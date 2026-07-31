Siêu bão Dolphin gió mạnh 220 km/giờ, Biển Đông sẽ có sóng cao tới 4 m

Cập nhật thông tin mới nhất về siêu bão Dolphin, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sáng nay 31.7, vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng 18,3 độ vĩ bắc và 161,9 độ kinh đông.

Ảnh mây vệ tinh của siêu bão Dolphin cập nhật lúc 8 giờ 30 phút sáng nay 31.7 ẢNH: NCHMF

Trong 24 giờ vừa qua, siêu bão Dolphin tiếp tục mạnh hơn. Hiện nay, cường độ siêu bão này đạt đến cuối cấp 17, tương đương tốc độ gió từ 200 - 210 km/giờ, giật trên cấp 17. Tâm siêu bão còn cách đảo Luzon (Philippines) khoảng hơn 4.200 km về phía đông.

Siêu bão Dolphin là siêu bão thứ 4 xuất hiện trên vùng biển tây bắc Thái Bình Dương trong năm nay, trước đó là các siêu bão Sinlaku, Bavi và Mekkhala.

Dự báo trong 1 - 2 ngày tới, siêu bão Dolphin di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ. Trong đó, vùng tâm siêu bão được dự báo mạnh lên tới 115 kts, sẽ vượt qua cấp 17 và có thể mạnh tương đương siêu bão Sinlaku - cơn bão mạnh nhất thế giới từ đầu năm đến nay.

Ảnh hưởng siêu bão Dolphin, Biển Đông có sóng cao tới 4 m

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, các dữ liệu hiện nay cho thấy siêu bão Dolphin chưa có dấu hiệu đi vào Biển Đông để trở thành cơn bão số 3 trong năm 2026.

Tuy nhiên, dự báo từ ngày 3.8, siêu bão Dolphin sẽ đổi hướng di chuyển từ tây tây bắc thành hướng tây, với tốc độ trung bình khoảng 25 km/giờ, chuyển hướng về khu vực tỉnh Phúc Kiến - Chiết Giang (Trung Quốc).

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, khoảng từ ngày 5.8 trở đi, khi siêu bão Dolphin tiến gần tới khu vực phía bắc của đảo Đài Loan (Trung Quốc), gió tây nam trên khu vực biển phía nam của Biển Đông gia sẽ gia tăng cường độ.

Dự báo thời tiết biển từ ngày 6 - 7.8, cường độ gió tây nam trên hầu khắp các khu vực bắc, giữa và nam của Biển Đông (bao gồm các đặc khu Hoàng Sa, Trường Sa) có thể mạnh lên tới cấp 6 - 7, sóng biển cao từ 2 - 4 m, biển động rất mạnh.