Siết hoạt động bấm chọn biển số xe

Như Thanh Niên đã đưa tin, Viện KSND tỉnh An Giang vừa hoàn tất cáo trạng gửi TAND tỉnh An Giang, truy tố các bị can: Nguyễn Bá Quận (61 tuổi, cựu Trưởng phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh An Giang); Nguyễn Hữu Ân (48 tuổi, cựu Phó đội trưởng Đội đăng ký, quản lý phương tiện cơ giới đường bộ), Bùi Quốc Khánh (33 tuổi, cựu Đội trưởng đăng ký, quản lý phương tiện cơ giới đường bộ), Võ Chí Linh (41 tuổi) và Nguyễn Hoàng Em (38 tuổi, cựu cán bộ Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh An Giang) về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Các bị can này đã can thiệp vào hệ thống phần mềm cấp biển số (BS) xe ngẫu nhiên để cấp hơn 5.000 BS xe vì lợi ích cá nhân.



Ông Nguyễn Bá Quận, cựu Trưởng phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh An Giang, thời điểm bị khởi tố và thực hiện lệnh khám xét nơi ở vào tháng 4.2022 Công an cung cấp

Theo đó, khi chủ xe bấm số ngẫu nhiên mà bấm ra BS nằm trong danh sách BS đẹp cần giữ lại, nhóm của ông Quận nói do mạng bị lỗi, yêu cầu chủ xe bấm lại. Khi nào chủ xe bấm ra BS không nằm trong danh sách BS đẹp thì được cấp BS. Đối với các BS đã bấm nằm trong danh sách BS đẹp cần giữ lại, nhóm của ông Quận sẽ can thiệp vào phần mềm để chỉnh sửa rồi lưu lại trên hệ thống đăng ký xe ở trạng thái chưa hoàn thành, nhằm cấp theo ý muốn của chủ phương tiện.

Ngoài ra, nhóm này lợi dụng chức năng dữ liệu cũ để cấp trực tiếp BS bằng cách dùng tài khoản quyền cán bộ để can thiệp phần mềm cho phù hợp với thời điểm đăng ký phương tiện, để cấp BS cho cá nhân, doanh nghiệp hay cơ quan nhà nước. Bằng cách gian lận nêu trên, nhóm của ông Quận đã can thiệp và cấp sai quy định 5.056 BS ô tô.

Phần mềm bị can thiệp để gian lận

Trước vụ việc nhóm cán bộ, lãnh đạo Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh An Giang bị truy tố về hành vi can thiệp phần mềm cấp BS xe, bạn đọc (BĐ) Ngô Vinh đặt câu hỏi: "Phần mềm cấp BS là để mang lại công bằng, mà sao nó dễ can thiệp đến vậy?". BĐ Vietroad nối tiếp: "Nhớ lúc trước có vị nào bên ngành chức năng khẳng định phần mềm cấp BS này không thể can thiệp được mà. Hóa ra nói suông à?".

BĐ Công Thành Trần đưa quan điểm: "Lấy BS xe bằng cách bấm máy vi tính, tưởng công bằng nhưng hóa ra không. Máy móc không biết nhận hối lộ nhưng phần mềm của máy là do con người cài đặt. Người ta có thể can thiệp để "bấm lần thứ năm sẽ ra con số chín". Tôi biết điều này từ lâu và đề nghị dùng phương pháp bốc BS kiểu cổ điển, công bằng, bảo đảm không gian lận được".

"Tôi thấy xe sang, BS đẹp thường xuyên rơi vào những người có tiền. Những người này luôn gặp may mắn chăng?", BĐ phuc1969 thắc mắc. Cùng góc nhìn, BĐ Bùi Đức Minh Sơn nhận xét: "BS đẹp đa phần nằm ở những chiếc xe độc lạ, đắt tiền. Người ta nói đã giàu còn may mắn", và đề đạt: "Hy vọng nhân dịp này cơ quan chức năng sẽ điều tra, làm rõ mọi điều thắc mắc quanh chuyện cấp BS".

Chọn ngẫu nhiên thì mới công bằng

Với hàng nghìn BS ô tô bị can thiệp để cấp sai quy định ở Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh An Giang, BĐ cho rằng cần sớm điều tra, xử lý. "Cần điều tra nhóm này thu lợi bất chính bao nhiêu tiền, để thu hồi, sung vào công quỹ", BĐ Nguyễn Xuân đề nghị. Tương tự, BĐ Graphics Hydro bổ sung: "Ngoài chuyện phải công khai tổng số tiền thu lợi bất chính của nhóm này và giải pháp thu hồi, còn cần có hướng xử lý cả người mua BS".

Máy móc chỉ là công cụ, cài đặt được thì chỉnh sửa được. Cần thiết điều tra ra các tỉnh thành khác trên cả nước để xem có sự can thiệp bấm BS như vậy không. Long Đã rất lâu rồi tôi tự hỏi BS đẹp để làm gì khi xe chạy tốt và người chạy xe tuân thủ luật giao thông. Hãy để tự nhiên, số xe sẽ đến khi đăng ký làm thủ tục và chấp nhận nó là của mình. Cuong Nguyen Tan

BĐ Cún Hoang Nguyễn thông tin: "Nhiều người dân ở địa phương tôi đi bấm BS xe cũng thấy có dấu hiệu không bình thường. Nghi có can thiệp, nhưng không biết kêu ai hay kiểm tra ra sao". BĐ Nho cũng kể: "Bản thân tôi đây, khi đi đăng ký xe máy, có một anh "tiếp thị sữa" đến hỏi có muốn lấy BS đẹp không" và nêu vấn đề: "Nếu mọi người để ý, những vị đại gia, tai to mặt lớn, lắm tiền đều đi xe xịn, BS đẹp. Thử hỏi nếu họ bấm ngẫu nhiên có dễ ra được BS đẹp như vậy hay không?".

BĐ kiến nghị, từ vụ việc ở An Giang, cơ quan chức năng cần mở rộng rà soát, điều tra hoạt động cấp BS tại nhiều tỉnh thành khác. "Từ vụ đường dây cấp BS đẹp ở An Giang bị lật tẩy, người ta có quyền nghi ngờ một số vụ cấp BS mà thấy bất thường ở nơi khác. Có người bấm trúng BS đẹp thì bị bắt bấm lại, nói là phần mềm bị trục trặc, nhưng cũng có người bấm trúng liên tiếp nhiều BS đẹp, vậy có kỳ lạ không?", BĐ Trương Phương ý kiến.

"Còn những người cần BS đẹp để gắn lên chiếc xe đẹp, thì sẽ có nguồn để cung cấp và ngược lại, nên khó mà nói không có tiêu cực trong chuyện bấm chọn BS. Tuy BS xe siêu đẹp đã được đưa ra đấu giá, nhưng vẫn còn rất nhiều BS đẹp trong kho, nên cần các cơ quan liên quan siết khâu quản lý. Đã cho bấm trên máy tính, thì phải ra BS ngẫu nhiên mới công bằng", BĐ Carcar nhấn mạnh.