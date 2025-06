Siết chặt an ninh trận play-off, khán giả được khuyến cáo khi đến xem Công Phượng 'đại chiến' Bùi Tiến Dũng

Sức hút lớn của trận play-off

Trận play-off Bia Sao Vàng mang ý nghĩa "sống còn" với CLB Đà Nẵng trong cuộc chiến trụ hạng. Trong khi đó, đối đầu với đội bóng sông Hàn là CLB Bình Phước đang "hừng hực" quyết tâm giành chiến thắng, để giành quyền thăng hạng, lên chơi ở V-League mùa tới. Sức nóng ở trên sân là điều nhận thấy rõ ràng, chính vì vậy các khán đài của sân Thống Nhất cũng đang nóng hơn bao giờ hết.

Với điều kiện hiện tại của sân, BTC cho biết sẽ phát hành vé miễn phí phục vụ người hâm mộ và cổ động viên 2 đội bóng tại khu vực khán đài A4, A5. Trong đó, 2 khu vực khán đài A4 dành cho CĐV CLB Bình Phước, CĐV đội Đà Nẵng ở khu vực A5. Khu vực khán đài VIP, A1 dành cho vé mời. Khu vực vé A2 cho CLB Bình Phước, A4 cho CLB Đà Nẵng. Ngoài ra, BTC mở cửa thêm khán đài C, D theo nhu cầu của cổ động viên, khán giả các đội bóng (Khán đài B không đón khán giả do thực trạng của sân Thống Nhất).

Người hâm mộ chờ đợi Công Phượng mang đến những pha bóng đẹp ẢNH: KHẢ HÒA

BTC cũng đưa ra khuyến cáo, khán giả nên đến sân sớm để có thể theo dõi, cổ vũ trọn vẹn cho trận đấu. CLB Đà Nẵng và CLB Bình Phước đều thông tin sẽ có rất đông khán giả đến cổ vũ cho hai đội bóng. Riêng CLB Bình Phước cho biết đang có khoảng 6.000 khán giả đăng ký đến sân cổ vũ cho đội bóng tại trận đấu có tính chất quyết định này.

Trận đấu này cũng sẽ được BTC đặc biệt tăng cường về an ninh an toàn với lực lượng vệ sĩ được bố trí tại từng cửa vào sân. Đặc biệt, căn cứ lượng khán giả tại mỗi cửa, BTC có thể đóng cửa sân sớm hơn để đảm bảo an toàn.

Người trong cuộc nói gì?

Trong cuộc họp báo trước trận đấu này, HLV Lê Đức Tuấn khẳng định ông và các học trò không ngại việc CLB Bình Phước có lợi thế nhờ nhiều CĐV nhà đến sân Thống Nhất cổ vũ trực tiếp. Ông nói: "Chúng tôi mong khán giả đến sân đông để theo dõi trận đấu, vì điều này giúp các cầu thủ có thêm động lực. Tôi biết ngày mai CĐV Bình Phước sẽ đến sân đông, nhưng điều đó không tạo áp lực cho cầu thủ Đà Nẵng. Đây là một phần của bóng đá và chúng tôi đã quen với điều đó".

Cựu thuyền trưởng CLB Hà Nội cũng rất tự tin: "Khi về dẫn dắt CLB Đà Nẵng, tôi dựa vào lối chơi tập thể, còn các cầu thủ ngoại chỉ là một phần hỗ trợ. Có thời điểm nhiều cầu thủ bị thẻ phạt và chấn thương, đội phải sử dụng 100% cầu thủ nội. Tuy vậy, họ vẫn ra sân với tinh thần rất tốt, đóng góp vào lối chơi chung. Chúng tôi đã vượt qua nhiều khó khăn, và các cầu thủ ngày càng trưởng thành hơn. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào họ".

Bên kia chiến tuyến, HLV Huỳnh Quốc Anh, người gắn bó lâu năm với bóng đá Đà Nẵng khẳng định: "CLB Đà Nẵng có lịch sử, có nhiều thành tích. Việc tôi hiểu đội bóng là một lợi thế. Nhưng mỗi đội có lối chơi và triết lý khác nhau. Chúng tôi quan tâm về chúng tôi nhiều hơn".