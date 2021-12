Siết chặt phòng dịch tại Cửa khẩu Bắc Phong Sinh

Trong bối cảnh các cửa khẩu ở phía Bắc đang gặp khó khăn trong hoạt động thông thương với Trung Quốc, những ngày qua tại Bắc Phong Sinh, hoạt động giao thương vẫn diễn ra trong trạng thái bình thường mới. Tuy nhiên công tác phòng dịch Covid-19 được siết chặt và áp dụng quy trình đặc biệt.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, Cửa khẩu Bắc Phong Sinh đã áp dụng quy trình phòng dịch đặc biệt để đảm bảo an toàn. Theo đó, các lái xe trung chuyển đều mặc áo phòng dịch ở nguyên trong ca bin. Mỗi lần xe trung chuyển lưu thông qua ngầm tràn biên giới đều được phun khử khuẩn kỹ lưỡng.

Đại diện Ban Quản lý Cửa khẩu Bắc Phong Sinh cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 thời gian vừa qua, đơn vị này đã yêu cầu tất cả các phương tiện trước khi vào khu vực cửa khẩu đều phải thực hiện phun thuốc khử trùng; lái xe thực hiện khai báo y tế, đo thân nhiệt, trang bị bảo hộ y tế, đeo khẩu trang theo quy định.

Đối với phương tiện, hàng hóa từ Trung Quốc sang cũng áp dụng quy trình phòng dịch đặc biệt khi phun khử trùng ngay đầu trạm barie khu vực ngầm tràn biên giới. Lái xe người Trung Quốc thực hiện nghiêm việc mặc trang phục bảo hộ y tế, khẩu trang, găng tay, kiểm dịch y tế quốc tế. Nếu có dấu hiệu bị sốt thì không cho sang thực hiện vận chuyển hàng hóa.

Cửa khẩu Bắc Sinh đã bố trí khu vực cách ly gồm 5 phòng, 25 giường cho người Việt Nam, 14 phòng cho lái xe người Trung Quốc và trang bị tủ bảo ôn để thu gom rác thải y tế theo quy định. Đặc biệt, hàng ngày toàn bộ số công nhân lao động bốc xếp hàng hóa tại khu vực cửa khẩu này đều thực hiện khai báo y tế, đo thân nhiệt, thực hiện quy định “5K” trong phòng, chống dịch.

Theo Chi cục hải quan Bắc Phong Sinh, năm 2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu Bắc Phong Sinh ước đạt 24,8 triệu USD, tăng 203,77% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 16,05 triệu USD, tăng 407,24% so với cùng kỳ năm 2020; kim ngạch hàng nhập khẩu đạt 8,75 triệu USD, tăng 75% so với cùng kỳ 2020; số thu ngân sách đến thời điểm này là 26,5 tỉ đồng, đạt 106,02% so kế hoạch giao , tăng 73,52% so với cùng kỳ 2020.