các sân bóng máu lửa, cuồng nhiệt như thế này. Hy vọng những biện pháp kiểm soát của FIFA, AFC, AFF và Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) sẽ giúp bảo đảm an ninh cho trận đấu. Tôi tin rằng các đồng đội cũ của tôi sẽ thể hiện được bản lĩnh và gặt hái kết quả thuận lợi tại Gelora Bung Karno”.